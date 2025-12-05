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Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа
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Трамп: Завершення війни в Україні "вже на підході"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що невдовзі вдасться досягти завершення війни Росії проти України.

Про це він сказав журналістам перед жеребкуванням Чемпіонату світу з футболу ФІФА, інформує Цензор.НЕТ.

Що думає про мир

"Закінчення війни між РФ та Україною вже на підході", - сказав американський лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін хоче закінчити війну в Україні та "повернутися до нормального життя", - Трамп

Нагородження Трампа

Крім того, він отримав першу в історії "Премію миру" від ФІФА під час церемонії жеребкування.

  • Цю премію було створено в листопаді нинішнього року, а Трамп став її першим лауреатом.

У ФІФА відзначили президента США як особу, яка "сприяла об'єднанню людей у світі у дусі миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про мир у Центральній Африці: Конго та Руанда формально врегулювали війну

Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Україну: Війна зрештою буде врегульована

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перемовини (3825) Трамп Дональд (8969) війна в Україні (8539)
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Топ коментарі
+20
Кончене! Яке ж воно кончене!
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05.12.2025 19:40 Відповісти
+16
)(уйло вирішив підмазатися під Тромба за допомогою своєї кишенькової організацяї якою являється Фіфа. От і все. Яи хтось вже забув яку прорашистську політику Фіфа вела всі ці роки і даже провела чемпіонат світу на Сосії мрямо під час масових вбивств українців рашистами
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05.12.2025 19:48 Відповісти
+15
Крім того, він отримав перш у в історії "Премію миру" від ФІФА під час церемонії жеребкування. А що хіба ФІФА з кимось воює? Це ті мразі які розказують що спорт поза політикою. Хоча як ми всі знаємо що ФІФА веде прорашистську політику і навіть зняла з Сосії санкції.
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05.12.2025 19:44 Відповісти
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Виявляється футболісти не такі вже й дурні як про них кажуть
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05.12.2025 19:38 Відповісти
)(уйло вирішив підмазатися під Тромба за допомогою своєї кишенькової організацяї якою являється Фіфа. От і все. Яи хтось вже забув яку прорашистську політику Фіфа вела всі ці роки і даже провела чемпіонат світу на Сосії мрямо під час масових вбивств українців рашистами
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05.12.2025 19:48 Відповісти
замість Нобеля старому дитя фіфа подарує м'ячик.

чим би старе не бавилось, аби не гадило

.
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05.12.2025 19:52 Відповісти
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06.12.2025 10:07 Відповісти
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06.12.2025 10:08 Відповісти
Кличко вже поставив Йолку!

мабуть таки дійсно, пора наводити лад в Державі !

.
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05.12.2025 19:49 Відповісти
А він НАС питався? УПа не питалося згоди ні в кого, щоб вести спротив окупантам - що німцям, що полякам, що "совітам"...
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05.12.2025 19:39 Відповісти
Да .В своей голове он уже помирил Израиль с Хамасом и в Газе наступил мир
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05.12.2025 19:43 Відповісти
Кончене! Яке ж воно кончене!
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05.12.2025 19:40 Відповісти
премія миру від ФІФА де царюють болотні істоти
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05.12.2025 19:41 Відповісти
Через 24 години, два тижні, 100 днів чи півроку?
Паркінсон з Альцгеймером вже давно на місці!
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05.12.2025 19:41 Відповісти
ДЕБІЛЬНИЙ ДІД....такі на жаль повсюду
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05.12.2025 19:41 Відповісти
Коли б вже ти на підході будеш чи на відході рижа мразото
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05.12.2025 19:41 Відповісти
Черговий підход на поцілунок дупи ху...ла
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05.12.2025 19:42 Відповісти
Крім того, він отримав перш у в історії "Премію миру" від ФІФА під час церемонії жеребкування. А що хіба ФІФА з кимось воює? Це ті мразі які розказують що спорт поза політикою. Хоча як ми всі знаємо що ФІФА веде прорашистську політику і навіть зняла з Сосії санкції.
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05.12.2025 19:44 Відповісти
Чим би дитя не тішилось.....
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05.12.2025 19:44 Відповісти
...м'ячиком миру від фіфа.

