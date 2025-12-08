США стремятся урегулировать войну в Украине "из гуманных соображений", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится как можно быстрее достичь мирного соглашения между РФ и Украиной, чтобы остановить кровопролитие.
Об этом он сказал во время брифинга с журналистами в Белом доме 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
Финансовая помощь от США
"Как известно, Джо Байден дал им [украинцам] 350 миллиардов. Знаете, а я им ничего не дал. Я им дал... Ну, я дал им сначала "Джавелины", которые отбили немало атак, но... Обама давал простыни. Помните? Обама давал простыни, а я "Джавелины"...", - напомнил он.
Мирные переговоры
Его спросили, будет ли администрация США продолжать участвовать в переговорах для достижения мира между странами.
"Что мы делаем? Мы тратим время из гуманных соображений. Мы хотим посмотреть, можем ли мы остановить кровопролитие, гибель людей. Мы просто хотим, чтобы люди перестали гибнуть. У нас там в целом неплохая ситуация, кроме одной проблемы — гибнет много людей. Я хочу, чтобы это прекратилось", - добавил Трамп.
Предупреждение Европе
Также президент США заявил, что "Европе нужно быть очень осторожной".
"Мы хотим сохранить Европу. Европа движется в неправильном направлении. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трамп - і в сша турок!
Бо ж цього так хоче Трамп з його Епштейнгейтом та ЗЄ з його Міндічгейтом.
Такий накал пристрастей...
https://prm.ua/idealnyy-partner-po-defoltu-chomu-tramp-hraie-na-botsi-moskvy/ Український підприємець, громадський дія та блогер https://prm.ua/idealnyy-partner-po-defoltu-chomu-tramp-hraie-na-botsi-moskvy/ Владислав Смірнов, зокрема, зазначає про нього: "Трамп - інстинктивний руйнівник «західного світу», до якого формально належить. Він ненавидить усе, що нагадує йому про систему: інституції, договори, союзницькі зобов'язання, міжнародне право, узгоджені рішення. НАТО для нього - це гуртожиток нахабних безхатьків, які живуть за американський кошт. ЄС - це конкурент і театр для слабких лідерів. Україна - це символічний проект демократів, яким вони перекрили йому кисень у 2019-му й 2020-му. Він не читає контекст війни через Бучу, депортації, зруйновані міста і мільйони біженців. Він читає її через одне питання: як це заважає моїм внутрішнім розбіркам в Америці і як я можу це використати проти Байдена."
Тотал дістроєр світу
«Найбільшу користь від цього отримує Росія, а найбільше принижується Європейський Союз і разом з ним європейський континент, включаючи Україну, яка згадується побіжно. Росію не звинувачують у її вторгненні. Доктрина нещиро оплакує деякі наслідки війни»
На уровне своего подсознания Трамп был, есть и останется идеологическим союзником путина, в котором он видит для себя самого образец авторитарного правителя. Совершенно невозможно ожидать, что это восприятие путина Трампом изменится. Он видит мир, управляемый «сильными мужчинами», к которым он относит себя, путина и Си. Все остальные должны не «крутиться под ногами», а слушаться «своих сильных мужчин». И этот его взгляд на мир не изменится.
Ему бы хотелось, чтобы война закончилась любым исходом, чтобы он мог наслаждаться встречами с путиным и развивать с ним «бизнес-проекты», на которых, как он надеется, его семейный бизнес, его друзья и их бизнесы, смогут обогатиться.
Его не интересуют ни международное право, ни ценности свободы, демократии и прав человека. Его раздражает Европа, которая в современном своем виде построена на этих ценностях. Ему не нужно единство с европейскими странами, и он не случайно все время говорит о НАТО в третьем лице, словно, США не являются членом НАТО и его основателем. «Мы продаем оружие НАТО» - фраза, повторяемая им из раза в раз, иллюстрирующая его отношение к НАТО как к должнику, который одолжил у него очень много денег и отдает по капле.
Его бывший посол в ЕС Гордон Сондланд свидетельствовал в Палате Представителей во время его первого импичмента, а его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон писал в своей книге, что тогда еще 45-й президент говорил им, что ему «на(рать на Украину». Украина самим своим существованием и желанием быть независимым, демократическим государством «мешала» ему развивать его отношения с путиным во время его первого срока, «мешает» и сейчас. И это его отношение не изменится.