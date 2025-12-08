Президент РФ Владимир Путин отказался от "мирной руки спасения" Дональда Трампа, что только продлевает войну в Украине и ухудшает ситуацию для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет колумнист The Guardian Саймон Тисдалл.

Путин систематически разрушает собственную страну. Его война в Украине, которую он начал самостоятельно, является катастрофой для России в экономическом, финансовом, геополитическом и гуманитарном измерениях, и ситуация с каждым днем только ухудшается.

Мирное соглашение на столе Москвы

Недавно президент США Трамп, который сам является источником серьезных рисков для своей страны, предложил Путину "руку спасения". Однако российский лидер отверг это предложение.

Колумнист отмечает, что на рассмотрении в Москве находилось "мирное" соглашение, которое фактически вознаграждало бы агрессию России, передав большие территории Украины, подрывало бы независимость Киева и ослабляло его оборонные возможности. Если бы Трампу удалось продвинуть это соглашение, это раскололо бы США и Европу, подорвало НАТО, поддержало бы экономику России и, вероятно, поставило бы под угрозу правительство Владимира Зеленского.

Это были ключевые цели российской войны. Но Путин, руководствуясь имперскими фантазиями и желанием войти в историю, сказал "нет". Он убежден, что может достичь этих целей и даже больше, продолжая войну, и заверил наивного Трампа, что победа России неизбежна, а основные подстрекатели войны — хитрые европейцы.

Экономический коллапс России

На самом деле его расчеты ошибочны. Почти через четыре года войны он все еще не достиг своих целей на Донбассе, а внутри страны ситуация катастрофическая.

После двух лет искусственного роста доходов, подпитанного увеличением оборонных расходов, поступления от нефти и газа - которые составляют до 50% бюджета России - упали на 27% в годовом измерении. Страна находится на грани рецессии, инфляция достигла 8%, а процентные ставки превышают 16%.

Дефицит бюджета растет, более половины ликвидного суверенного фонда России было потрачено с 2022 года, государственные монополии находятся в долгах, иностранные инвестиции резко упали, импорт стратегических товаров вырос на 122%, а налоги для населения стремительно повышаются - все для финансирования войны Путина. Цена на водку поднялась на 5%, даже это россияне оплачивают за свой счет.

Тиссдалл добавляет, что Украина нашла слабое место России - нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и "теневой флот" танкеров. Киев регулярно поражает энергетические объекты глубоко внутри страны, вызывая панику и дефицит топлива.

Проблемы российских энергетических гигантов

Поддержка "Роснефти" и "Лукойла" также ослабевает: азиатские покупатели, в частности Китай, пытаются избежать вторичных санкций США.

Экономическое разрушение России сопровождается резким падением ее геополитического влияния. Россия не способна эффективно поддерживать своих союзников: Сирия приближается к Западу, Иран подвергается ударам США и Израиля, а Венесуэла тщетно ищет помощи. Отношения с Китаем ухудшились: Россия оказалась в роли зависимого партнера. Во время последнего визита в Индию Путин выглядел слабым в стране, которая под давлением США бойкотирует российскую нефть.

Иллюзия "победы России"

Утверждение о "победе России" основано на надуманных успехах на поле боя. Юрий Ушаков, один из помощников Путина, заявил о незначительных территориальных завоеваниях, которые "усилили позиции России". На самом деле эти достижения мизерны.

Несмотря на преимущество в ресурсах, Путин не смог покорить Украину: за первые восемь месяцев 2025 года Россия потеряла более 280 тысяч человек убитыми или ранеными, в общей сложности около миллиона.

Колумнист подчеркивает ключевой вопрос: как долго российский народ будет терпеть диктатора, который отвергает все мирные предложения и угрожает войной Европе? Готовность Путина рисковать жизнью и благосостоянием граждан очевидна.

Журналист Алексей Ковалев отмечает, что после завершения боевых действий Россия может столкнуться с "большим социальным кризисом". Кремль боится этого, поэтому подавляет инакомыслие и контролирует информацию. Это одна из причин, почему Путин не останавливает войну - его преступления против собственного народа могут стать причиной его краха.

Абсурдная "стратегия" Трампа

Недавний провал переговоров США продемонстрировал однобокую "стратегию" Трампа в отношении Украины. Его попытки уступать России подрывали Украину, атакуя Зеленского и останавливая поставки вооружений. Эгоистичное желание Трампа выступать миротворцем, назначение некомпетентных представителей, а также попытки обойти и унизить Европу только поощряют Путина.

Вмешательство Трампа продолжает войну. Европа и НАТО должны более активно поддерживать Украину: поставлять больше вооружений, кредиты на восстановление конфискованными российскими активами, вводить энергетические санкции, реагировать на саботаж и кибератаки и проявлять единство в борьбе против террора Путина.

"Российская нация слишком велика, чтобы исчезнуть. Ее история борьбы показывает, что ее нельзя победить. Но Путина можно. Он проигрывает, а не выигрывает", - подытожил Тисдалл.

