США прагнуть врегулювати війну в Україні "з гуманних міркувань", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон прагне якнайшвидше досягти мирної угоди між РФ та Україною, щоб зупинилося кровопролиття.

Про це він сказав під час брифінгу з журналістами у Білому домі 8 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Фінансова допомога від США

"Як відомо, Джо Байден дав їм [українцям] 350 мільярдів. Знаєте, а я їм нічого не дав. Я їм дав... Ну, я дав їм "Джавеліни" спочатку, які відбили чимало атак, але... Обама давав простирадла. Пам'ятаєте? Обама давав простирадла, а я "Джавеліни"...", - нагадав він.

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Мирні переговори

Його запитали, чи продовжить адміністрація США брати участь у перемовинах для досягнення миру між країнами.

"Що ми робимо? Ми витрачаємо час з гуманних міркувань. Ми хочемо подивитися, чи можемо ми зупинити кровопролиття, загибель людей. Ми просто хочемо, щоб люди перестали гинути. У нас там загалом непогана ситуація, окрім однієї проблеми — гине багато людей. Я хочу, щоб це припинилося", - додав Трамп.

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Попередження Європі

Також президент США заявив, що "Європі потрібно бути дуже обережною"

"Ми хочемо зберегти Європу. Європа рухається у неправильному напрямку. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінилася", - додав він.

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