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Новини Мирні перемовини
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США намагаються віддалити Зеленського від Європи: вважають її перешкодою, - Axios

США вважають Європу перешкодою для мирної угоди з Україною

У Вашингтоні негативно оцінили зустріч Зеленського в Лондоні, розглядаючи її як спробу виграти час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на представників України та США.

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Зазначається, що США намагаються дистанціювати Зеленського від європейських лідерів, щоб посилити тиск на укладення угоди щодо війни РФ проти України.

"Зеленський не може ухвалювати такі радикальні рішення без консультацій зі своїми ключовими союзниками в Європі", – заявив український посадовець.

За словами джерела, поки команда Трампа наполягає на швидких кроках, європейські партнери закликають Київ діяти обережно.

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"Така динаміка обурює деяких людей у Білому домі, які вважають європейців головною перешкодою для угоди", - зазначає видання.

Питання гарантій безпеки

Видання повідомляє, що Україна та європейські країни ведуть консультації щодо механізму гарантій безпеки. Один із європейських чиновників визнав, що поки незрозуміло, яку саме роль США готові взяти на себе і чого вони очікують від Європи.

Двоє українських посадовців уточнили, що остання пропозиція США щодо гарантій безпеки передбачає ширші підходи порівняно з попередніми варіантами, проте досі не містить договору, ратифікованого Сенатом.

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Автор: 

Європа (2516) Зеленський Володимир (28128) США (26808) Трамп Дональд (9001)
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Топ коментарі
+8
Чим підписання трампонівської всратої угоди буде відрізнятися від того,щоб просто послати трампістів нах? Що зміниться? Почнуть бомбити Україну разом з кацапами?
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09.12.2025 09:42 Відповісти
+5
США намагаються віддалити Зеленського від Європи: вважають її перешкодою, ТАК САМО ВВАЖАЄ РАШИСТСЬКИЙ КРОВОПИВЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ ,ЩО ВИДАЄ ЇХ .ЯК ВОРОГІВ УКРАЇНИ
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09.12.2025 09:44 Відповісти
+4
Головна перешкода-сам найвеличніший,бо не хоче закінчення,так як закінчення війни означатимуть вибори і відповідальність його самого опісля.
Буде різні палки кидати в процес переговорів.
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09.12.2025 09:40 Відповісти

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