Китай может заставить РФ к серьезным переговорам о мире, - Вадефуль
Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль считает, что Пекин может усилить давление на Москву с целью достижения мира в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Ни одна другая страна не имеет такого значительного влияния на Россию, как Китай, и не может в такой степени использовать свой вес для того, чтобы Россия наконец была готова к серьезным переговорам, которые будут уважать суверенитет Украины", - подчеркнул он.
"Наш интерес заключается в том, чтобы Китай способствовал достижению справедливого и устойчивого мира в Украине", - добавил Вадефуль.
Китай постоянно заявляет о своем нейтралитете, в то же время Запад критикует его за то, что он в основном поддерживает Москву. Также с 2022 года Пекин стал одним из главных импортеров российских энергоносителей.
Сотрудничество ЕС и Китая
В то же время Вадефуль назвал обмен мнениями с Китаем незаменимым во времена роста международной напряженности.
По его словам, свобода, безопасность и благосостояние тесно связаны с Китайской Народной Республикой.
"Поэтому в наших интересах вести этот диалог - в прямом обмене и на основе справедливости", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Нет.
- И я нет.
- Павел может лететь в Ленинград?
- Может.
- Может. А Женя?
- Тоже может.
- Тоже может. Они оба могут!
Чергова заява в нікуди від західного імпотента.