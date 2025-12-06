Зараз ми ближчі до миру, ніж будь-коли, - Вітакер
Україна та Росія зараз "ближчі, ніж будь-коли" до укладення мирної угоди, водночас обидві сторони відмовляються від компромісу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час форуму в міста Доха в Катарі.
Так, у відповідь на питання, коли буде підписано мирну угоду між Україною та РФ, він сказав: "Знаєте, ми близькі до миру. Ми ближчі, ніж будь-коли".
Водночас Вітакер нагадав, що президент США Дональд Трамп вважає, що зараз є "складна ситуація". За словами посла, обидві сторони буквально "крутять носом" та відмовляються від компромісу.
"Не варто заходити на півдороги в м’ясну крамницю, де роблять ковбасу, і скаржитися, що вам не подобається... Як на мене, ми всі на одній хвилі. З держсекретарем Рубіо, залученим до процесу, я цілком впевнений, що всі перспективи будуть розглянуті, але водночас нам потрібно з'ясувати, чи взагалі можна досягти угоди", - сказав він.
Робота над мирним планом
Крім того, Вітакер підтвердив, що все, що було викладено у так званому "мирному плані США" із 28 пунктів, тепер розділено на чотири окремі треки. А НАТО, Європейський Союз - вони працюють окремо від мирного процесу щодо війни в Україні та від переговорів безпосередньо між США та Україною.
"Всі ці треки зараз рухаються паралельно, у реальному часі", - додав посол.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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