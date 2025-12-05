РУС
Трамп: Завершение войны в Украине "уже на подходе"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предположил, что вскоре удастся достичь завершения войны России против Украины.

Об этом он сказал журналистам перед жеребьевкой Чемпионата мира по футболу ФИФА, информирует Цензор.НЕТ.

Что думает о мире

"Окончание войны между РФ и Украиной уже на подходе", - сказал американский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин хочет закончить войну в Украине и "вернуться к нормальной жизни", - Трамп

Награждение Трампа

Кроме того, он получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА во время церемонии жеребьевки.

  • Эта премия была учреждена в ноябре этого года, а Трамп стал ее первым лауреатом.

В ФИФА отметили президента США как личность, которая "способствовала объединению людей в мире в духе мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о мире в Центральной Африке: Конго и Руанда формально урегулировали войну

Переговоры США и РФ

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об Украине: Война в конце концов будет урегулирована

Кончене! Яке ж воно кончене!
05.12.2025 19:40 Ответить
Крім того, він отримав перш у в історії "Премію миру" від ФІФА під час церемонії жеребкування. А що хіба ФІФА з кимось воює? Це ті мразі які розказують що спорт поза політикою. Хоча як ми всі знаємо що ФІФА веде прорашистську політику і навіть зняла з Сосії санкції.
05.12.2025 19:44 Ответить
Да .В своей голове он уже помирил Израиль с Хамасом и в Газе наступил мир
05.12.2025 19:43 Ответить
Виявляється футболісти не такі вже й дурні як про них кажуть
05.12.2025 19:38 Ответить
)(уйло вирішив підмазатися під Тромба за допомогою своєї кишенькової організацяї якою являється Фіфа. От і все. Яи хтось вже забув яку прорашистську політику Фіфа вела всі ці роки і даже провела чемпіонат світу на Сосії мрямо під час масових вбивств українців рашистами
05.12.2025 19:48 Ответить
замість Нобеля старому дитя фіфа подарує м'ячик.

чим би старе не бавилось, аби не гадило

.
05.12.2025 19:52 Ответить
Кличко вже поставив Йолку!

мабуть таки дійсно, пора наводити лад в Державі !

.
05.12.2025 19:49 Ответить
А він НАС питався? УПа не питалося згоди ні в кого, щоб вести спротив окупантам - що німцям, що полякам, що "совітам"...
05.12.2025 19:39 Ответить
Він що під пріходом?
05.12.2025 19:40 Ответить
Да .В своей голове он уже помирил Израиль с Хамасом и в Газе наступил мир
05.12.2025 19:43 Ответить
Кончене! Яке ж воно кончене!
05.12.2025 19:40 Ответить
премія миру від ФІФА де царюють болотні істоти
05.12.2025 19:41 Ответить
Через 24 години, два тижні, 100 днів чи півроку?
Паркінсон з Альцгеймером вже давно на місці!
05.12.2025 19:41 Ответить
ДЕБІЛЬНИЙ ДІД....такі на жаль повсюду
05.12.2025 19:41 Ответить
Коли б вже ти на підході будеш чи на відході рижа мразото
05.12.2025 19:41 Ответить
Черговий підход на поцілунок дупи ху...ла
05.12.2025 19:42 Ответить
Крім того, він отримав перш у в історії "Премію миру" від ФІФА під час церемонії жеребкування. А що хіба ФІФА з кимось воює? Це ті мразі які розказують що спорт поза політикою. Хоча як ми всі знаємо що ФІФА веде прорашистську політику і навіть зняла з Сосії санкції.
05.12.2025 19:44 Ответить
Чим би дитя не тішилось.....
05.12.2025 19:44 Ответить
...м'ячиком миру від фіфа.

.
05.12.2025 19:53 Ответить
заіьав вже цей рижий підер краснов
05.12.2025 19:45 Ответить
88 річний мудак
05.12.2025 19:46 Ответить
Не дадуть Україні зброї і грошей, вона сама по собі завершиться...
05.12.2025 19:48 Ответить
Закінчится Украіна, а партизанська війна буде продовжуватись.
05.12.2025 19:50 Ответить
При ******** технологіях про партизанську війну можеш забути. Хіба диверсійна, але вона нічого кардинально не змінить.
05.12.2025 20:02 Ответить
Після приходу "миру" нас будуть бомбити лише тільки мирними бомбами і ракетами.
05.12.2025 19:49 Ответить
за 24 години
05.12.2025 19:49 Ответить
Сподіваюсь колись іменем Тромба назвуть якуь страшну невиліковну хворобу чи епідемію
05.12.2025 19:57 Ответить
Позорисько на всю америку..республіканці в шоці від цього зрадника АМЕРИКИ . А наш блазень такий самий бздливий ,брехливий і злодійкуватий !
05.12.2025 19:57 Ответить
..ти десь на Марсі живеш?
05.12.2025 19:58 Ответить
Хворе руде лайно
05.12.2025 19:59 Ответить
Коли почнеться третя світова, цейд довбень буде казати, шо «а при мені війни закінчувалися»
05.12.2025 19:59 Ответить
- Двє-трі нєдєлі (с)
05.12.2025 20:00 Ответить
а якжеж 24 години?
Це чмо все мірками бариги рівняє.
05.12.2025 20:03 Ответить
із задоволенням зроблютурне у сша щоб посцати на могилу цього "бариги-миротворця".
05.12.2025 20:04 Ответить
Скілтки він вже прецедент ? Майже рік ?
05.12.2025 20:04 Ответить
Абсолютний довбойоб світу.
05.12.2025 20:07 Ответить
ЄС оштрафував Twitter на 150 мільйонів доларів. Фон дер Відьма пішла в атаку.
05.12.2025 20:14 Ответить
Здохни,рудий вишкребок.
05.12.2025 20:15 Ответить
в горячєй войнє ми Украіну побєдім за 2 дня. Чьо єйо побєждать то, госпаді. Ну Украіна ж.

- дональд трамп
05.12.2025 20:15 Ответить
ака Боброїдка.
05.12.2025 20:27 Ответить
ФІФА потрібно перейменувати у ФУФЛО!
05.12.2025 20:16 Ответить
05.12.2025 20:18 Ответить
Ха- Ха!!! Цю премію якраз і створили для тупорилого рудого нарциса! Чого чекати від цього світу, якщо кругом стільки сраколизів без совісті і сорому! Тьху, ***… мерзенна гидота.
05.12.2025 20:26 Ответить
 
 