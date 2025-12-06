Буданов о переговорах в Абу-Даби: Они должны быть в тени. Подождите

Переговорный процесс по завершению войны в Украине должен проходить без лишней огласки.

Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время общения в кулуарах второго военного молитвенного завтрака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, на просьбу подтвердить информацию о тайных переговорах в Абу-Даби он ответил, что любые чувствительные процессы требуют тишины.

"Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется - но мы можем их просто сорвать. Так что подождите", - отметил Буданов.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.

По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Впоследствии СМИ сообщили, что Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби.