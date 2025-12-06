Зараз ми ближчі до миру, ніж будь-коли, - Вітакер

Україна та Росія зараз "ближчі, ніж будь-коли" до укладення мирної угоди, водночас обидві сторони відмовляються від компромісу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час форуму в міста Доха в Катарі.

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Так, у відповідь на питання, коли буде підписано мирну угоду між Україною та РФ, він сказав: "Знаєте, ми близькі до миру. Ми ближчі, ніж будь-коли".

Водночас Вітакер нагадав, що президент США Дональд Трамп вважає, що зараз є "складна ситуація". За словами посла, обидві сторони буквально "крутять носом" та відмовляються від компромісу.

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"Не варто заходити на півдороги в м’ясну крамницю, де роблять ковбасу, і скаржитися, що вам не подобається... Як на мене, ми всі на одній хвилі. З держсекретарем Рубіо, залученим до процесу, я цілком впевнений, що всі перспективи будуть розглянуті, але водночас нам потрібно з'ясувати, чи взагалі можна досягти угоди", - сказав він.

Робота над мирним планом

Крім того, Вітакер підтвердив, що все, що було викладено у так званому "мирному плані США" із 28 пунктів, тепер розділено на чотири окремі треки. А НАТО, Європейський Союз - вони працюють окремо від мирного процесу щодо війни в Україні та від переговорів безпосередньо між США та Україною.

"Всі ці треки зараз рухаються паралельно, у реальному часі", - додав посол.

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Мирний план США