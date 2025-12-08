Председатель Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал отдельные положения стратегии национальной безопасности США и призвал к пересмотру подходов в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет AFP.

Комментарии Кошты могут быть связаны с положениями Стратегии национальной безопасности США, в которых отдельные европейские правительства критикуются за якобы несправедливую цензуру определенных политических сил - преимущественно ультраправых партий.

Он подчеркнул, что Европейский Союз не может допустить "любых угроз вмешательства в европейскую политику".

"Соединенные Штаты не могут подменять европейских граждан в выборе, какие партии хорошие, а какие - плохие. Соединенные Штаты не могут заменять Европу в том, какое видение свободы выражения она имеет", - подчеркнул президент Евросовета.

Он также подчеркнул, что тот факт, что Россия приветствовала видение Вашингтона, является тревожным сигналом.

Что предшествовало?

На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Основные положения новой оборонной стратегии США

Переориентация на американский континент;

Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

Пересмотр отношений с Европой;

Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

