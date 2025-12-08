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Новини Мирний план США
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США тисне на Україну щодо швидкого ухвалення мирної угоди, - AFP

сша

Тиск з боку США намагається схилити Україну до ухвалення угоди про припинення війни.

Про це він розповів анонімний український посадовець агентству AFP,  інформує Цензор.НЕТ.

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Співрозмовник наголосив, що територіальне питання залишається "найпроблемнішим" у переговорах. За його словами, "Путін не хоче укладати угоду без території. Тому вони шукають будь-які варіанти, щоб Україна поступилася територією".

США наполягають на швидкому рішенні

Посадовець зазначив, що Вашингтон чинить тиск, домагаючись оперативного підписання домовленостей. "Американці тиснуть, вимагаючи: "швидше, швидше, швидше", - додало джерело.

За його словами, Україна "не може погодитися на все, не опрацювавши деталі", попри наполегливі вимоги США.

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Мирний план США: що відомо

Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.

Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:

  • виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

  • обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

  • відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

  • прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

  • надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.

Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.

Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін.

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Автор: 

США (26804) війна в Україні (8567)
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Топ коментарі
+8
Підписати угоду і втратити території і людей це легше за все. І ніхто не гарантує що після підписання угоди війна припиниться. Просто путін буде воювати маючи в запасі запасний варіант який підписала Україна! Спочатку кінець бойових дій, виведення російських військ зі всіх окупованих територій включно з Кримом, відновлення української влади на окупованих територіях, відшкодування збитків заподіяних війною а тільки потім буде розмова про мирну угоду! Зараз ніякої мирної угоди не може бути, вона ні від чого не захищає Україну!
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08.12.2025 13:22 Відповісти
+5
США и россия согласовали мирный план по Украине

В него, в частности, входят следующие пункты:

1. Возврат Аляски в родную гавань.

2. Передача части штата Калифорния вместе с высокотехнологичными компаниями в управление россии.

3. Признание русского языка государственным на территории штата Нью-Йорк и в особенности - в районе Брайтон-Бич.

4. Признание РПЦ на всей территории США.

5. Сокращение ВМФ США до 2 авианосцев и 1 подводной лодки.

6. Назначение Марии Захаровой пресс-секретарём Президента США.
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08.12.2025 13:11 Відповісти
+5
Трамп хоче перемоги кацапів більше ніж самі кацапи.
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08.12.2025 13:13 Відповісти

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