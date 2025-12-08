Трамп пропонував мир Путіну, але пропозицію відкинули, - The Guardian

Президент РФ Володимир Путін відмовився від "мирної руки порятунку" Дональда Трампа, що лише продовжує війну в Україні та погіршує ситуацію для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише колумніст The Guardian Саймон Тісдалл.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Путін систематично руйнує власну країну. Його війна в Україні, яку він розпочав самостійно, є катастрофою для Росії у економічному, фінансовому, геополітичному та гуманітарному вимірах, і ситуація з кожним днем лише погіршується.

Мирна угода на столі Москви

Нещодавно президент США Трамп, який сам є джерелом серйозних ризиків для своєї країни, запропонував Путіну "руку порятунку". Однак російський лідер відкинув цю пропозицію.

Колумніст зазначає, що на розгляді в Москві перебувала "мирна" угода, яка фактично винагороджувала б агресію Росії, передавши великі території України, підривала б незалежність Києва та послаблювала його оборонні можливості. Якщо б Трампу вдалося просунути цю угоду, це розкололо б США та Європу, підірвало НАТО, підтримало б економіку Росії та, ймовірно, поставило б під загрозу уряд Володимира Зеленського.

Це були ключові цілі російської війни. Але Путін, керуючись імперськими фантазіями та бажанням увійти в історію, сказав "ні". Він переконаний, що може досягти цих цілей і навіть більше, продовжуючи війну, та запевнив наївного Трампа, що перемога Росії неминуча, а основні підбурювачі війни - хитрі європейці.

Економічний колапс Росії

Насправді його розрахунки помилкові. Майже через чотири роки війни він все ще не досягнув своїх цілей на Донбасі, а всередині країни ситуація катастрофічна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лондон про переговори Зеленського та Стармера: визначальний принцип озвучено

Після двох років штучного зростання доходів, підживленого збільшенням оборонних витрат, надходження від нафти та газу - які складають до 50% бюджету Росії - впали на 27% у річному вимірі. Країна перебуває на межі рецесії, інфляція досягла 8%, а процентні ставки перевищують 16%.

Дефіцит бюджету зростає, понад половина ліквідного суверенного фонду Росії була витрачена з 2022 року, державні монополії перебувають у боргах, іноземні інвестиції різко впали, імпорт стратегічних товарів зріс на 122%, а податки для населення стрімко підвищуються - усе для фінансування війни Путіна. Ціна на горілку піднялася на 5%, навіть це росіяни оплачують власним коштом.

Тісдалл додає, що Україна знайшла слабке місце Росії - нафтопереробні заводи, трубопроводи та "тіньовий флот" танкерів. Київ регулярно вражає енергетичні об’єкти глибоко всередині країни, спричиняючи паніку та дефіцит пального.

Проблеми російських енергетичних гігантів

Підтримка "Роснєфті" та "Лукойлу" також слабшає: азійські покупці, зокрема Китай, намагаються уникнути вторинних санкцій США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В уряді РФ визнали падіння цін на російську нафту до мінімуму з 2020 року

Економічне руйнування Росії супроводжується різким падінням її геополітичного впливу. Росія не здатна ефективно підтримувати своїх союзників: Сирія наближається до Заходу, Іран зазнає ударів США та Ізраїлю, а Венесуела шукає допомоги марно. Відносини з Китаєм погіршені: Росія опинилася у ролі залежного партнера. Під час останнього візиту до Індії Путін виглядав слабким у країні, яка під тиском США бойкотує російську нафту.

Ілюзія "перемоги Росії"

Твердження про "перемогу Росії" базується на надуманих успіхах на полі бою. Юрій Ушаков, один із помічників Путіна, заявив про незначні територіальні здобутки, які "посилили позиції Росії". Насправді ці досягнення мізерні.

Попри перевагу в ресурсах, Путін не зміг підкорити Україну: за перші вісім місяців 2025 року Росія втратила понад 280 тисяч людей убитими або пораненими, загалом близько мільйона.

Колумніст підкреслює ключове питання: наскільки довго російський народ буде терпіти диктатора, який відкидає всі мирні пропозиції і загрожує війною Європі? Готовність Путіна ризикувати життям та добробутом громадян очевидна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай може змусити РФ до серйозних переговорів про мир, - Вадефуль

Журналіст Олексій Ковальов зауважує, що після завершення бойових дій Росія може зіткнутися з "великою соціальною кризою". Кремль боїться цього, тому придушує інакомислення та контроль за інформацією. Це одна з причин, чому Путін не зупиняє війну - його злочини проти власного народу можуть стати причиною його краху.

Абсурдна "стратегія" Трампа

Нещодавній провал переговорів США продемонстрував однобоку "стратегію" Трампа щодо України. Його спроби поступатися Росії підривали Україну, атакуючи Зеленського та зупиняючи постачання озброєнь. Егоїстичне бажання Трампа виступати миротворцем, призначення некомпетентних представників, а також спроби обійти та принизити Європу лише заохочують Путіна.

Втручання Трампа продовжує війну. Європа та НАТО повинні активніше підтримувати Україну: постачати більше озброєнь, кредити на відновлення конфіскованими російськими активами, запроваджувати енергетичні санкції, реагувати на саботаж і кібератаки та проявляти єдність у боротьбі проти терору Путіна.

"Російська нація занадто велика, щоб зникнути. Її історія боротьби показує, що її не можна перемогти. Але Путіна можна. Він програє, а не виграє", - підсумував Тісдалл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дональд Трамп-молодший не виключає, що його батько може вийти з мирного процесу щодо України