США стремятся урегулировать войну в Украине "из гуманных соображений", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится как можно быстрее достичь мирного соглашения между РФ и Украиной, чтобы остановить кровопролитие.

Об этом он сказал во время брифинга с журналистами в Белом доме 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Финансовая помощь от США

"Как известно, Джо Байден дал им [украинцам] 350 миллиардов. Знаете, а я им ничего не дал. Я им дал... Ну, я дал им сначала "Джавелины", которые отбили немало атак, но... Обама давал простыни. Помните? Обама давал простыни, а я "Джавелины"...", - напомнил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готов "давить на Украину и Россию", чтобы приблизить мир, - посол США

Мирные переговоры

Его спросили, будет ли администрация США продолжать участвовать в переговорах для достижения мира между странами.

"Что мы делаем? Мы тратим время из гуманных соображений. Мы хотим посмотреть, можем ли мы остановить кровопролитие, гибель людей. Мы просто хотим, чтобы люди перестали гибнуть. У нас там в целом неплохая ситуация, кроме одной проблемы — гибнет много людей. Я хочу, чтобы это прекратилось", - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп предлагал мир Путину, но предложение отвергли, - The Guardian

Предупреждение Европе

Также президент США заявил, что "Европе нужно быть очень осторожной".

"Мы хотим сохранить Европу. Европа движется в неправильном направлении. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Завершение войны в Украине "уже на подходе"