Трамп готов "давить на Украину и Россию", чтобы приблизить мир, - посол США

В США заявили, что американский президент Дональд Трамп имеет инструменты для усиления давления на Украину и Россию с целью продвижения мирных договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении посла США при НАТО Мэттью Уитакера в эфире Fox News.

Вашингтон говорит о прогрессе в переговорах

По словам Уитакера, Соединенные Штаты продолжают работать над достижением прогресса в переговорах и направляют в процесс специального представителя Стива Уиткоффа и советника американского президента Джареда Кушнера.

Дипломат отметил, что их задача — помочь сторонам согласовать многоуровневое и технически сложное мирное соглашение.

Американский представитель подчеркнул, что последние дни дали определенные положительные сигналы о возможности продвижения вперед. По его словам, важно, чтобы обе стороны демонстрировали готовность к диалогу.

"Я думаю, что мы достигаем значительного прогресса. В то же время для этого нужны обе стороны. Президент Трамп понимает, как оказывать давление на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить это соглашение... Я настроен оптимистично и полон надежды", - заявил Витакер.

Вероятные ограничения мирных инициатив США

В то же время дипломат предупредил, что Вашингтон может пересмотреть свое участие в переговорах, если станет ясно, что договоренностей достичь не удастся. В таком случае, по его словам, Трамп может отказаться от нынешних мирных инициатив, если оценит процесс как бесперспективный.

Уиттакер подчеркнул: дальнейший ход переговоров будет зависеть от позиции Украины и России, а также от того, насколько стороны будут готовы идти на компромиссы.

В понедельник, 8 декабря, американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.

