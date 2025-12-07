Сын Трампа утверждает, что из Украины "убежали богачи": в Монако 50% Bugatti и Ferrari имеют украинские номера
Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший заявил, что якобы "украинские коррумпированные богачи сбежали" из своей страны и оставили воевать тех, "кого они считают крестьянским классом".
Об этом он сказал во время выступления на Дохийском форуме, передает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Упреки в адрес Зеленского
Сын американского президента обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы нежелании завершать войну, поскольку тот, по его мнению, "не сможет выиграть выборы, если она закончится".
По его мнению, Зеленский является "почти божеством для левых".
Кроме этого, Трамп-младший назвал Украину "более коррумпированной", чем страна-агрессор Россия.
Он также раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявив, что европейские санкции не работают. Трамп-младший охарактеризовал европейский план как "мы будем ждать, пока Россия обанкротится".
Трамп-младший утверждает, что "украинские богачи сбежали"
Не предоставив никаких доказательств, сын президента США заявил, что этим летом в Монако 50% суперкаров, таких как Bugatti и Ferrari, имели украинские номерные знаки.
"Мы слышим все слухи о том, что происходит, когда видим, что все номерные знаки в Монако украинские... богачи сбежали, а тех, кого они считали крестьянским классом, оставили воевать в этих войнах. Не было стимула останавливаться, потому что пока шел денежный поток и они воровали, никто ничего не проверял, поэтому не было причин заключать мир", - сказал сын главы США.
- Напомним, что также во время выступления Дональд Трамп-младший предположил, что его отец может дистанцироваться от урегулирования войны РФ против Украины, заявляя, что этот вопрос не является приоритетом для американцев.
Це при тому, що на них тиснуть партнери Заходу , скрінінги вступу в ЄС на фоні МІНДІЧГЕЙТУ , а міндічгейт -=підтримка у ВР не може себе навіть патріотичною коаліцією прикрити .
ПАГІБАТЬ ІЛІ ВИЖІТЬ - ???
Їх цинічне співчуття, що тут корупція, багаті за кордоном тощо - це для хом'ячків. "Капітулюйте" - ось що хоче цей ******, щоб папаші дали нобелівку, а сім'я трампа могла б почати бізнес проекти з парашею.
- зять трампа кушнер - иудей;
- трамр обратился в иудейство;
хотел поймать эту сволочь за клевету - он скрылся в облаках пара...
А вони володіють мільярдами - то ХТО повинен їх захищати пере усім , хіба не вони самі ? Але вони , чомусь , не поспішають ...