Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший заявил, что якобы "украинские коррумпированные богачи сбежали" из своей страны и оставили воевать тех, "кого они считают крестьянским классом".

Об этом он сказал во время выступления на Дохийском форуме, передает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Упреки в адрес Зеленского

Сын американского президента обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы нежелании завершать войну, поскольку тот, по его мнению, "не сможет выиграть выборы, если она закончится".

По его мнению, Зеленский является "почти божеством для левых".

Кроме этого, Трамп-младший назвал Украину "более коррумпированной", чем страна-агрессор Россия.

Он также раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявив, что европейские санкции не работают. Трамп-младший охарактеризовал европейский план как "мы будем ждать, пока Россия обанкротится".

Трамп-младший утверждает, что "украинские богачи сбежали"

Не предоставив никаких доказательств, сын президента США заявил, что этим летом в Монако 50% суперкаров, таких как Bugatti и Ferrari, имели украинские номерные знаки.

"Мы слышим все слухи о том, что происходит, когда видим, что все номерные знаки в Монако украинские... богачи сбежали, а тех, кого они считали крестьянским классом, оставили воевать в этих войнах. Не было стимула останавливаться, потому что пока шел денежный поток и они воровали, никто ничего не проверял, поэтому не было причин заключать мир", - сказал сын главы США.

Напомним, что также во время выступления Дональд Трамп-младший предположил, что его отец может дистанцироваться от урегулирования войны РФ против Украины, заявляя, что этот вопрос не является приоритетом для американцев.

