США давит на Украину по поводу быстрого принятия мирного соглашения, - AFP

Давление со стороны США пытается склонить Украину к принятию соглашения о прекращении войны.

Об этом он рассказал анонимный украинский чиновник агентству AFP, информирует Цензор.НЕТ.

Собеседник подчеркнул, что территориальный вопрос остается "самым проблемным" в переговорах. По его словам, "Путин не хочет заключать соглашение без территории. Поэтому они ищут любые варианты, чтобы Украина уступила территорию".

США настаивают на быстром решении

Чиновник отметил, что Вашингтон оказывает давление, добиваясь оперативного подписания договоренностей. "Американцы давят, требуя: "быстрее, быстрее, быстрее", - добавил источник.

По его словам, Украина "не может согласиться на все, не проработав детали", несмотря на настойчивые требования США.

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений.

США и россия согласовали мирный план по Украине

В него, в частности, входят следующие пункты:

1. Возврат Аляски в родную гавань.

2. Передача части штата Калифорния вместе с высокотехнологичными компаниями в управление россии.

3. Признание русского языка государственным на территории штата Нью-Йорк и в особенности - в районе Брайтон-Бич.

4. Признание РПЦ на всей территории США.

5. Сокращение ВМФ США до 2 авианосцев и 1 подводной лодки.

6. Назначение Марии Захаровой пресс-секретарём Президента США.
І все ж таки як добре мати надійного союзника, такого як сешеа...
Трамп хоче перемоги кацапів більше ніж самі кацапи.
Не буде ніякої угоди!
Підписати угоду і втратити території і людей це легше за все. І ніхто не гарантує що після підписання угоди війна припиниться. Просто путін буде воювати маючи в запасі запасний варіант який підписала Україна! Спочатку кінець бойових дій, виведення російських військ зі всіх окупованих територій включно з Кримом, відновлення української влади на окупованих територіях, відшкодування збитків заподіяних війною а тільки потім буде розмова про мирну угоду! Зараз ніякої мирної угоди не може бути, вона ні від чого не захищає Україну!
Ви вже просрали! кацтролі.
ви так пишете, ніби Україна має ядерну зброю.
Україна має гарантів її територіальної цілісності які мають ядерну зброю, але ухиляються від виконання своїх обов'язків по примушенню агресора до капітуляції!
у нас немає і не було ніколи гарантів територіальної цілісності, і не буде. Хіба що українці створять яз.
ЗСУ є гарантом територіальної цілісності України! Поки ЗСУ знищує ворога, Україна існує! Будь які мирні угоди це спроби переконати нас капітулювати, але ми будемо вести війну до перемоги!
Проклятущі ухилянти, вони скрізь.....
Висловлюю вам свою повагу. Керівництво давно за вами спостерігає і вирішило підвищити ваш рівень з шпрехбаклана до шпрехмейстера. Додаткову філіжанку еспрессо отримаєте сьогодні на полудник, кур'єра глово попередили. Одночасно застерігаємо, що у ваших дописах є застарілі методики, які не сприяють якісному засвоєнню інформації аудиторією.
Солидарен с Вами. Да только как нашим бойцам противостоять на фронте, когда кацапстан не жалея мяса, прёт вперёд? Когда Китай открыто помогает путину. Когда Европа испуганно жмётся в углах прихожей Белого дома? Когда рыжий чёрт со дня на день может заблокировать спутниковую связь через любителя Раши Маска? Когда Циферблаты в три горла пруд с Украины всё что могут..
Ми зможемо їх подолати попри всі несприятливі фактори. На фронті не все вирішується кількістю м'яса. Перемога дається тим хто бореться до останнього не зважаючи ні на що! Ми віримо в те що наша війна справедлива отже з Божою допомогою ми подолаємо ворога, попри весь страх та невпевненість яку внушають нам вороги та союзники!
Та не США тисне, а тисне дід доня, бо дуже хоче премію миру і розпочати потужний бізнес з пуйлом. Час спливає, правити залишилось 3 роки, треба встигнути заробити на піраміду Трампа
чому тампоновцям не сказати що територіальні питання вирішуються тількі згідно Констітуції, ані президент ані ВР не можуть це вирішити.

тампон хоче хоб президент порушів Констітуцію, ось на це потрібно давити як аргумент
Якщо це тиск проти волі то це не угода а примус який є незаконний. Да і який сенс про щось домовлятися з америкосами якщо вони прийняли нову доктрину по якій драпають з Європи і з євразійського континенту віддаючи все під контроль Сосії і Китаю. Єдине для чого Тромб зараз хоче взяти з України цією угодою це щоб отримати шнобелівську премію і виграти вибори в Конгрес заявивши що він зупинив ще 100 воєн
Ху-ху не хо-хо! Трамп бажає скористатися тим що Зеленський зрадник. Ми вже це давно знаємо !

Не "щодо ухвалення угоди", а точніше "щодо капітуляції".
ХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХ

ТИСКУНИ))) Всіх хто хоче миру - почитайте історію з південним Вєтнамом і заспокойтесь. Так буде і тут
Уже никто никуда не торопиться. США отжала у ЕС Украину, а Китай у РФ Сибирь! А вы дальше продолжайте, сидя на горшочках в малышей группе, какашками друг в друга кидаться.
Всі незгодні - на фронт! Катастрофічно не вистачає штурмовиків, фронт котиться на захід. Посилайте до трьох чортів дядька Сема й далі, приєднаєтися згодом до супер патріотичного закордонного все переможного біженства.
Типу так зване перемир'я буде вічним, і не стане просто механізмом для подальшої окупації.
Все согласные - в Славянск/Краматорск.
И чтоб никакой мовы: нарушает пункт 20.
Так чи інакше, але Україну змусять підписати капітуляцію. США дотиснуть.
І повернемось в 2004 рік(російська православна церква, російська мова, заборона вступу в НАТО та ЕС), тільки додатково: обмеження на ЗСУ, обмеження на далекобійну зброю, мінус 25% території визнаних США, зруйнована економіка, мінус 10-12 мільйонів Українців, зруйнована війною держава, ВВП на півні 1946 року, найдорожчий в Європі газ і нова війна за півроку.
Ось як буває, коли президенти, та громадяни, думають тим на чому сидять, а не головою.
Єдиний "плюс", що кордони відкриють, тому буде можливість емігрувати.
все, як мріють хохли-запроданці.
Це не мрія, а реальність! Що я написав не так і вчому не правий? Конкретно?
на жаль, все правильно.
Де гарантія, що відкриють ?
Це треба вимагати у Європи - щоб примусила Міндічгейтів відкрити кордони, дати врятуватися мирняку, якщо "силовики" сидять на джьопі рівно, не бажають змін..
Так Костенко заявив,що потрібно дозволити виїхати всім,хто не хоче воювати-може це він так хоче Європу налякати.
Рудий пуйлосос пнеться з усіх сил догодити хазяїну. Хто б сумнівався.
Ну тепер зрозуміли, чому їх називають піндосами?
Хоч і не на часі - гоніть їх на хрін з таким планом. Це не план миру, в план нової війни вже завтра та безумовної капітуляції України.
