Сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо, - Уитакер
Украина и Россия сейчас "ближе, чем когда-либо" к заключению мирного соглашения, однако обе стороны отказываются от компромисса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время форума в городе Доха в Катаре.
Так, в ответ на вопрос, когда будет подписано мирное соглашение между Украиной и РФ, он сказал: "Знаете, мы близки к миру. Мы ближе, чем когда-либо".
В то же время Уитакер напомнил, что президент США Дональд Трамп считает, что сейчас сложная ситуация. По словам посла, обе стороны буквально "крутят носом" и отказываются от компромисса.
"Не стоит заходить на полпути в мясную лавку, где делают колбасу, и жаловаться, что вам не нравится... Как по мне, мы все на одной волне. С госсекретарем Рубио, вовлеченным в процесс, я полностью уверен, что все перспективы будут рассмотрены, но в то же время нам нужно выяснить, можно ли вообще достичь соглашения", - сказал он.
Работа над мирным планом
Кроме того, Уитакер подтвердил, что все, что было изложено в так называемом "мирном плане США" из 28 пунктов, теперь разделено на четыре отдельных трека. А НАТО, Европейский Союз - они работают отдельно от мирного процесса по войне в Украине и от переговоров непосредственно между США и Украиной.
"Все эти треки сейчас движутся параллельно, в реальном времени", - добавил посол.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
в них навіть фізіономії у всіх схожі
"...нам потрібно з'ясувати, чи взагалі можна досягти угоди"
Сам зрозумів, що сказав?
Хоч би метод вимірювання оголосили.
щодня все нові обличчя. Я так розумію, хто останній скаже "мир вже близько", той і лох?
То це що6 як не басні американського паслєдаватєльнава казкаря Трампа за збірником казок про мир від хйла - на носі у них ЩО? Правильно канікули...
які вони ,, розумні і винахідливі " , коли дають безкоштовні
поради украінцям , які не починали цю страшну війну !!
Якщо ви такі сильні і всемогутні , то змусіть кремлівського
виродка забратися геть з нашоі краіни та припинити кровопролиття
з обох сторін і буде вам щастя , а Трампу дадуть премію миру ,
якою він марить !!
Чемберлен (Великобританія) в 1938 році підмахнув Мюнхенську угоду, по якій Чехословаччину тупо здали шматками. Повернувся додому й розмахував папірцем "мир у наш час". Нобелівську премію миру він не отримав, але був номінований у 1939 році.
Держсекретар США Генрі Кіссінджер (Паризька мирна угода 1973 року). Результат - тотальний геноцид південних вьєтнамців.
З нами буде так само. Нас здають кацапам. Те, що ми проти, те, що ми воюємо і вмирати на колінах не збираємося - так ми волюнтаристи.
Дядя Мэтью, ты дурак?
Чемберлен після Мюнхенської угоди:
- Я привіз вам мир.
Черчіль: - Ви привезли безчестя,а в результаті отримаєте і війну,і безчестя.
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивно піднімаючи постійно
Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов бесчестя із війною обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
"Фантазёр !
Ты меня называла
Фантазёр... Що насправды означаэ той мир? Хто вигодоотримувач вигодонабува́ч /beneficiary "того миру"?
Ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив - таких рівнів може бути до восьми."
Трамп фанфарон, нарцис, хлєстаков...
Просто старий патефон у якого звукознімач (гла) не сходить зі стежини "Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом... Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей"
Трамп "миротворець"? А насправді СПЕКУЛЯНТ.
Злодії ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ - намагаються продати Кремлю цілу країну - Україну
"Стів Віткофф, який виступає перемовником від президента Трампа, заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним"- сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату,
А інший "переговорник" зять "мироносиця Трампа Джаредом Кушнером.
Одним словом два СПЕКУЛЯНТА. "
Справді, "такая мелочь эта Украина" що можна не заглиблюватися в деталі. Тільки своя, Трампа вигода...
Не допустити таємної капітуляції України за підписом команди З:
Переговорів як таких у США не відбулося - нам були представлені "пропозиції" путіна, які привезли з москви Уіткофф та Кушнер, та власні пропозиції американців санкціоновані Трампом. З "Гарантії" від сша - "повітряна" складова та моніторинг за дотриманням перемир'я та санкцій. ьогодні переговори наших "дипломатів" продовжаться по суті - будуть детально узгоджуватися так звані "Гарантії безпеки" для України не обов'язкової дії "а-ля Будапешт". Представники отримають вказівки до них з боку Зеленського та Трампа після чого буде детальний розгляд пунктів США не збираються визнавати окупацію українських територій де-юре, проте збираються визнати її де-факто та наполягають на згоді України пристати на територіальний обмін з передачею всієї території Донбасу під контроль рф.
https://x.com/StaVlb/status/1997264172124672494
ША проти надання Україні репараційного кредиту та наполягають, щоб Україна відмовилася від такої ідеї та повідомила про відмову європейських союзників. Ці гроші, на думку американців, повинні бути спрямовані на відбудову України при абсолютному контролі з б вимагають для своїх кампаній першочерговість у виборі об'єктів, які ті оберуть для відбудови, а енергетичний сектор України американці бажають відбудовувати одноосібно виключивши можливу конкуренцію з боку європейських, канадійських та японських кампаній.
https://x.com/StaVlb/status/1997263974551925136
США не збираються надавати юридичні "Гарантії безпеки" та ратифікувати їх Конгресом. Вони, рамково погоджені Умеровим та Гнатовим, і будуть надаватися виключно волею Президента США, який одноосібно буде вирішувати - як реагувати на відновлення агресії з боку рф. остаточного погодження "американського варіанту" "Гарантій..." Україна отримає ще один папірець типу "Будапештських гарантій"
Але ж якби президентом США був не барига , а нормальний політик .