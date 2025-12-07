РУС
Новости Заявления Трампа-младшего об Украине
8 388 143

Сын Трампа утверждает, что из Украины "убежали богачи": в Монако 50% Bugatti и Ferrari имеют украинские номера

Трамп-младший

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший заявил, что якобы "украинские коррумпированные богачи сбежали" из своей страны и оставили воевать тех, "кого они считают крестьянским классом".

Об этом он сказал во время выступления на Дохийском форуме, передает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Упреки в адрес Зеленского

Сын американского президента обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы нежелании завершать войну, поскольку тот, по его мнению, "не сможет выиграть выборы, если она закончится".

По его мнению, Зеленский является "почти божеством для левых".

Кроме этого, Трамп-младший назвал Украину "более коррумпированной", чем страна-агрессор Россия. 

Он также раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявив, что европейские санкции не работают. Трамп-младший охарактеризовал европейский план как "мы будем ждать, пока Россия обанкротится".

Трамп-младший утверждает, что "украинские богачи сбежали"

Не предоставив никаких доказательств, сын президента США заявил, что этим летом в Монако 50% суперкаров, таких как Bugatti и Ferrari, имели украинские номерные знаки.

"Мы слышим все слухи о том, что происходит, когда видим, что все номерные знаки в Монако украинские... богачи сбежали, а тех, кого они считали крестьянским классом, оставили воевать в этих войнах. Не было стимула останавливаться, потому что пока шел денежный поток и они воровали, никто ничего не проверял, поэтому не было причин заключать мир", - сказал сын главы США.

  • Напомним, что также во время выступления Дональд Трамп-младший предположил, что его отец может дистанцироваться от урегулирования войны РФ против Украины, заявляя, что этот вопрос не является приоритетом для американцев.

Топ комментарии
+21
Так це правда, це спеціальний батальон "Монако" воюють там де найспекотніше і мужньо разом тримають тил!
07.12.2025 21:53 Ответить
+20
Все вірно. А до стікаючої кров"ю України присмокталися щирі українці з....ізраїльськими паспортами. Трампу-джуніору це чомусь не відомо....
07.12.2025 21:56 Ответить
+19
про багатіїв він правий. Інше - маячня
07.12.2025 21:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
В Петра нема ...він свята людина🤣🤣🤣🤣і навіть в Лондоні нема
07.12.2025 22:21 Ответить
угу - і в Будапешті фабрика закрилась ?
07.12.2025 22:27 Ответить
Нє, ну фабрика в Будапешті то злочин! Бач який, фабрику в Будапешті відкриві гроші заробляє. Нє, щоб так, як зеленські з міндічами в Україні мішками тирити... А воно Бубочці не дісталось, бо санкціями не дістав.! Має прибутки, всілякі Ай-Петрі на фронт, генератори чи навіть зброю. А бубочка знає, щоб з тим робити. разом з єрмакам і міндічами всіляким.
показать весь комментарий
07.12.2025 22:36 Ответить
показать весь комментарий
сундуки вовчиних офшорів вже репаються від переповнень - скажи?
07.12.2025 22:40 Ответить
Пані Мадама у вас дуже низький рівень IQ
07.12.2025 22:46 Ответить
ага
07.12.2025 22:53 Ответить
Скажу коротко - у зЄльних з РИГАМИ така срака , що вони навіть коаліцію організували у ВР - СН+РИГИ+ ЗАМАЙБАХи , аби тільки не створилася з опозиційних ...
Це при тому, що на них тиснуть партнери Заходу , скрінінги вступу в ЄС на фоні МІНДІЧГЕЙТУ , а міндічгейт -=підтримка у ВР не може себе навіть патріотичною коаліцією прикрити .

ПАГІБАТЬ ІЛІ ВИЖІТЬ - ???
07.12.2025 22:49 Ответить
це йому у вуха надуди різні ВітьковиВенси разом із москалями. Звідки такий висновок??? Дуже сумніваюсь, що трамбон молодший власно блукав Монако і рахував українські автівки. Навіть припускаю що він не знає як виглядають українські номери на авто.
07.12.2025 22:13 Ответить
Цей підр озвучив очевидний і болючий для українців факт, але це не відміняє, що він з батьком - 2 підори, що ненавидять Україну.

