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Новини Відносини РФ та Китаю
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Китай може змусити РФ до серйозних переговорів про мир, - Вадефуль

Китай може тиснути на Москву: заява Вадефуля

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Пекін може посилити тиск на Москву з метою досягнення миру в Україні. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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"Жодна інша країна не має такого значного впливу на Росію, як Китай, і не може в такій мірі використати свою вагу для того, щоб Росія нарешті була готова до серйозних переговорів, які поважатимуть суверенітет України", - наголосив він.

"Наш інтерес полягає в тому, щоб Китай сприяв досягненню справедливого та сталого миру в Україні", - додав Вадефуль.

Китай постійно каже про свій нейтралітет, водночас Захід критикує його за те, що він здебільшого підтримує Москву. Також із 2022 року Пекін став одним із головних імпортерів російських енергоносіїв.

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Співпраця ЄС та Китаю

Водночас Вадефуль назвав обмін думками з Китаєм незамінним у часи зростання міжнародної напруженості.

За його словами, свобода, безпека та добробут тісно пов'язані з Китайською Народною Республікою.

"Тому в наших інтересах вести цей діалог - у прямому обміні та на основі справедливості", - додав він.

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Автор: 

Китай (5287) росія (70533) Вадефуль Йоганн (124)
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Топ коментарі
+7
Давно пора ЄС пригрозити китайцям митами на імпорт китайських товарів, а не соплі жувати! Чого Макрон туди їздив?
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08.12.2025 09:57 Відповісти
+6
Навіщо це китайцям? Поки Європа і США демонструють світу своє безсилля втрачаючи свої геополітичні переваги - для Китаю це "хороший двіж" 🤔
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08.12.2025 09:59 Відповісти
+2
- Ты летишь в Ленинград?
- Нет.
- И я нет.
- Павел может лететь в Ленинград?
- Может.
- Может. А Женя?
- Тоже может.
- Тоже может. Они оба могут!

Чергова заява в нікуди від західного імпотента.
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08.12.2025 10:06 Відповісти

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