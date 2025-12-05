Трамп: Завершення війни в Україні "вже на підході"
Президент США Дональд Трамп припустив, що невдовзі вдасться досягти завершення війни Росії проти України.
Про це він сказав журналістам перед жеребкуванням Чемпіонату світу з футболу ФІФА, інформує Цензор.НЕТ.
Що думає про мир
"Закінчення війни між РФ та Україною вже на підході", - сказав американський лідер.
Нагородження Трампа
Крім того, він отримав першу в історії "Премію миру" від ФІФА під час церемонії жеребкування.
- Цю премію було створено в листопаді нинішнього року, а Трамп став її першим лауреатом.
У ФІФА відзначили президента США як особу, яка "сприяла об'єднанню людей у світі у дусі миру".
Переговори США та РФ
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
- Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.
Топ коментарі
+20 Павло Бубенко #551281
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+16 ALEX SUROVV #593022
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+15 ALEX SUROVV #593022
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чим би старе не бавилось, аби не гадило
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мабуть таки дійсно, пора наводити лад в Державі !
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Паркінсон з Альцгеймером вже давно на місці!
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Це чмо все мірками бариги рівняє.
Бо кількість лайна на могилі і сечовини в землі буде лише зростати і спалювати флору на декілька десятків метрів.
А натворило воно більше ні ж дофіга.....
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Коли ідіот приходить до влади, він не будує систему - він її знищує. Система вимагає знань, зусиль, діалогу і відповідальності. Він хоче лише влади - без утримання. Боїться розумних - оточує себе слабшими. Критика перетворюється на зраду. Так виникає екосистема лояльних посередностей, які вміють лише одне: вгадувати, що скаже бос.
Це не особливість Трампа - це універсальна хвороба всіх трампів. Страх перед складним. Правління як кастинг підлабузництва. І після себе - лише руїни. Посередність не створює, а лише імітує.Україна - одна з небагатьох країн, яка це розуміє. Бо платить кров'ю. Єдина, хто стоїть між Трампом і його мрією підписати з путлєром «Чудову угоду». Найкращу. Історичну. З нафтогазовим обміном і парадом суверенітетів. Американсько-українське партнерство 2022-2024 років трималося не на угодах, а на спільності розуміння. У 2025-му з приходом Трампа до влади це зникло. При ньому Укораіна замість підтримки має вимоги, замість безпеки має бартер, замість солідарності має приниження....
Нажаль США під Трампом з'їхали з головної дороги - не через зміну війни, а через зміну її «телепередавача». Україна знову сама виборює простір у світовій політиці. Без ілюзій. Новий господар Овального кабінету відмовився бути нашим союзником. Вимагає, щоб Україна впала на коліна перед загарбником за його сценарієм. Але Україна - не актор. Вона - сцена, де вирішується, що буде з усім світом. Це мабуть сама ганебна сторінка в історіі США, (де вони тепер виступають не як надійний союзник і борець за свободу і демокаратію а як барига на ринку, який готовий продати і перепродати що завгодно і кого завгодно якщо це для нього вигідно), і яка буде мати великі трагічні наслідки не тільки для наших обох краін, але й для усього світу.....
У майбутньому мабуть ідіотизм і дурість будуть вимірювати у Трампах.
з сцайту БіБіСі.
не пройшло і 365 раз по 24 години, за які мала бути закінчена війна, як ЗНОВУ закінчення "на підході".
УРА!