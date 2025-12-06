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Новини переговори США та Росії переговори з РФ
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Буданов про перемовини в Абу-Дабі: Вони мають бути в тіні. Зачекайте

У 2025 році буде режим припинення вогню. Заява Буданова

Переговорний процес щодо завершення війни в Україні має відбуватися поза зайвою публічністю.

Про це повідомив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов під час спілкування у кулуарах другого військового молитовного сніданку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Як зазначається, на прохання підтвердити інформацію про таємні переговори в Абу-Дабі він відповів, що будь-які чутливі процеси потребують тиші.

"Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться - але ми можемо їх просто зірвати. Тож зачекайте", - зазначив Буданов.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.

За даними ЗМІ, Дрісколл мав у планах провести зустріч із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Читайте: Переговори з РФ в Абу-Дабі проходять добре, ми залишаємося оптимістами, - речник Дрісколла

Згодом ЗМІ повідомили, що Буданов прибув на переговори США та РФ в Абу-Дабі.

Автор: 

Буданов Кирило (634) ОАЕ (434) перемовини (3829)
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Топ коментарі
+21
Всі ми президенти.От же ш **** пафосна і брехлива
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06.12.2025 16:33 Відповісти
+16
чекаємо .. якраз п'ємо каву в Криму
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06.12.2025 16:33 Відповісти
+13
Спочатку в тіні, а потім "тихенько до лісу".
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06.12.2025 16:37 Відповісти

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