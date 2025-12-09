Трамп відмовиться від мирної ініціативи, якщо не буде бачити прогресу, - Вітакер
Президент США Дональд Трамп може згорнути свої мирні ініціативи, якщо угода між Києвом і Москвою виявиться недосяжною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Fox News заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.
"Трамп може вирішити відступити, якщо побачить, що угоди не буде", – сказав Вітакер.
Та зазначив, Трамп використовує важелі впливу на обидві сторони конфлікту для досягнення мирної угоди. Вітакер наголосив, що Сполучені Штати продовжують робити кроки для досягнення прогресу у переговорах. Спецпредставник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер мають допомогти сторонам виробити "багатоступеневу й досить складну угоду".
"Я думаю, що ми досягаємо значного прогресу. Водночас для цього потрібні обидві сторони. Президент Трамп розуміє, як чинити тиск на росіян і українців, щоб змусити їх укласти цю угоду та продовжувати просуватися вперед. І, знаєте, я налаштований оптимістично. Я сповнений надії", – заявив Вітакер.
Мирний план США
- 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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