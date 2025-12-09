Трамп відмовиться від мирної ініціативи, якщо не буде бачити прогресу, - Вітакер

Президент США Дональд Трамп може згорнути свої мирні ініціативи, якщо угода між Києвом і Москвою виявиться недосяжною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Fox News заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.

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"Трамп може вирішити відступити, якщо побачить, що угоди не буде", – сказав Вітакер.

Та зазначив, Трамп використовує важелі впливу на обидві сторони конфлікту для досягнення мирної угоди. Вітакер наголосив, що Сполучені Штати продовжують робити кроки для досягнення прогресу у переговорах. Спецпредставник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер мають допомогти сторонам виробити "багатоступеневу й досить складну угоду".

"Я думаю, що ми досягаємо значного прогресу. Водночас для цього потрібні обидві сторони. Президент Трамп розуміє, як чинити тиск на росіян і українців, щоб змусити їх укласти цю угоду та продовжувати просуватися вперед. І, знаєте, я налаштований оптимістично. Я сповнений надії", – заявив Вітакер.

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Мирний план США

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