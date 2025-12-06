Сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо, - Уитакер

Украина и Россия сейчас "ближе, чем когда-либо" к заключению мирного соглашения, однако обе стороны отказываются от компромисса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время форума в городе Доха в Катаре.

Так, в ответ на вопрос, когда будет подписано мирное соглашение между Украиной и РФ, он сказал: "Знаете, мы близки к миру. Мы ближе, чем когда-либо".

В то же время Уитакер напомнил, что президент США Дональд Трамп считает, что сейчас сложная ситуация. По словам посла, обе стороны буквально "крутят носом" и отказываются от компромисса.

"Не стоит заходить на полпути в мясную лавку, где делают колбасу, и жаловаться, что вам не нравится... Как по мне, мы все на одной волне. С госсекретарем Рубио, вовлеченным в процесс, я полностью уверен, что все перспективы будут рассмотрены, но в то же время нам нужно выяснить, можно ли вообще достичь соглашения", - сказал он.

Работа над мирным планом

Кроме того, Уитакер подтвердил, что все, что было изложено в так называемом "мирном плане США" из 28 пунктов, теперь разделено на четыре отдельных трека. А НАТО, Европейский Союз - они работают отдельно от мирного процесса по войне в Украине и от переговоров непосредственно между США и Украиной.

"Все эти треки сейчас движутся параллельно, в реальном времени", - добавил посол.

Мирный план США