Китай може змусити РФ до серйозних переговорів про мир, - Вадефуль

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Пекін може посилити тиск на Москву з метою досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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"Жодна інша країна не має такого значного впливу на Росію, як Китай, і не може в такій мірі використати свою вагу для того, щоб Росія нарешті була готова до серйозних переговорів, які поважатимуть суверенітет України", - наголосив він.

"Наш інтерес полягає в тому, щоб Китай сприяв досягненню справедливого та сталого миру в Україні", - додав Вадефуль.

Китай постійно каже про свій нейтралітет, водночас Захід критикує його за те, що він здебільшого підтримує Москву. Також із 2022 року Пекін став одним із головних імпортерів російських енергоносіїв.

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Співпраця ЄС та Китаю

Водночас Вадефуль назвав обмін думками з Китаєм незамінним у часи зростання міжнародної напруженості.

За його словами, свобода, безпека та добробут тісно пов'язані з Китайською Народною Республікою.

"Тому в наших інтересах вести цей діалог - у прямому обміні та на основі справедливості", - додав він.

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