.
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05.12.2025 19:53 Відповісти
заіьав вже цей рижий підер краснов
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05.12.2025 19:45 Відповісти
88 річний мудак
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05.12.2025 19:46 Відповісти
Не дадуть Україні зброї і грошей, вона сама по собі завершиться...
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05.12.2025 19:48 Відповісти
Закінчится Украіна, а партизанська війна буде продовжуватись.
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05.12.2025 19:50 Відповісти
При ******** технологіях про партизанську війну можеш забути. Хіба диверсійна, але вона нічого кардинально не змінить.
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05.12.2025 20:02 Відповісти
а як же приклад афганiстану?
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05.12.2025 20:38 Відповісти
А що у афганістані?
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06.12.2025 09:40 Відповісти
Після приходу "миру" нас будуть бомбити лише тільки мирними бомбами і ракетами.
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05.12.2025 19:49 Відповісти
за 24 години
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05.12.2025 19:49 Відповісти
Сподіваюсь колись іменем Тромба назвуть якуь страшну невиліковну хворобу чи епідемію
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05.12.2025 19:57 Відповісти
Позорисько на всю америку..республіканці в шоці від цього зрадника АМЕРИКИ . А наш блазень такий самий бздливий ,брехливий і злодійкуватий !
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05.12.2025 19:57 Відповісти
..ти десь на Марсі живеш?
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05.12.2025 19:58 Відповісти
Хворе руде лайно
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05.12.2025 19:59 Відповісти
Коли почнеться третя світова, цейд довбень буде казати, шо «а при мені війни закінчувалися»
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05.12.2025 19:59 Відповісти
- Двє-трі нєдєлі (с)
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05.12.2025 20:00 Відповісти
а якжеж 24 години?
Це чмо все мірками бариги рівняє.
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05.12.2025 20:03 Відповісти
із задоволенням зроблютурне у сша щоб посцати на могилу цього "бариги-миротворця".
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05.12.2025 20:04 Відповісти
Та на могилі цього виродка не гріх і посрати
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05.12.2025 20:30 Відповісти
думаю що після того що воно натворило то там просто спалять йго і розвіють самі ж родичі.
Бо кількість лайна на могилі і сечовини в землі буде лише зростати і спалювати флору на декілька десятків метрів.
А натворило воно більше ні ж дофіга.....
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05.12.2025 21:03 Відповісти
Скілтки він вже прецедент ? Майже рік ?
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05.12.2025 20:04 Відповісти
Абсолютний довбойоб світу.
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05.12.2025 20:07 Відповісти
ЄС оштрафував Twitter на 150 мільйонів доларів. Фон дер Відьма пішла в атаку.
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05.12.2025 20:14 Відповісти
Здохни,рудий вишкребок.
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05.12.2025 20:15 Відповісти
ака Боброїдка.
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05.12.2025 20:27 Відповісти
ФІФА потрібно перейменувати у ФУФЛО!
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05.12.2025 20:16 Відповісти
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05.12.2025 20:18 Відповісти
Ха- Ха!!! Цю премію якраз і створили для тупорилого рудого нарциса! Чого чекати від цього світу, якщо кругом стільки сраколизів без совісті і сорому! Тьху, ***… мерзенна гидота.
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05.12.2025 20:26 Відповісти
Трамп на приходе, мир на подходе...
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05.12.2025 20:31 Відповісти
