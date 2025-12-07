Россия и Китай провели совместные противоракетные учения, - Reuters
В декабре текущего года Россия и Китай провели третий раунд совместных противоракетных учений. Он состоялся на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Что говорят об учениях в Китае?
В Минобороны КНР подчеркнули, что эти маневры не имеют антиуправляемого направления и не являются ответом на какие-либо актуальные геополитические события.
Напомним, что еще в 2022 году Пекин и Москва заявили о "неограниченном" стратегическом партнерстве, договорившись систематически проводить совместные военные учения для повышения взаимодействия своих армий.
Опасения
Сообщается, что Москва и Пекин обеспокоены инициативами президента США Дональда Трампа, в частности по созданию глобальной системы противоракетной обороны "Золотой купол", а также его планами возобновить ядерные испытания после более чем трех десятилетий перерыва.
В последнее время страны активизировали военное взаимодействие: в прошлом месяце состоялись консультации по противоракетной защите и стратегической безопасности, а в августе в Японском море они провели артиллерийские и противолодочные учения в рамках программы регулярных совместных учений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
53 року словацька еліта вбила вошдя Сталіна, бо не хотіла в "рай" після ядерного армагедону, а зараз ****** випробовує долю
про словаків узнали тільки благодаря Тісо, союзника нацистів.
Вони ж не голосували за клоуна з шанхайського цирку, вони обрали президентом перевіреного першим строком Трампа. І їх справа, як виборців, переобрати в конгрес представників демократів, а не республіканців. Вони не повинні відповідати за електоральний вибір українців в 2019 році.