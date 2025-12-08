У стратегії нацбезпеки США є суперечливі для ЄС положення, - Кошта
Голова Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував окремі положення стратегії нацбезпеки США та закликав до перегляду підходів у сфері безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише AFP.
Коментарі Кошти можуть бути пов’язані з положеннями Стратегії національної безпеки США, у яких окремі європейські уряди критикуються за нібито несправедливу цензуру певних політичних сил - переважно ультраправих партій.
Він підкреслив, що Європейський Союз не може допустити "будь-яких загроз втручання у європейську політику".
"Сполучені Штати не можуть підміняти європейських громадян у виборі, які партії є хорошими, а які - поганими. Сполучені Штати не можуть замінювати Європу в тому, яке бачення свободи вираження вона має", - наголосив президент Євроради.
Він також наголосив, що той факт, що Росія привітала бачення Вашингтона, є тривожним сигналом.
Що передувало?
- Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.
- У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.
Основні положення нової оборонної стратегії США
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Переорієнтація на Американський континент;
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Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";
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Перегляд відносин з Європою;
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Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;
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Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.
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