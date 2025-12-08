В стратегии нацбезопасности США есть противоречивые для ЕС положения, - Кошта
Председатель Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал отдельные положения стратегии национальной безопасности США и призвал к пересмотру подходов в сфере безопасности.
Комментарии Кошты могут быть связаны с положениями Стратегии национальной безопасности США, в которых отдельные европейские правительства критикуются за якобы несправедливую цензуру определенных политических сил - преимущественно ультраправых партий.
Он подчеркнул, что Европейский Союз не может допустить "любых угроз вмешательства в европейскую политику".
"Соединенные Штаты не могут подменять европейских граждан в выборе, какие партии хорошие, а какие - плохие. Соединенные Штаты не могут заменять Европу в том, какое видение свободы выражения она имеет", - подчеркнул президент Евросовета.
Он также подчеркнул, что тот факт, что Россия приветствовала видение Вашингтона, является тревожным сигналом.
Что предшествовало?
- На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
- В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.
Основные положения новой оборонной стратегии США
Переориентация на американский континент;
Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";
Пересмотр отношений с Европой;
Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;
Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.
