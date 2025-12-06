Буданов о переговорах в Абу-Даби: Они должны быть в тени. Подождите
Переговорный процесс по завершению войны в Украине должен проходить без лишней огласки.
Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время общения в кулуарах второго военного молитвенного завтрака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, на просьбу подтвердить информацию о тайных переговорах в Абу-Даби он ответил, что любые чувствительные процессы требуют тишины.
"Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется - но мы можем их просто сорвать. Так что подождите", - отметил Буданов.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.
По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.
Впоследствии СМИ сообщили, что Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби.
адже усі мізки забивають інфою, куди так коли тікає Ермак - А ПРО ТАТАРОВА А ПРО ПОДОЛЯКА ?
У воюючій закривавленій КРАЇНІ МАФІЇ під кришею КЛОВАНА є проблеми виїхати з країни?
От цікаво, були підтримки світу на обох Майданах - усіх друзів України!
Зараз загроза війни нависла вже над ними самими у Європі ...
Й вони просто спостерігають ,як валиться "карточний домік" вибудований мафією під прикриттям ПАРОЧКИ... дарасів?
Чому вони не візьмуть вовку за шкірку - переляканого тупого розгубленого, й не змусять його перебудувати владу під КОНСТІТУЦІЮ України, не фейково, а справді включивши у ВР роботу усіх політичних сил?
Чому ТУПЛЯТЬ партнери з ЄС? Граютья у демкратію та вибір народу ... дограються тупі чекаючи на різдвяні свята... а потім на відходняки після них.
То йому треба зараз вірити на 100 % у його ТІНЬОВУ діяльність?