США тисне на Україну щодо швидкого ухвалення мирної угоди, - AFP
Тиск з боку США намагається схилити Україну до ухвалення угоди про припинення війни.
Про це він розповів анонімний український посадовець агентству AFP, інформує Цензор.НЕТ.
Співрозмовник наголосив, що територіальне питання залишається "найпроблемнішим" у переговорах. За його словами, "Путін не хоче укладати угоду без території. Тому вони шукають будь-які варіанти, щоб Україна поступилася територією".
США наполягають на швидкому рішенні
Посадовець зазначив, що Вашингтон чинить тиск, домагаючись оперативного підписання домовленостей. "Американці тиснуть, вимагаючи: "швидше, швидше, швидше", - додало джерело.
За його словами, Україна "не може погодитися на все, не опрацювавши деталі", попри наполегливі вимоги США.
Мирний план США: що відомо
Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.
Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:
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виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;
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обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;
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відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;
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прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);
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надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.
Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.
Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.
Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін.
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В него, в частности, входят следующие пункты:
1. Возврат Аляски в родную гавань.
2. Передача части штата Калифорния вместе с высокотехнологичными компаниями в управление россии.
3. Признание русского языка государственным на территории штата Нью-Йорк и в особенности - в районе Брайтон-Бич.
4. Признание РПЦ на всей территории США.
5. Сокращение ВМФ США до 2 авианосцев и 1 подводной лодки.
6. Назначение Марии Захаровой пресс-секретарём Президента США.