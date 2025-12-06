РУС
переговоры США и России переговоры с РФ
2 974 31

Буданов о переговорах в Абу-Даби: Они должны быть в тени. Подождите

В 2025 году будет режим прекращения огня. Заявление Буданова

Переговорный процесс по завершению войны в Украине должен проходить без лишней огласки.

Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время общения в кулуарах второго военного молитвенного завтрака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, на просьбу подтвердить информацию о тайных переговорах в Абу-Даби он ответил, что любые чувствительные процессы требуют тишины.

"Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется - но мы можем их просто сорвать. Так что подождите", - отметил Буданов.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.

По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Читайте: Переговоры с РФ в Абу-Даби проходят хорошо, мы остаемся оптимистами, - спикер Дрисколла

Впоследствии СМИ сообщили, что Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби.

Всі ми президенти.От же ш **** пафосна і брехлива
06.12.2025 16:33
чекаємо .. якраз п'ємо каву в Криму
06.12.2025 16:33
Замість того,щоб роздувати щоки на порожньому місці зайнявся би краще ліквідацією кацапських пропагандонів.
06.12.2025 16:39
06.12.2025 16:33
Буданов, который проводил операции на территории кацапов в стиле моссада, взрывая вражеских генерал-лейтенантов самокатами, уже-не нравится. Сырский-пошёл в п**** ду. Малюк, который ещё вчера был герой операции "паутина"-уже практически враг Украины. Панове-у вас есть предложения? Кто-то из нас готов на их место? Я не готов. Поэтому и не лезу со своими советами. Но охотно допускаю что среди аналитиков на цензоре, есть те, кто легко исправить ситуацию. Я вас поддержу!!
06.12.2025 17:49
06.12.2025 16:33
06.12.2025 16:39 Ответить
