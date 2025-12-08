РУС
Китай может заставить РФ к серьезным переговорам о мире, - Вадефуль

Китай может давить на Москву: заявление Вадефуля

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль считает, что Пекин может усилить давление на Москву с целью достижения мира в Украине. 

"Ни одна другая страна не имеет такого значительного влияния на Россию, как Китай, и не может в такой степени использовать свой вес для того, чтобы Россия наконец была готова к серьезным переговорам, которые будут уважать суверенитет Украины", - подчеркнул он.

"Наш интерес заключается в том, чтобы Китай способствовал достижению справедливого и устойчивого мира в Украине", - добавил Вадефуль.

Китай постоянно заявляет о своем нейтралитете, в то же время Запад критикует его за то, что он в основном поддерживает Москву. Также с 2022 года Пекин стал одним из главных импортеров российских энергоносителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон сообщил Зеленскому о дипломатических шагах для прекращения огня, упомянув визит в Китай

Сотрудничество ЕС и Китая

В то же время Вадефуль назвал обмен мнениями с Китаем незаменимым во времена роста международной напряженности.

По его словам, свобода, безопасность и благосостояние тесно связаны с Китайской Народной Республикой.

"Поэтому в наших интересах вести этот диалог - в прямом обмене и на основе справедливости", - добавил он.

Читайте: Россия и Китай провели совместные противоракетные учения, - Reuters

Давно пора ЄС пригрозити китайцям митами на імпорт китайських товарів, а не соплі жувати! Чого Макрон туди їздив?
08.12.2025 09:57 Ответить
Навіщо це китайцям? Поки Європа і США демонструють світу своє безсилля втрачаючи свої геополітичні переваги - для Китаю це "хороший двіж" 🤔
08.12.2025 09:59 Ответить
Косоокий як раз і чекає на зручний момент роздавати імпотентів
08.12.2025 10:00 Ответить
- Ты летишь в Ленинград?
- Нет.
- И я нет.
- Павел может лететь в Ленинград?
- Может.
- Может. А Женя?
- Тоже может.
- Тоже может. Они оба могут!

Чергова заява в нікуди від західного імпотента.
08.12.2025 10:06 Ответить
Один телефонний дзвінок тривалістю на пів хвилини . І все закінчиться . Але це не про цей китай .
08.12.2025 10:08 Ответить
 
 