1 606 33

США стремятся урегулировать войну в Украине "из гуманных соображений", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится как можно быстрее достичь мирного соглашения между РФ и Украиной, чтобы остановить кровопролитие.

Об этом он сказал во время брифинга с журналистами в Белом доме 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Финансовая помощь от США

"Как известно, Джо Байден дал им [украинцам] 350 миллиардов. Знаете, а я им ничего не дал. Я им дал... Ну, я дал им сначала "Джавелины", которые отбили немало атак, но... Обама давал простыни. Помните? Обама давал простыни, а я "Джавелины"...", - напомнил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готов "давить на Украину и Россию", чтобы приблизить мир, - посол США

Мирные переговоры

Его спросили, будет ли администрация США продолжать участвовать в переговорах для достижения мира между странами.

"Что мы делаем? Мы тратим время из гуманных соображений. Мы хотим посмотреть, можем ли мы остановить кровопролитие, гибель людей. Мы просто хотим, чтобы люди перестали гибнуть. У нас там в целом неплохая ситуация, кроме одной проблемы — гибнет много людей. Я хочу, чтобы это прекратилось", - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп предлагал мир Путину, но предложение отвергли, - The Guardian

Предупреждение Европе

Также президент США заявил, что "Европе нужно быть очень осторожной".

"Мы хотим сохранить Европу. Европа движется в неправильном направлении. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Завершение войны в Украине "уже на подходе"

помощь (8246) США (28544) Трамп Дональд (7201) война в Украине (7164)
Топ комментарии
+11
Найвеличніший "гуманіст" і "миротворець", який вистелює червону доріжку злочинцю-диктатору....
08.12.2025 23:22 Ответить
+8
"США прагнуть холокосту українців в Україні "з гуманних міркувань", - Трамп"
08.12.2025 23:20 Ответить
+7
Кончене. Останнє в що я повірю це в те що Тромб домовляється з )(уйлом з гуманних міркувань. Краще б зброю Україні дав з гуманних міркувань. Якби рашистські заводи які виробляють ракети і дрони були б знищені то рашисти не вбивали б цивільних в містах
08.12.2025 23:26 Ответить
Турок - і в Африці турок!
Трамп - і в сша турок!
08.12.2025 23:18 Ответить
Він придурок
09.12.2025 00:01 Ответить
ДОЛПО ЙЙОП. ТАК СКІЛЬКИ "ДЖАВЕЛІНІВ" МОЖНА КУПИТИ ЗА БАЙДЕНІВСЬКІ 350 мільярдів. (((У нас там загалом непогана ситуація, окрім однієї проблеми - гине багато людей. ****** НА ВСЮ ГОЛОВУ...
08.12.2025 23:19 Ответить
Ви просто хочете проміжні вибори виграти і граєте в імітацію мирного процеса. А з таким ставленням до України ви їх програєте, бо в США абсолютна більшість громадян за надання Україні допомоги, яку ви, трампоніди, припинили. І якщо не відновити, то вибори точно програєте і, тоді трамп стане, або кульгавою качкою, або отримає імпічмент.
08.12.2025 23:20 Ответить
В США більшість людей питають чи війна ще триває, до фєні їм Україна
08.12.2025 23:36 Ответить
Большинство американцев за помощь Украине. Даже респы. Вся эта нелюбовь к Украине это не воля избирателей Трампа и никогда не была.
08.12.2025 23:41 Ответить
Также как избиратели Трампа не просили его ссорится с ЕС и Канадой. Он сам хочет этого конфликта, чтобы изолировать США от мира как это сделала Россия - типа, вокруг все враги. А американцы этого не хотят.
08.12.2025 23:42 Ответить
Европейцы поступают умно что не подогревают тон, так как это то чего хочет Трамп. Он хочет чувствовать себя жертвой, обиженным. Это его любимый конек.
08.12.2025 23:43 Ответить
Опитування показують, що вони за надання допомоги Україні, коли їх питають, за вони, чи проти.
08.12.2025 23:43 Ответить
Так а я десь казав що американці проти України? Вони-то за, але їм фіолетово буде вона чи ні. Буде - добре, не буде, ну то нічого
08.12.2025 23:52 Ответить
Виходить ці опитування проводять серед тих американців, яким не фіолетово на все.
08.12.2025 23:56 Ответить
https://kyivindependent.com/majority-of-americans-think-ukraine-territorial-concessions-troop-cap-would-hand-victory-to-russia/ Poll: Majority of Americans think Ukraine territorial concessions, troop cap would hand victory to Russia
08.12.2025 23:44 Ответить
https://www.reaganfoundation.org/reagan-institute/press-releases/reagan-national-defense-survey-shows-record-public-support-for-taiwan-ukraine-nat Ukraine: A strong majority (62%) want Ukraine to prevail in its war with Russia, and 64% support sending U.S. weapons, up 9 points from last year, with bipartisan gains (59% of Republicans, 75% of Democrats).
08.12.2025 23:47 Ответить
"США прагнуть холокосту українців в Україні "з гуманних міркувань", - Трамп"
08.12.2025 23:20 Ответить
гуманні губані закатай ,головний андоній США 🤠 ...виводь іржаве мудило, війська русняві з України ...свого кремлівського куратора !!! ...
08.12.2025 23:21 Ответить
Найвеличніший "гуманіст" і "миротворець", який вистелює червону доріжку злочинцю-диктатору....
08.12.2025 23:22 Ответить
Даввйте обсудимо чергову ***** ні про що.