Думаю, Вітькофф Трампу якийсь орден привіз від *****. А то й Зірку Героя. Тому Донні зараз просто з трусів вистрибує догодити кремлівському *****. Хоче найшвидкої поразки України щоб встигнути до смерті публічно надіти всі нагороди та посидіти на параді в Москві.
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05.12.2025 20:31 Відповісти
Можливо він мав на увазі що дама з косою до нього на підході.
.
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05.12.2025 20:33 Відповісти
у пантеоні всіх майбутніх нагород трампа "за мір ва всьом мірє" це буде найкрінжовіша і найсмішніша.
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05.12.2025 20:36 Відповісти
премію миру за торгівлю нашими дітьми?
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05.12.2025 20:47 Відповісти
Це вже футбол спонсурує гольф чи футбол буде вже з ключками !?
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05.12.2025 20:49 Відповісти
Прємія Міра од ФІФА 🤣🤣🤣. Чого ми ще на цьому світі не бачили??
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05.12.2025 20:49 Відповісти
Заклеїти морду скотчем
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05.12.2025 20:59 Відповісти
П'яний проспиться, ідіот назавжди.
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05.12.2025 21:08 Відповісти
На Трампівському підході ще з передвиборчої кампанії до другого дня після інаугурації.
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05.12.2025 21:15 Відповісти
Дякуємо всевишньому що ти вже на відході. Господипрости.
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05.12.2025 21:18 Відповісти
Руда безпринципна потвора
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05.12.2025 21:23 Відповісти
Футбольная лига "прогнулась" ... А Лига сексуальных меньшинств не чешется - непорядок!
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05.12.2025 22:06 Відповісти
мабуть цю інфу висмоктав через *** пуцина
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05.12.2025 22:27 Відповісти
Дайте вже йому Нобелівську премію, щоб він замовкнув
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05.12.2025 22:27 Відповісти
Трамп так відчайдушно намагається отримати Нобелівську премію миру, за будь яку ціну, неважливо за рахунок чиіх інтересів і територій, що вже остаточно вирішив, що краще змусити жертву замовкнути, ніж агресора зупинити. Цей підхід яскраво проявився ще під час шокової зустрічі Трампа з путлєром на Алясці, яка відбулася без глибоких попередніх консультацій із союзниками. Трамп, що вже більше майже рік перебуває в Овальному кабінеті, продемонстрував пріоритети власної іміджевої вигоди й прагнення домовитися напряму з агресором, залишивши Україну та союзників поза переговорним процесом. Для України та світової безпеки ця зустріч стала яскравим сигналом: союзники більше не гарантують стабільності, а агресор відчуває нові можливості для імпульсивних дій, фактично отримуючи карт-бланш на подальшу ескалацію. Ще 500 років тому Макіавеллі пояснив: влада - це спектакль. І перемагає не той, хто знає, а той, хто вдає, що знає. Влада - це не про компетентність, а про впевненість. І чим менше розуму, тим легше бути впевненим у собі. Саме тому ідіоти з часом приходять до влади - якщо публіка втомлена, знервована, дезорієнтована. І саме зустріч таких двох ідіотів весь світ спостерігав на Алясці.
Коли ідіот приходить до влади, він не будує систему - він її знищує. Система вимагає знань, зусиль, діалогу і відповідальності. Він хоче лише влади - без утримання. Боїться розумних - оточує себе слабшими. Критика перетворюється на зраду. Так виникає екосистема лояльних посередностей, які вміють лише одне: вгадувати, що скаже бос.
Це не особливість Трампа - це універсальна хвороба всіх трампів. Страх перед складним. Правління як кастинг підлабузництва. І після себе - лише руїни. Посередність не створює, а лише імітує.Україна - одна з небагатьох країн, яка це розуміє. Бо платить кров'ю. Єдина, хто стоїть між Трампом і його мрією підписати з путлєром «Чудову угоду». Найкращу. Історичну. З нафтогазовим обміном і парадом суверенітетів. Американсько-українське партнерство 2022-2024 років трималося не на угодах, а на спільності розуміння. У 2025-му з приходом Трампа до влади це зникло. При ньому Укораіна замість підтримки має вимоги, замість безпеки має бартер, замість солідарності має приниження....
