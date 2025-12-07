РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9605 посетителей онлайн
Новости Отношения РФ и Китая
731 11

Россия и Китай провели совместные противоракетные учения, - Reuters

Совместные учения России и Китая

В декабре текущего года Россия и Китай провели третий раунд совместных противоракетных учений. Он состоялся на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорят об учениях в Китае?

В Минобороны КНР подчеркнули, что эти маневры не имеют антиуправляемого направления и не являются ответом на какие-либо актуальные геополитические события.

Напомним, что еще в 2022 году Пекин и Москва заявили о "неограниченном" стратегическом партнерстве, договорившись систематически проводить совместные военные учения для повышения взаимодействия своих армий.

Читайте также: Китай стал основным поставщиком шин для российских бомбардировщиков Су-34 и Су-35С, – ESCU

Опасения

Сообщается, что Москва и Пекин обеспокоены инициативами президента США Дональда Трампа, в частности по созданию глобальной системы противоракетной обороны "Золотой купол", а также его планами возобновить ядерные испытания после более чем трех десятилетий перерыва.

В последнее время страны активизировали военное взаимодействие: в прошлом месяце состоялись консультации по противоракетной защите и стратегической безопасности, а в августе в Японском море они провели артиллерийские и противолодочные учения в рамках программы регулярных совместных учений.

Читайте также: Китай за три года сэкономил $20 миллиардов за счет закупки нефти в России

Автор: 

Китай (3273) россия (98275) обучение (586)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Міняйте заголовок або прапор.
показать весь комментарий
07.12.2025 09:54 Ответить
+2
А Макрон хотів шось китайозам розказати
показать весь комментарий
07.12.2025 09:56 Ответить
+1
Вже не треба мабуть. Штати та Московія зараз майже те саме
показать весь комментарий
07.12.2025 10:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міняйте заголовок або прапор.
показать весь комментарий
07.12.2025 09:54 Ответить
Вже не треба мабуть. Штати та Московія зараз майже те саме
показать весь комментарий
07.12.2025 10:00 Ответить
Я теж подивився на фото і як у тому анекдоті: не знаю, а може воно так і треба...
показать весь комментарий
07.12.2025 10:06 Ответить
А Макрон хотів шось китайозам розказати
показать весь комментарий
07.12.2025 09:56 Ответить
Показуха. Тому що ніякої протиракетної оборони не існуе взагалі.
показать весь комментарий
07.12.2025 10:21 Ответить
Свинособаки до "миру" готовляться.
показать весь комментарий
07.12.2025 10:36 Ответить
Дай бог, щоб мені дожить до того часу, коли Китай остаточно відбере у Росії Сибір, і кацапня потягнеться з "чумаданами", на свої мордовські болота... Так хочеться "позлорадствувать"...
показать весь комментарий
07.12.2025 10:39 Ответить
кацапи і маоїсти повернулися до початку 50-х років минулого сторіччя
53 року словацька еліта вбила вошдя Сталіна, бо не хотіла в "рай" після ядерного армагедону, а зараз ****** випробовує долю
показать весь комментарий
07.12.2025 10:44 Ответить
совецька еліта
про словаків узнали тільки благодаря Тісо, союзника нацистів.
показать весь комментарий
07.12.2025 10:46 Ответить
Що америкоси, любуйтеся як ваше )(уйло готується воювати проти сша. Хотіли Україну продати рашистам а скоро будете Аляску в Каліфорнію віддавати заради мирної угоди
показать весь комментарий
07.12.2025 10:50 Ответить
В чого пан повчає американських громадян?
Вони ж не голосували за клоуна з шанхайського цирку, вони обрали президентом перевіреного першим строком Трампа. І їх справа, як виборців, переобрати в конгрес представників демократів, а не республіканців. Вони не повинні відповідати за електоральний вибір українців в 2019 році.
показать весь комментарий
07.12.2025 11:02 Ответить
 
 