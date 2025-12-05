Трамп: Завершение войны в Украине "уже на подходе"
Президент США Дональд Трамп предположил, что вскоре удастся достичь завершения войны России против Украины.
Об этом он сказал журналистам перед жеребьевкой Чемпионата мира по футболу ФИФА, информирует Цензор.НЕТ.
Что думает о мире
"Окончание войны между РФ и Украиной уже на подходе", - сказал американский лидер.
Награждение Трампа
Кроме того, он получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА во время церемонии жеребьевки.
- Эта премия была учреждена в ноябре этого года, а Трамп стал ее первым лауреатом.
В ФИФА отметили президента США как личность, которая "способствовала объединению людей в мире в духе мира".
Переговоры США и РФ
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
Топ комментарии
+11 Павло Бубенко #551281
показать весь комментарий05.12.2025 19:40 Ответить Ссылка
+7 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий05.12.2025 19:44 Ответить Ссылка
+6 Володимир Краснобокий
показать весь комментарий05.12.2025 19:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чим би старе не бавилось, аби не гадило
.
мабуть таки дійсно, пора наводити лад в Державі !
.
Паркінсон з Альцгеймером вже давно на місці!
.
Це чмо все мірками бариги рівняє.
- дональд трамп