Росія, безсумнівно, зараз має сильнішу переговорну позицію, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія наразі має сильнішу переговорну позицію.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Журналістка запитала лідера США, яка країна зараз має сильнішу переговорну позицію.

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"Ну, безсумнівно, це Росія. Це набагато більша країна. Це війна, яка, чесно кажучи, ніколи не повинна була статися. Вона не сталася б, якби я був президентом, і вона не траплялася чотири роки.

Я спостерігав, як це відбувається, і сказав: "Ого, вони тут створять проблеми". І це почалося, і це могло перерости у Третю світову війну, чесно кажучи", - сказав Трамп.

За його словами, зараз цього, мабуть, не станеться.

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Що передувало?

Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на його "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не ознайомився з документом.

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