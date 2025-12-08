РУС
Новости Стратегия нацбезопасности США
934 5

В стратегии нацбезопасности США есть противоречивые для ЕС положения, - Кошта

Кошта раскритиковал отдельные положения новой стратегии нацбезопасности США

Председатель Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал отдельные положения стратегии национальной безопасности США и призвал к пересмотру подходов в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет AFP.

Комментарии Кошты могут быть связаны с положениями Стратегии национальной безопасности США, в которых отдельные европейские правительства критикуются за якобы несправедливую цензуру определенных политических сил - преимущественно ультраправых партий.

Он подчеркнул, что Европейский Союз не может допустить "любых угроз вмешательства в европейскую политику".

"Соединенные Штаты не могут подменять европейских граждан в выборе, какие партии хорошие, а какие - плохие. Соединенные Штаты не могут заменять Европу в том, какое видение свободы выражения она имеет", - подчеркнул президент Евросовета.

Он также подчеркнул, что тот факт, что Россия приветствовала видение Вашингтона, является тревожным сигналом.

Что предшествовало?

  • На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
  • В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Основные положения новой оборонной стратегии США

  • Переориентация на американский континент;

  • Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

  • Пересмотр отношений с Европой; 

  • Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

  • Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

США (28544) Евросоюз (17911) Антониу Кошта (96)
Дуже дипломатично перекладено фразу " та ви там в Білому Домі їбанулись " 🤔
08.12.2025 12:46 Ответить
Поважні вгодовані, ситі і спокійні європейські бюргери, панове, містери та месьє, вчиться захищати себе самі, а не сподіватися на США. Із попередніх подій - США завжди кине. Вєтнам, корея, Афганістан, ... на черзі Україна.
08.12.2025 12:52 Ответить
Стратегію '' нацбезпеки'' сша писали в кремлі, як і так звану ''мирну угоду''
08.12.2025 12:57 Ответить
США роблять для себе. Зараз нагнуть Венесуелу з її нафтою. Потім на черзі Бразилія з її соєю, на якій сидить Китай. А ЄС тільки шмарклі пережовує.
08.12.2025 13:14 Ответить
И что вы сделаете? Организуете саммит и выскажете обеспокоенность, а потом поодиночке подстраиваться и приспосабливаться. Других вариантов у вас все равно нет.
08.12.2025 13:44 Ответить
 
 