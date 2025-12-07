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Новини Заяви Трампа-молодшого про Україну
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Син Трампа стверджує, що з України "повтікали багатії": У Монако 50% Bugatti та Ferrari мають українські номери

Трамп-молодший

Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший заявив, що нібито "українські корумповані багатії втекли" зі своєї країни і залишили воювати тих, "кого вони вважають селянським класом".

Про це він сказав під час виступу на Дохійському форумі, передає The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

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Закиди на адресу Зеленського

Син американського президента звинуватив президента України Володимира Зеленського в нібито небажанні завершувати війну, оскільки той, на його думку, "не зможе виграти вибори, якщо вона закінчиться".

На його думку, Зеленський є "майже божеством для лівих".

Крім цього, Трамп-молодший назвав Україну "корумпованішою" за країну-агресорку Росію. 

Він також розкритикував очільницю європейської дипломатії Каю Каллас, заявивши, що європейські санкції не працюють. Трамп-молодший охарактеризував європейський план як "ми чекатимемо, поки Росія збанкрутує".

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Трамп-молодший стверджує, що "українські багатії втекли"

Не надавши жодних доказів, син президента США заявив, що цього літа в Монако 50% суперкарів, таких як Bugatti та Ferrari, мали українські номерні знаки.

"Ми чуємо всі чутки про те, що відбувається, коли бачимо, що всі номерні знаки в Монако українські...  багатії втекли, а тих, кого вони вважали селянським класом, залишили воювати в цих війнах. Не було стимулу зупинятися, бо поки йшов грошовий потік і вони крали, ніхто нічого не перевіряв, тож не було причин укладати мир",- сказав син очільника США.

  • Нагадаємо, що також під час виступу Дональд Трамп-молодший припустив, що його батько може дистанціюватися від врегулювання війни РФ проти України, заявляючи, що це питання не є пріоритетом для американців.

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авто (6594) корупція (5098) Монако (31) Трамп Дональд (8998)
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Топ коментарі
+30
Все вірно. А до стікаючої кров"ю України присмокталися щирі українці з....ізраїльськими паспортами. Трампу-джуніору це чомусь не відомо....
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07.12.2025 21:56 Відповісти
+29
Так це правда, це спеціальний батальон "Монако" воюють там де найспекотніше і мужньо разом тримають тил!
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07.12.2025 21:53 Відповісти
+27
Цей підр озвучив очевидний і болючий для українців факт, але це не відміняє, що він з батьком - 2 підори, що ненавидять Україну.

Їх цинічне співчуття, що тут корупція, багаті за кордоном тощо - це для хом'ячків. "Капітулюйте" - ось що хоче цей ******, щоб папаші дали нобелівку, а сім'я трампа могла б почати бізнес проекти з парашею.
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07.12.2025 22:14 Відповісти

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