Нажаль США під Трампом з'їхали з головної дороги - не через зміну війни, а через зміну її «телепередавача». Україна знову сама виборює простір у світовій політиці. Без ілюзій. Новий господар Овального кабінету відмовився бути нашим союзником. Вимагає, щоб Україна впала на коліна перед загарбником за його сценарієм. Але Україна - не актор. Вона - сцена, де вирішується, що буде з усім світом. Це мабуть сама ганебна сторінка в історіі США, (де вони тепер виступають не як надійний союзник і борець за свободу і демокаратію а як барига на ринку, який готовий продати і перепродати що завгодно і кого завгодно якщо це для нього вигідно), і яка буде мати великі трагічні наслідки не тільки для наших обох краін, але й для усього світу.....
У майбутньому мабуть ідіотизм і дурість будуть вимірювати у Трампах.
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05.12.2025 22:31 Відповісти
Оце його ,,Завершення війни вже на підході" нагадало мені, що колись жив такий самий відомий на той час політик, прем'єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен. І він був теж таким самим палким прихильником миру за чужий рахунок і ціною чужих інтересів, і він також свято вірив, що з Гітлером можна домовитися аби би тільки б не було війни. І коли в 1938 році Німеччина висунула претензії на Судетську область Чехословаччини, Чемберлен провів блискучі переговори, на які навіть не покликали представників Чехословаччини, і домовився з німецьким канцлером, французьким прем'єром та італійським дуче про «міцний, надійний мир на всі часи».Судети віддали Гітлеру, потім покликали представників Чехословаччини і змусили підписати угоду. Президент Чехословаччини без згоди Національних зборів прийняв до виконання рішення Мюнхенської угоди. Чемберлен повернувся до Британії зі словами «Я привіз мир нашому поколінню!», ********** мюнхенським папірцем біля трапа літака. Менше ніж через півроку чеська держава була ліквідована остаточно. Менше ніж через рік почалася Друга світова війна. Чемберлен поступився кріслом прем'єра Вінстону Черчиллю, який дійсно зміг зупинити війну. Але зупинити силою, а не порожньою миролюбною балаканиною, яка тільки заохочує зло. Так і зараз новий американський чемберлен - Трамп разом з путіним і без європейців знову примушує Зеленського відмовитися від судетської області - частини України, відмовитися від армії, безпеки в обмін на крихкий, недовговічний, неміцний мир «на всі часи». Історія повторюється.....Та якби ж Трапм іі знав....Але ж так хочеться увійти в історію з лаврами миротворця на голові..... Може він і дійсно хоче миру. Але навіть усі благі наміри і діі ідіота завжди приводять до великоі біди....
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05.12.2025 22:47 Відповісти
і останне.....Дивлюсь на оце руде непорозуміння , слухаю його : .Я не впевнений...Я не знаю... Я не можу.... То не я, і то не моя ....А от як би я був...... І ось ось, вже на підході---- Як би це казав президент якоісь Єфіопіі- то це ще можна було б якось зрозуміти..... Але коли це постійно каже президент наймогутнішоі держави світу, у якого в руках курва є всі важелі і можливості для вирішення всіх світових проблем- то це виклакає тільки сум, здивування і розчарування..... Тим більш, як воно ж до виборів вихвалялося і грозилося все закінчити за 24 години. Рейган свого часу мовчки і не вихвалячись і не погрожуючи, взяв і довів іх до єкономічного краху, тільки один раз назвавши іх Імперією зла......Просто взяв і зробив.....
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05.12.2025 23:06 Відповісти
Для тебе руда потвора на підході тільки білочка.
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06.12.2025 00:24 Відповісти
Конец эры массовой миграции, непобедимая армия и доктрина Монро. США обнародовали новую стратегию национальной безопасности

з сцайту БіБіСі.
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06.12.2025 00:39 Відповісти
фух! ну нарешті!
не пройшло і 365 раз по 24 години, за які мала бути закінчена війна, як ЗНОВУ закінчення "на підході".
УРА!
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06.12.2025 00:47 Відповісти
 
 