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Новини Мирний план США Трамп про війну в Україні Заяви Трампа
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США прагнуть врегулювати війну в Україні "з гуманних міркувань", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон прагне якнайшвидше досягти мирної угоди між РФ та Україною, щоб зупинилося кровопролиття.

Про це він сказав під час брифінгу з журналістами у Білому домі 8 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Фінансова допомога від США

"Як відомо, Джо Байден дав їм [українцям] 350 мільярдів. Знаєте, а я їм нічого не дав. Я їм дав... Ну, я дав їм "Джавеліни" спочатку, які відбили чимало атак, але... Обама давав простирадла. Пам'ятаєте? Обама давав простирадла, а я "Джавеліни"...", - нагадав він.

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Мирні переговори

Його запитали, чи продовжить адміністрація США брати участь у перемовинах для досягнення миру між країнами.

"Що ми робимо? Ми витрачаємо час з гуманних міркувань. Ми хочемо подивитися, чи можемо ми зупинити кровопролиття, загибель людей. Ми просто хочемо, щоб люди перестали гинути. У нас там загалом непогана ситуація, окрім однієї проблеми — гине багато людей. Я хочу, щоб це припинилося", - додав Трамп.

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Попередження Європі

Також президент США заявив, що "Європі потрібно бути дуже обережною"

"Ми хочемо зберегти Європу. Європа рухається у неправильному напрямку. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінилася", - додав він.

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Автор: 

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Топ коментарі
+19
"США прагнуть холокосту українців в Україні "з гуманних міркувань", - Трамп"
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08.12.2025 23:20 Відповісти
+18
Найвеличніший "гуманіст" і "миротворець", який вистелює червону доріжку злочинцю-диктатору....
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08.12.2025 23:22 Відповісти
+14
Ви просто хочете проміжні вибори виграти і граєте в імітацію мирного процеса. А з таким ставленням до України ви їх програєте, бо в США абсолютна більшість громадян за надання Україні допомоги, яку ви, трампоніди, припинили. І якщо не відновити, то вибори точно програєте і, тоді трамп стане, або кульгавою качкою, або отримає імпічмент.
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08.12.2025 23:20 Відповісти

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