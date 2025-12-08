США давит на Украину по поводу быстрого принятия мирного соглашения, - AFP

Давление со стороны США пытается склонить Украину к принятию соглашения о прекращении войны.

Об этом он рассказал анонимный украинский чиновник агентству AFP, информирует Цензор.НЕТ.

Собеседник подчеркнул, что территориальный вопрос остается "самым проблемным" в переговорах. По его словам, "Путин не хочет заключать соглашение без территории. Поэтому они ищут любые варианты, чтобы Украина уступила территорию".

США настаивают на быстром решении

Чиновник отметил, что Вашингтон оказывает давление, добиваясь оперативного подписания договоренностей. "Американцы давят, требуя: "быстрее, быстрее, быстрее", - добавил источник.

По его словам, Украина "не может согласиться на все, не проработав детали", несмотря на настойчивые требования США.

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений.

