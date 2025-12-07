Россия и Китай провели совместные противоракетные учения, - Reuters

В декабре текущего года Россия и Китай провели третий раунд совместных противоракетных учений. Он состоялся на территории РФ.

Что говорят об учениях в Китае?

В Минобороны КНР подчеркнули, что эти маневры не имеют антиуправляемого направления и не являются ответом на какие-либо актуальные геополитические события.

Напомним, что еще в 2022 году Пекин и Москва заявили о "неограниченном" стратегическом партнерстве, договорившись систематически проводить совместные военные учения для повышения взаимодействия своих армий.

Опасения

Сообщается, что Москва и Пекин обеспокоены инициативами президента США Дональда Трампа, в частности по созданию глобальной системы противоракетной обороны "Золотой купол", а также его планами возобновить ядерные испытания после более чем трех десятилетий перерыва.

В последнее время страны активизировали военное взаимодействие: в прошлом месяце состоялись консультации по противоракетной защите и стратегической безопасности, а в августе в Японском море они провели артиллерийские и противолодочные учения в рамках программы регулярных совместных учений.

