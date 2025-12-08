Україна не має права "по Конституції та моральному праву" віддавати території Росії, - Зеленський

Україна не має права "по Конституції, міжнародному і моральному праву" віддавати території країні-агресорці Росії у рамках мирної угоди.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 8 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Україна не віддаватиме території

За його словами, Вашингтон шукає компроміс між вимогами Росії, щоб Україна віддала території й боротьбою Києва за них.

"Україна не має права і не збирається віддавати свої території — ні по закону Україну, ні по Конституції України, ні по міжнародному праву, ні по моральному праву. Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали територію. Ми, безумовно, не хочемо нічого віддавати. За це ми й боремось. Американці шукають компроміс у переговорах, але це не означає, що Україна має поступитися територіями", - наголосив він.

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Про мирний план США

Глава держави також додав, що "мирний план" США скоротили з 28 до 20 пунктів — прибрали "відверто антиукраїнські" положення, однак знову ж таки "компромісу щодо територій не знайдено".

Зеленський на запитання журналістів зазначив, що лідер США Дональд Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього "своє бачення", яке відрізняється від українського.

За словами президента, радники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф справді працюють, щоб війна закінчилась, але для України важливо "на яких засадах" вона закінчиться — щоб не було ризику повторного вторгнення з боку Росії.

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