УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8955 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США
4 929 51

Трамп відмовиться від мирної ініціативи, якщо не буде бачити прогресу, - Вітакер

У США оцінили перспективи мирних переговорів між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп може згорнути свої мирні ініціативи, якщо угода між Києвом і Москвою виявиться недосяжною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Fox News  заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Трамп може вирішити відступити, якщо побачить, що угоди не буде", – сказав Вітакер.

Та зазначив, Трамп використовує важелі впливу на обидві сторони конфлікту для досягнення мирної угоди. Вітакер наголосив,  що Сполучені Штати продовжують робити кроки для досягнення прогресу у переговорах. Спецпредставник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер мають допомогти   сторонам виробити "багатоступеневу й досить складну угоду".

"Я думаю, що ми досягаємо значного прогресу. Водночас для цього потрібні обидві сторони. Президент Трамп розуміє, як чинити тиск на росіян і українців, щоб змусити їх укласти цю угоду та продовжувати просуватися вперед. І, знаєте, я налаштований оптимістично. Я сповнений надії", – заявив Вітакер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз ми ближчі до миру, ніж будь-коли, - Вітакер

Мирний план США

  • 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скоординували позиції: Зеленський провів перемовини з НАТО та ЄС

Автор: 

США (26808) Трамп Дональд (9001) Вітакер Метью (67)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Це не мирна ініціатива, а цирк з конями на полі для гольфу у Флориді.
показати весь коментар
09.12.2025 06:59 Відповісти
+20
Хай насолоджується премією миру від ФІФА).
показати весь коментар
09.12.2025 07:17 Відповісти
+11
Трампидло, дурень старий, який прогрес? Україна і так зробила все для переговорів, а надавити на ***** старий пирдун Трампидло не може, тому що фюрер кацапії завжди посилає старого пирдуна Трампидла в дупу. Так що, пирдун старий, якщо ти справжній американець, а не рудий блазень з Білого дурдому, ти зобовязаний поставити любу зброю, яку закаже Україна.
показати весь коментар
09.12.2025 07:27 Відповісти

Завантаження...

 
 