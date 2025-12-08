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Новини Мирний план США Зеленський про територіальні поступки Територіальні поступки
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Україна не має права "по Конституції та моральному праву" віддавати території Росії, - Зеленський

зеленський

Україна не має права "по Конституції, міжнародному і моральному праву" віддавати території країні-агресорці Росії у рамках мирної угоди.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 8 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Україна не віддаватиме території

За його словами, Вашингтон шукає компроміс між вимогами Росії, щоб Україна віддала території й боротьбою Києва за них.

"Україна не має права і не збирається віддавати свої території — ні по закону Україну, ні по Конституції України, ні по міжнародному праву, ні по моральному праву. Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали територію. Ми, безумовно, не хочемо нічого віддавати. За це ми й боремось. Американці шукають компроміс у переговорах, але це не означає, що Україна має поступитися територіями", - наголосив він. 

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Про мирний план США

Глава держави також додав, що "мирний план" США скоротили з 28 до 20 пунктів — прибрали "відверто антиукраїнські" положення, однак знову ж таки "компромісу щодо територій не знайдено".

  • Зеленський на запитання журналістів зазначив, що лідер США Дональд Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього "своє бачення", яке відрізняється від українського.

За словами президента, радники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф справді працюють, щоб війна закінчилась, але для України важливо "на яких засадах" вона закінчиться — щоб не було ризику повторного вторгнення з боку Росії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28128) США (26808) територіальні претензії (79) територіальна цілісність (325) війна в Україні (8570)
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Топ коментарі
+25
Невже Конституцію прочитав? А що там про термін повноважень президента пишуть?
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08.12.2025 20:26 Відповісти
+19
А красти під час війни і не тільки, зелені виродки мають моральне право?
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08.12.2025 21:00 Відповісти
+18
Ти це і в Омані казав ?
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08.12.2025 20:24 Відповісти

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