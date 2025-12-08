РУС
5 567 19

Трамп предлагал мир Путину, но предложение отвергли, - The Guardian

НАТО заявило о недоверии к Кремлю и поддержало более жесткие действия ЕС против России

Президент РФ Владимир Путин отказался от "мирной руки спасения" Дональда Трампа, что только продлевает войну в Украине и ухудшает ситуацию для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет колумнист The Guardian Саймон Тисдалл.

Путин систематически разрушает собственную страну. Его война в Украине, которую он начал самостоятельно, является катастрофой для России в экономическом, финансовом, геополитическом и гуманитарном измерениях, и ситуация с каждым днем только ухудшается.

Мирное соглашение на столе Москвы

Недавно президент США Трамп, который сам является источником серьезных рисков для своей страны, предложил Путину "руку спасения". Однако российский лидер отверг это предложение.

Колумнист отмечает, что на рассмотрении в Москве находилось "мирное" соглашение, которое фактически вознаграждало бы агрессию России, передав большие территории Украины, подрывало бы независимость Киева и ослабляло его оборонные возможности. Если бы Трампу удалось продвинуть это соглашение, это раскололо бы США и Европу, подорвало НАТО, поддержало бы экономику России и, вероятно, поставило бы под угрозу правительство Владимира Зеленского.

Это были ключевые цели российской войны. Но Путин, руководствуясь имперскими фантазиями и желанием войти в историю, сказал "нет". Он убежден, что может достичь этих целей и даже больше, продолжая войну, и заверил наивного Трампа, что победа России неизбежна, а основные подстрекатели войны — хитрые европейцы.

Экономический коллапс России

На самом деле его расчеты ошибочны. Почти через четыре года войны он все еще не достиг своих целей на Донбассе, а внутри страны ситуация катастрофическая.

После двух лет искусственного роста доходов, подпитанного увеличением оборонных расходов, поступления от нефти и газа - которые составляют до 50% бюджета России - упали на 27% в годовом измерении. Страна находится на грани рецессии, инфляция достигла 8%, а процентные ставки превышают 16%.

Дефицит бюджета растет, более половины ликвидного суверенного фонда России было потрачено с 2022 года, государственные монополии находятся в долгах, иностранные инвестиции резко упали, импорт стратегических товаров вырос на 122%, а налоги для населения стремительно повышаются - все для финансирования войны Путина. Цена на водку поднялась на 5%, даже это россияне оплачивают за свой счет.

Тиссдалл добавляет, что Украина нашла слабое место России - нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и "теневой флот" танкеров. Киев регулярно поражает энергетические объекты глубоко внутри страны, вызывая панику и дефицит топлива.

Проблемы российских энергетических гигантов

Поддержка "Роснефти" и "Лукойла" также ослабевает: азиатские покупатели, в частности Китай, пытаются избежать вторичных санкций США.

Экономическое разрушение России сопровождается резким падением ее геополитического влияния. Россия не способна эффективно поддерживать своих союзников: Сирия приближается к Западу, Иран подвергается ударам США и Израиля, а Венесуэла тщетно ищет помощи. Отношения с Китаем ухудшились: Россия оказалась в роли зависимого партнера. Во время последнего визита в Индию Путин выглядел слабым в стране, которая под давлением США бойкотирует российскую нефть.

Иллюзия "победы России"

Утверждение о "победе России" основано на надуманных успехах на поле боя. Юрий Ушаков, один из помощников Путина, заявил о незначительных территориальных завоеваниях, которые "усилили позиции России". На самом деле эти достижения мизерны.

Несмотря на преимущество в ресурсах, Путин не смог покорить Украину: за первые восемь месяцев 2025 года Россия потеряла более 280 тысяч человек убитыми или ранеными, в общей сложности около миллиона.

Колумнист подчеркивает ключевой вопрос: как долго российский народ будет терпеть диктатора, который отвергает все мирные предложения и угрожает войной Европе? Готовность Путина рисковать жизнью и благосостоянием граждан очевидна.

Журналист Алексей Ковалев отмечает, что после завершения боевых действий Россия может столкнуться с "большим социальным кризисом". Кремль боится этого, поэтому подавляет инакомыслие и контролирует информацию. Это одна из причин, почему Путин не останавливает войну - его преступления против собственного народа могут стать причиной его краха.

Абсурдная "стратегия" Трампа

Недавний провал переговоров США продемонстрировал однобокую "стратегию" Трампа в отношении Украины. Его попытки уступать России подрывали Украину, атакуя Зеленского и останавливая поставки вооружений. Эгоистичное желание Трампа выступать миротворцем, назначение некомпетентных представителей, а также попытки обойти и унизить Европу только поощряют Путина.

Вмешательство Трампа продолжает войну. Европа и НАТО должны более активно поддерживать Украину: поставлять больше вооружений, кредиты на восстановление конфискованными российскими активами, вводить энергетические санкции, реагировать на саботаж и кибератаки и проявлять единство в борьбе против террора Путина.

"Российская нация слишком велика, чтобы исчезнуть. Ее история борьбы показывает, что ее нельзя победить. Но Путина можно. Он проигрывает, а не выигрывает", - подытожил Тисдалл.

