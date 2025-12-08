Китай может заставить РФ к серьезным переговорам о мире, - Вадефуль

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль считает, что Пекин может усилить давление на Москву с целью достижения мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Ни одна другая страна не имеет такого значительного влияния на Россию, как Китай, и не может в такой степени использовать свой вес для того, чтобы Россия наконец была готова к серьезным переговорам, которые будут уважать суверенитет Украины", - подчеркнул он.

"Наш интерес заключается в том, чтобы Китай способствовал достижению справедливого и устойчивого мира в Украине", - добавил Вадефуль.

Китай постоянно заявляет о своем нейтралитете, в то же время Запад критикует его за то, что он в основном поддерживает Москву. Также с 2022 года Пекин стал одним из главных импортеров российских энергоносителей.

Сотрудничество ЕС и Китая

В то же время Вадефуль назвал обмен мнениями с Китаем незаменимым во времена роста международной напряженности.

По его словам, свобода, безопасность и благосостояние тесно связаны с Китайской Народной Республикой.

"Поэтому в наших интересах вести этот диалог - в прямом обмене и на основе справедливости", - добавил он.

