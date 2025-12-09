США тиснуть на Зеленського щодо територіальних поступок у "мирному плані" Трампа, - Axios
Вашингтон посилює тиск на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи погодитися на територіальні та інші поступки в межах мирного плану Трампа. Київ вважає окремі положення вигідними Москві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios.
Зазначається, що українські чиновники вважають: США тиснуть на Зеленського набагато сильніше, ніж на російського диктатора Володимира Путіна. Проте американський чиновник заперечив це виданню, наголосивши, що США також тиснули на Путіна, щоб він пом'якшив свої вимоги.
Український чиновник заявив Axios, що, на думку Києва, пропозиція США погіршилася після того, як переговірники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели 5-годинну зустріч з Путіним минулого тижня в Кремлі.
Чиновник додав, що Віткофф і Кушнер, здавалося, хотіли отримати від Зеленського чітке "так", коли обговорювали з ним план під час двогодинної телефонної розмови в суботу.
"Складалося враження, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас, і що американці хотіли, щоб Зеленський погодився на все це під час телефонної розмови", – сказав український чиновник.
Пропозиція США містить більш жорсткі умови
Під час телефонної розмови з Віткоффом і Кушнером Зеленський повідомив, що отримав пропозицію США лише за годину до дзвінка і ще не встиг її ознайомитися, повідомляють американські та українські чиновники.
Американський представник зазначив, що це виглядало дивно, адже оновлена пропозиція США була надіслана ще днем раніше. Український чиновник уточнив, що частину документів отримали заздалегідь, тоді як інші надійшли безпосередньо перед розмовою.
За словами українського чиновника, пропозиція США містила більш жорсткі умови порівняно з попередніми версіями щодо територій і контролю над ЗАЕС, при цьому не давала відповідей на ключові питання щодо гарантій безпеки.
Водночас за його словами, американська сторона, здавалось, очікувала, що Зеленський просто погодиться на умови під час дзвінка.
Американський чиновник, за інформацією Axios, запевнив, що українські пропозиції мали значний вплив на поточний проєкт, а Кушнер і Віткофф намагалися вплинути на Путіна, щоб той погодився на деякі вимоги України.
"Але ця ситуація відображає приховану недовіру між адміністраціями Зеленського та Трампа, незважаючи на багато годин, які їхні команди провели за переговорами", - йдеться в публікації.
Мирний план США
- 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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Виявляється, що перед повномасштабним вторгненням Пристайко отримав прямий наказ Зеленського готувати в Великій Британії запасний аеродром для Боневтіка і його оточення. Бабільше, було й гірше розпорядження - готувати банківські рахунки, на які можна перекинути (читай - вкрасти) гроші Держказначейства України.
Тобто, Зеленський не просто готував свою втечу. Він готував втечу із одночасним пограбуванням казни України.
Вони готувались до здачі України. Тепер це вже очевидно. Вони домовились про це в Омані із Патрушевим. Для цього Зеленський призначив головою ОП Єрмака, для цього поставили міністра оборони Тарана, завданням якого було розвалити армію і зірвати державне оборонне замовлення. Для цього будувались нові дороги в Крим на Півдні і до кордону з Беларусью та росією на півночі.
Для здачі країни робили все. Просто пуйло і Зеленський не врахували українську армію, українських волонтерів і український народ. Саме ці три сили не дали здійснити плани по захопленню лівобережжя України разом із Києвом за три дні.
Через зрив плану по захопленню Києва Зеленський не зміг втікти. Бо він розумів і зараз розуміє, що з втратою влади і президентського імунітету по ньому відкриють десятки справжніх кримінальних проваджень. І він не врятується від переслідування українською фемідою ніде у світі.
Міф зруйновано! Зеленський - "Втікби"!
Олександр Суворов