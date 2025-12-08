Трамп готовий "тиснути на Україну та Росію", щоб наблизити мир, - посол США

У США заявили, що американський президент Дональд Трамп має інструменти для посилення тиску на Україну та Росію з метою просування мирних домовленостей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі посла США при НАТО Меттью Вітакера в ефірі Fox News.

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Вашингтон говорить про прогрес у перемовинах

За словами Вітакера, Сполучені Штати продовжують працювати над досягненням просування у переговорах і спрямовують до процесу спеціального представника Стіва Віткоффа та радника американського президента Джареда Кушнера.

Дипломат зазначив, що їхнє завдання — допомогти сторонам узгодити багаторівневу та технічно складну мирну угоду.

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Американський представник підкреслив, що останні дні дали певні позитивні сигнали щодо можливості руху вперед. За його словами, важливо, щоб обидві сторони демонстрували готовність до діалогу.

"Я думаю, що ми досягаємо значного прогресу. Водночас для цього потрібні обидві сторони. Президент Трамп розуміє, як чинити тиск на росіян і українців, щоб змусити їх укласти цю угоду… Я налаштований оптимістично і сповнений надії", — заявив Вітакер.

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Ймовірні обмеження мирних ініціатив США

Водночас дипломат застеріг, що Вашингтон може переглянути свою участь у переговорах, якщо стане зрозуміло, що домовленостей досягти не вдасться. У такому разі, за його словами, Трамп може відмовитися від нинішніх мирних ініціатив, якщо оцінить процес як безперспективний.

Вітакер наголосив: подальший хід перемовин залежатиме від позиції України та Росії, а також від того, наскільки сторони будуть готові рухатися назустріч компромісам.

У понеділок, 8 грудня, американський президент Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на його "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не ознайомився з документом.

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