Трамп: Завершення війни в Україні "вже на підході"

Президент США Дональд Трамп припустив, що невдовзі вдасться досягти завершення війни Росії проти України.

Про це він сказав журналістам перед жеребкуванням Чемпіонату світу з футболу ФІФА, інформує Цензор.НЕТ.

Що думає про мир

"Закінчення війни між РФ та Україною вже на підході", - сказав американський лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін хоче закінчити війну в Україні та "повернутися до нормального життя", - Трамп

Нагородження Трампа

Крім того, він отримав першу в історії "Премію миру" від ФІФА під час церемонії жеребкування.

Цю премію було створено в листопаді нинішнього року, а Трамп став її першим лауреатом.

У ФІФА відзначили президента США як особу, яка "сприяла об'єднанню людей у світі у дусі миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про мир у Центральній Африці: Конго та Руанда формально врегулювали війну

Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Україну: Війна зрештою буде врегульована