США намагаються віддалити Зеленського від Європи: вважають її перешкодою, - Axios
У Вашингтоні негативно оцінили зустріч Зеленського в Лондоні, розглядаючи її як спробу виграти час.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на представників України та США.
Зазначається, що США намагаються дистанціювати Зеленського від європейських лідерів, щоб посилити тиск на укладення угоди щодо війни РФ проти України.
"Зеленський не може ухвалювати такі радикальні рішення без консультацій зі своїми ключовими союзниками в Європі", – заявив український посадовець.
За словами джерела, поки команда Трампа наполягає на швидких кроках, європейські партнери закликають Київ діяти обережно.
"Така динаміка обурює деяких людей у Білому домі, які вважають європейців головною перешкодою для угоди", - зазначає видання.
Питання гарантій безпеки
Видання повідомляє, що Україна та європейські країни ведуть консультації щодо механізму гарантій безпеки. Один із європейських чиновників визнав, що поки незрозуміло, яку саме роль США готові взяти на себе і чого вони очікують від Європи.
Двоє українських посадовців уточнили, що остання пропозиція США щодо гарантій безпеки передбачає ширші підходи порівняно з попередніми варіантами, проте досі не містить договору, ратифікованого Сенатом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Буде різні палки кидати в процес переговорів.