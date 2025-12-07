Син Трампа стверджує, що з України "повтікали багатії": У Монако 50% Bugatti та Ferrari мають українські номери
Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший заявив, що нібито "українські корумповані багатії втекли" зі своєї країни і залишили воювати тих, "кого вони вважають селянським класом".
Про це він сказав під час виступу на Дохійському форумі, передає The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Закиди на адресу Зеленського
Син американського президента звинуватив президента України Володимира Зеленського в нібито небажанні завершувати війну, оскільки той, на його думку, "не зможе виграти вибори, якщо вона закінчиться".
На його думку, Зеленський є "майже божеством для лівих".
Крім цього, Трамп-молодший назвав Україну "корумпованішою" за країну-агресорку Росію.
Він також розкритикував очільницю європейської дипломатії Каю Каллас, заявивши, що європейські санкції не працюють. Трамп-молодший охарактеризував європейський план як "ми чекатимемо, поки Росія збанкрутує".
Трамп-молодший стверджує, що "українські багатії втекли"
Не надавши жодних доказів, син президента США заявив, що цього літа в Монако 50% суперкарів, таких як Bugatti та Ferrari, мали українські номерні знаки.
"Ми чуємо всі чутки про те, що відбувається, коли бачимо, що всі номерні знаки в Монако українські... багатії втекли, а тих, кого вони вважали селянським класом, залишили воювати в цих війнах. Не було стимулу зупинятися, бо поки йшов грошовий потік і вони крали, ніхто нічого не перевіряв, тож не було причин укладати мир",- сказав син очільника США.
- Нагадаємо, що також під час виступу Дональд Трамп-молодший припустив, що його батько може дистанціюватися від врегулювання війни РФ проти України, заявляючи, що це питання не є пріоритетом для американців.
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Їх цинічне співчуття, що тут корупція, багаті за кордоном тощо - це для хом'ячків. "Капітулюйте" - ось що хоче цей ******, щоб папаші дали нобелівку, а сім'я трампа могла б почати бізнес проекти з парашею.