США тиснуть на Зеленського щодо територіальних поступок у "мирному плані" Трампа, - Axios

Вашингтон посилює тиск на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи погодитися на територіальні та інші поступки в межах мирного плану Трампа. Київ вважає окремі положення вигідними Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios.

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Зазначається, що українські чиновники вважають: США тиснуть на Зеленського набагато сильніше, ніж на російського диктатора Володимира Путіна. Проте американський чиновник заперечив це виданню, наголосивши, що США також тиснули на Путіна, щоб він пом'якшив свої вимоги.

Український чиновник заявив Axios, що, на думку Києва, пропозиція США погіршилася після того, як переговірники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели 5-годинну зустріч з Путіним минулого тижня в Кремлі.

Чиновник додав, що Віткофф і Кушнер, здавалося, хотіли отримати від Зеленського чітке "так", коли обговорювали з ним план під час двогодинної телефонної розмови в суботу.

"Складалося враження, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас, і що американці хотіли, щоб Зеленський погодився на все це під час телефонної розмови", – сказав український чиновник.

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Пропозиція США містить більш жорсткі умови

Під час телефонної розмови з Віткоффом і Кушнером Зеленський повідомив, що отримав пропозицію США лише за годину до дзвінка і ще не встиг її ознайомитися, повідомляють американські та українські чиновники.

Американський представник зазначив, що це виглядало дивно, адже оновлена пропозиція США була надіслана ще днем раніше. Український чиновник уточнив, що частину документів отримали заздалегідь, тоді як інші надійшли безпосередньо перед розмовою.

За словами українського чиновника, пропозиція США містила більш жорсткі умови порівняно з попередніми версіями щодо територій і контролю над ЗАЕС, при цьому не давала відповідей на ключові питання щодо гарантій безпеки.

Водночас за його словами, американська сторона, здавалось, очікувала, що Зеленський просто погодиться на умови під час дзвінка.

Американський чиновник, за інформацією Axios, запевнив, що українські пропозиції мали значний вплив на поточний проєкт, а Кушнер і Віткофф намагалися вплинути на Путіна, щоб той погодився на деякі вимоги України.

"Але ця ситуація відображає приховану недовіру між адміністраціями Зеленського та Трампа, незважаючи на багато годин, які їхні команди провели за переговорами", - йдеться в публікації.

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Мирний план США