Їх цинічне співчуття, що тут корупція, багаті за кордоном тощо - це для хом'ячків. "Капітулюйте" - ось що хоче цей ******, щоб папаші дали нобелівку, а сім'я трампа могла б почати бізнес проекти з парашею.
07.12.2025 22:14 Ответить
Ну так свого нічого нема, перекриють грошовий потік і озброєння і усьо, у нас не розвивали 30 років а тільки крали, що зараз і відбувається.
07.12.2025 22:51 Ответить
Таке саме гниле лайно як і його ідіот батько.
07.12.2025 22:17 Ответить
какая то сволочь в бане мне сказала:
- зять трампа кушнер - иудей;
- трамр обратился в иудейство;
хотел поймать эту сволочь за клевету - он скрылся в облаках пара...
07.12.2025 22:20 Ответить
Трамп в Кнессет пожаловался,что Его дочь выбрала себе. Мужа и приняла иудейскую религию.Дословно:"я для неё конечно другого хотел,но это её решение и я его уважаю,они хорошо живут и они друзья и понимают друг друга и поддерживают во всём,ну ладно я доволен,что тут сделаешь!😉Трамп всегда был антисимитом,
08.12.2025 00:23 Ответить
А він прав...так і є.
07.12.2025 22:22 Ответить
Яка доля, все таки..., справедлива. Ось і для Зеленського знайшовся свій придурок, який сказав йому в обличчя, що він барига, який заробляє на війні і тому її не закінчує. Як на стадіоні, правда, Валодя? Нє абідна?
07.12.2025 22:22 Ответить
Там в основному навіть не бізнесмени на дорогих машинах, а судді, прокуропри і їх рідня.
07.12.2025 22:22 Ответить
Корупція в Україні вже гірша чим в Африці, розкрадання тотальне і катастрофічне, бусифікування найганебніше явище в історії ******** України, яке показує повну неспроможність, імпотентність влади вирішувати цю проблему чи ліквідовувати її, крадіжка всього і вся для зсу.
07.12.2025 22:29 Ответить
І додати нічого...Бачив ,як три с половиною роки тому порши та інші мажорні авто без черги виїжджали через кордон,то мабуть успішні інваліди були,не інакше.
07.12.2025 22:34 Ответить
та синачка ******** просто завідує, "по багаатому!" )) повтикавшим міндичам )) мріє бути такими усиновлиним ))
07.12.2025 22:35 Ответить
ВІн, синок Доні , тролить САМОГО лідОра - недаремно дж сюди збіглися скотиняки з ферми ...
07.12.2025 22:56 Ответить
та там вже не пойнять, хто від кого родився ))
07.12.2025 23:03 Ответить
А решта 50% на російських, чи на цьому не варто наголошувати?
07.12.2025 22:49 Ответить
І буде чухати свою зелену бороду верховний ішак, що ж робити, дерьмака звільнив а на нього тут наче скажені собаки з Америки пельку роззявляють , в воно біднесеньке ні при чому, нюхне свіжого коксу розбавлене з солями і буде втирати своему лохторату що то все діпфейки, куколди і ші роблять все проти цього.
07.12.2025 22:53 Ответить
Всего 50%??? Как-то маловато. Это ещё слишком оптимистично.
07.12.2025 23:04 Ответить
Для кого хрипате чмо бог?!? Покажіть цих дебілів!
07.12.2025 23:06 Ответить
Теж мені Америку відкрив! Про те, що всі корупціонери втекли за кордон найпотужніший ще 3 роки тому говорив - під час онлайн-виступу на Bloomberg New Economy Forum 17 листопада 2022 року він сказав: «В Україні більше нема корупції. Усі корупціонери поїхали з країни, і ми зробимо все, щоб вони залишилися там, де зараз є».
07.12.2025 23:09 Ответить
А те що боневтік не хоче завершувати війну до він потім на майбутніх виборах не набере голосів, так це правда, ще точніше не тільки не на бере а ще й гівном змішають, я думаю у набу далі будуть відкриватися ще цікавіші деталі...
07.12.2025 23:12 Ответить
Это неправда. Все богачи давно в окопах и настоящие Рембо. Многие стали героями за свои подвиги. Бедные как раз не воюют, а сидят в тылу.
07.12.2025 23:14 Ответить
То тепер тих, хто залишився в Україні треба обов'язково кинути?
07.12.2025 23:19 Ответить
про багатіїв - то правда
07.12.2025 23:24 Ответить
і вони не тільки в Монако, вони по усій Європі і в США
07.12.2025 23:37 Ответить
Навіть якщо 100 відсотків українських багатіїв втекли до Монако разом з Ламборджіні і Мазераті і коханками на гелендвагенах розового кольору. То яка причина до примусу капітуляції залишившихся в країні українців з боку США?
07.12.2025 23:40 Ответить
причина в тому, що "иліти" примушують воювати простих людей, заробляючи на війні, а це не тільки несправедливо і непорядно, а призведе неодмінно до повної розгромної поразки
07.12.2025 23:51 Ответить
може хтось скаже, що примусу і бусифікації нема?
07.12.2025 23:55 Ответить
Є. І примус. І бусифікація. Якщо інакше неможливо донести члену суспільства його обов'язки як громадянина України. Чи ви маєте наувазі якщо ,,пан,, втік то вже непотрібно захищати СВОЮ хату?
08.12.2025 00:01 Ответить
Так в тім то і річ - що у вас тут "своє" , чим ви особисто володієте ? Нічим ...
А вони володіють мільярдами - то ХТО повинен їх захищати пере усім , хіба не вони самі ? Але вони , чомусь , не поспішають ...
08.12.2025 00:10 Ответить
Трамп не те що дистанціювася а навпаки перешкоджає Україні і європі
08.12.2025 00:03 Ответить
А в чому він збрехав? Батальон Монако на ланосах не їздить.
08.12.2025 00:22 Ответить
Вытрампыш явно работает на парашу, а где там какие номера - к делу не имеет отношения.
08.12.2025 00:37 Ответить
