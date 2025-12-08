У стратегії нацбезпеки США є суперечливі для ЄС положення, - Кошта

Голова Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував окремі положення стратегії нацбезпеки США та закликав до перегляду підходів у сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише AFP.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Коментарі Кошти можуть бути пов’язані з положеннями Стратегії національної безпеки США, у яких окремі європейські уряди критикуються за нібито несправедливу цензуру певних політичних сил - переважно ультраправих партій.

Він підкреслив, що Європейський Союз не може допустити "будь-яких загроз втручання у європейську політику".

"Сполучені Штати не можуть підміняти європейських громадян у виборі, які партії є хорошими, а які - поганими. Сполучені Штати не можуть замінювати Європу в тому, яке бачення свободи вираження вона має", - наголосив президент Євроради.

Він також наголосив, що той факт, що Росія привітала бачення Вашингтона, є тривожним сигналом.

Читайте також: Кремль оцінив нову стратегію нацбезпеки США як потенційно позитивну

Що передувало?

Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.

У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

Основні положення нової оборонної стратегії США

Переорієнтація на Американський континент;

Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";

Перегляд відносин з Європою;

Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;

Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Норвегії Ейде про Нацстратегію США: Нагадує те, що ми чули раніше від РФ