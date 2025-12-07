Росія та Китай провели спільні протиракетні навчання, - Reuters
У грудні поточного року Росія і Китай провели третій раунд спільних протиракетних навчань. Він відбувся на території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Що кажуть про навчання у Китаї?
У міноборони КНР наголосили, що ці маневри не мають антикерованого спрямування й не є відповіддю на будь-які актуальні геополітичні події.
Нагадаємо, що ще у 2022 році Пекін і Москва заявили про "необмежене" стратегічне партнерство, домовившись систематично проводити спільні військові тренування для підвищення взаємодії своїх армій.
Побоювання
Повідомляється, що Москва й Пекін стурбовані ініціативами президента США Дональда Трампа, зокрема щодо створення глобальної системи протиракетної оборони "Золотий купол", а також його планами відновити ядерні випробування після понад трьох десятиліть перерви.
Упродовж останнього часу країни активізували військову взаємодію: минулого місяця відбулися консультації щодо протиракетного захисту та стратегічної безпеки, а в серпні в Японському морі вони провели артилерійські та протичовнові тренування у межах програми регулярних спільних навчань.
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