+5
Навіть якщо ***** згвалтує трампона в прямому ефірі -розуму у останнього не додасться. Просто дві чокнуті старі тварюки.
08.12.2025 13:43 Ответить
+3
То тобі так хочеться і бачиьтся, кацтроле! Але Україна розквітне, а оркостан назавжди залишиться пітьмою!
08.12.2025 13:52 Ответить
+2
Ту людину, якій боги посилають поразку, вони спочатку позбавляють розуму, і вона все бачить у спотвореному вигляді. Коли розум затьмарюється гріхом, настає смерть; неправильна політика видається правильною і не відступає від серця. Людині, при наближенні загибелі, шкідливе здається корисним, а корисне здається шкідливим, і це їй подобається. Час, що приносить смерть, не зносить голову, піднявши булаву. Сила часу така, що вона спотворює і вводить таку людину в оману . Махабхарата. Сабхопарва. Розділ 72 (вірші 8-17)
08.12.2025 13:36 Ответить
Ту людину, якій боги посилають поразку, вони спочатку позбавляють розуму, і вона все бачить у спотвореному вигляді. Коли розум затьмарюється гріхом, настає смерть; неправильна політика видається правильною і не відступає від серця. Людині, при наближенні загибелі, шкідливе здається корисним, а корисне здається шкідливим, і це їй подобається. Час, що приносить смерть, не зносить голову, піднявши булаву. Сила часу така, що вона спотворює і вводить таку людину в оману . Махабхарата. Сабхопарва. Розділ 72 (вірші 8-17)
08.12.2025 13:36 Ответить
Вчись, рудий поц: щось не підходить - оптом *****, і ніяких прогібов.
08.12.2025 13:37 Ответить
про катастрофічну ситуацію для росії ми чуємо вже з 2014, але чомусь катастрофа там ще досі не сталася, не дивлячись на купу введених за цей час "безпрецедентних санкцій". А от у нас щось схоже на катастрофу вже вимальовується.
08.12.2025 13:39 Ответить
То тобі так хочеться і бачиьтся, кацтроле! Але Україна розквітне, а оркостан назавжди залишиться пітьмою!
08.12.2025 13:52 Ответить
хотілося б в це повірити, але не виходить, бо достатньо вже наслухалася життєрадісних і оптимістичних прогнозів за останніх 20 років, а ще 20 років треба мати можливість прожити, щоб побачити те щастя
08.12.2025 14:46 Ответить
спробуй про "пітьму і розквіт" розказати тим батькам, які викопали частинами своїх дітей з-під завалів, не думаю, що це допоможе їм жити далі. Не всі ж можуть вивезти своїх дітей в Європу і забезпечити їм там чудове життя, як наші "илітні патріоти"
08.12.2025 14:54 Ответить
Навіть якщо ***** згвалтує трампона в прямому ефірі -розуму у останнього не додасться. Просто дві чокнуті старі тварюки.
08.12.2025 13:43 Ответить
Ціни на горілка зросли на ....5%.
😂😂😂

Ну це точно катастрофа та економічна криза.
08.12.2025 13:50 Ответить
З чим не посперечаєшся, так це з тим, що Трамп зробив не менше від путіна, аби деморалізувати населення України остаточно. Так не можна робити. В цьому плані віт точно увійде в історію і дай Бог щоб не тільки України
08.12.2025 14:01 Ответить
слідкуйте за руками афериста трампа: до фрази "винна Україна, бо не хоче миру" лишилось годин: 3, 2, ...
08.12.2025 14:03 Ответить
Російська нація?
Що це?
08.12.2025 14:03 Ответить
зброд
08.12.2025 14:06 Ответить
Деменція-Трамп..слова синоніми,В США керує апарат,а Трампу дають цукерку,щоб радів.
Боротьба за владу почалась між Венсом і Рубіо.Республіканці втрачають свої позиції.
08.12.2025 14:05 Ответить
Чому цьому старому маразматику ніхто не пояснить причини цієї війни?
08.12.2025 14:11 Ответить
Який мир??? У пуйла є куплені у Епштейна плівки з дуууже цікавими відіо і фото на пана Доні)) Куди тепер Доні від пуйла дінеться...
08.12.2025 14:17 Ответить
@ (в перекладі):
"Трамп розчарований.
За його словами, пітьма готова до капітуляції України, а Україна, бачте, не готова."
08.12.2025 14:33 Ответить
ЛОХ ЕТО СУДЬБА. - згадалось....так от це про трампона
08.12.2025 14:42 Ответить
Путін вважає що він може захватити Україну, його війська наступають, він погодиться тільки тоді коли виконають всі його забаганки і після цього ще будуть висунуті нові умови, так що Європі потрібно приймати рішення, США зараз нуль, зеро, як варіант в іноземний корпус повинно вступити тис . 40 гарно підготовлених солдат, і треба перекривати Балтику і Сунай чі Босфор, і вирішувати питання з Ердоганом. Або формувати новий військовий союз з Україною і виходити з НАТО, хай Іспанія та Італія з Грецією сама захищається.
08.12.2025 14:44 Ответить
Совершенно ясно, что ***** прибывает в полнейшем неадеквате, придворные холуи вливают ему в уши дикую ахинею про победы и успехи бензоколонки а старый ботексный кретин в это верит, так как очень хотца... и это кстати неплохо ибо так моцковии писец приснится побыстрее.
08.12.2025 14:52 Ответить
 
 