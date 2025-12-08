Трамп готов "давить на Украину и Россию", чтобы приблизить мир, - посол США
В США заявили, что американский президент Дональд Трамп имеет инструменты для усиления давления на Украину и Россию с целью продвижения мирных договоренностей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении посла США при НАТО Мэттью Уитакера в эфире Fox News.
Вашингтон говорит о прогрессе в переговорах
По словам Уитакера, Соединенные Штаты продолжают работать над достижением прогресса в переговорах и направляют в процесс специального представителя Стива Уиткоффа и советника американского президента Джареда Кушнера.
Дипломат отметил, что их задача — помочь сторонам согласовать многоуровневое и технически сложное мирное соглашение.
Американский представитель подчеркнул, что последние дни дали определенные положительные сигналы о возможности продвижения вперед. По его словам, важно, чтобы обе стороны демонстрировали готовность к диалогу.
"Я думаю, что мы достигаем значительного прогресса. В то же время для этого нужны обе стороны. Президент Трамп понимает, как оказывать давление на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить это соглашение... Я настроен оптимистично и полон надежды", - заявил Витакер.
Вероятные ограничения мирных инициатив США
В то же время дипломат предупредил, что Вашингтон может пересмотреть свое участие в переговорах, если станет ясно, что договоренностей достичь не удастся. В таком случае, по его словам, Трамп может отказаться от нынешних мирных инициатив, если оценит процесс как бесперспективный.
Уиттакер подчеркнул: дальнейший ход переговоров будет зависеть от позиции Украины и России, а также от того, насколько стороны будут готовы идти на компромиссы.
- В понедельник, 8 декабря, американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.
Спільні цінності та багатосторонні союзи - основа західної політики протягом десятиліть - відходять у минуле. Тепер діють нові правила: національні інтереси та право сильного. Це новітні орієнтири світової політики. Міжнародне право та ООН перетворюються на релікти XX століття. По суті, нова стратегія Вашингтона лише підсумовує те, що адміністрація Трампа заявляла і практикувала з моменту вступу нового президента на посаду в січні.
Вони хочуть за будь-яку ціну закінчити війну в Україні і заради цього готові прийняти багато вимог путіна.
Можливо, у Вашингтоні також розраховують, що буде краще, якщо Росія стане молодшим партнером США, а не Китаю, у геостратегічному суперництві XXI століття.