Бо ж цього так хоче Трамп з його Епштейнгейтом та ЗЄ з його Міндічгейтом.

Такий накал пристрастей...
08.12.2025 23:22 Ответить
Одним словом - мразота. Дай ПВО щоб ті ракети ловити котрі людей вбивають. Але ж НІ ВСЕ ЗА ДОЛАРИ І ЛИШЕ ПРОДАЖА. ***** ТУПА *****.
08.12.2025 23:25 Ответить
гуманіст сталєтія.
08.12.2025 23:26 Ответить
Кончене. Останнє в що я повірю це в те що Тромб домовляється з )(уйлом з гуманних міркувань. Краще б зброю Україні дав з гуманних міркувань. Якби рашистські заводи які виробляють ракети і дрони були б знищені то рашисти не вбивали б цивільних в містах
08.12.2025 23:26 Ответить
08.12.2025 23:31 Ответить
Шмаровоз
08.12.2025 23:35 Ответить
😁😁😁
09.12.2025 00:03 Ответить
"..у нас там непоганна сітуація"-остаточно руде ***** збожеволіло
08.12.2025 23:35 Ответить
цей тип - зрадник демократичного світу.
https://prm.ua/idealnyy-partner-po-defoltu-chomu-tramp-hraie-na-botsi-moskvy/ Український підприємець, громадський дія та блогер https://prm.ua/idealnyy-partner-po-defoltu-chomu-tramp-hraie-na-botsi-moskvy/ Владислав Смірнов, зокрема, зазначає про нього: "Трамп - інстинктивний руйнівник «західного світу», до якого формально належить. Він ненавидить усе, що нагадує йому про систему: інституції, договори, союзницькі зобов'язання, міжнародне право, узгоджені рішення. НАТО для нього - це гуртожиток нахабних безхатьків, які живуть за американський кошт. ЄС - це конкурент і театр для слабких лідерів. Україна - це символічний проект демократів, яким вони перекрили йому кисень у 2019-му й 2020-му. Він не читає контекст війни через Бучу, депортації, зруйновані міста і мільйони біженців. Він читає її через одне питання: як це заважає моїм внутрішнім розбіркам в Америці і як я можу це використати проти Байдена."
08.12.2025 23:35 Ответить
+ як я можу на цьому наї...ати?
Тотал дістроєр світу
09.12.2025 00:06 Ответить
Українським тоталітарним кровожерам це не доступно.
08.12.2025 23:36 Ответить
Гуманист Трамп не дает нам оружия с 2023 года. Из-за большой любви к беззащитным ракетам и дронам.
08.12.2025 23:40 Ответить
Kолишній президент Світового Конгресу українців Аскольд Лозинський гостро критикує Стратегію нацбезпеки США:

«Найбільшу користь від цього отримує Росія, а найбільше принижується Європейський Союз і разом з ним європейський континент, включаючи Україну, яка згадується побіжно. Росію не звинувачують у її вторгненні. Доктрина нещиро оплакує деякі наслідки війни»
08.12.2025 23:45 Ответить
Який довбо@об це перекладав?!
08.12.2025 23:54 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-chetverg-27-noyabrya-2025---igor-aizenberg/181246#gsc.tab=0 Igor Aizenberg, зокрема характеризує його з іного кута зору:
На уровне своего подсознания Трамп был, есть и останется идеологическим союзником путина, в котором он видит для себя самого образец авторитарного правителя. Совершенно невозможно ожидать, что это восприятие путина Трампом изменится. Он видит мир, управляемый «сильными мужчинами», к которым он относит себя, путина и Си. Все остальные должны не «крутиться под ногами», а слушаться «своих сильных мужчин». И этот его взгляд на мир не изменится.
Ему бы хотелось, чтобы война закончилась любым исходом, чтобы он мог наслаждаться встречами с путиным и развивать с ним «бизнес-проекты», на которых, как он надеется, его семейный бизнес, его друзья и их бизнесы, смогут обогатиться.
Его не интересуют ни международное право, ни ценности свободы, демократии и прав человека. Его раздражает Европа, которая в современном своем виде построена на этих ценностях. Ему не нужно единство с европейскими странами, и он не случайно все время говорит о НАТО в третьем лице, словно, США не являются членом НАТО и его основателем. «Мы продаем оружие НАТО» - фраза, повторяемая им из раза в раз, иллюстрирующая его отношение к НАТО как к должнику, который одолжил у него очень много денег и отдает по капле.
Его бывший посол в ЕС Гордон Сондланд свидетельствовал в Палате Представителей во время его первого импичмента, а его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон писал в своей книге, что тогда еще 45-й президент говорил им, что ему «на(рать на Украину». Украина самим своим существованием и желанием быть независимым, демократическим государством «мешала» ему развивать его отношения с путиным во время его первого срока, «мешает» и сейчас. И это его отношение не изменится.
08.12.2025 23:56 Ответить
Благімі намєрєніямі вимощєна дорога в ад. Особливо коли ці 'намєрєнія' постійно і лицемірно нагадують 'мирні плани' Кремля.
09.12.2025 00:05 Ответить
Старий брехливий маніпулятор. Примушувати жертву агресії капітулювати щоб агресор припинив вбивства ... тимчасово.
09.12.2025 00:12 Ответить
 
 