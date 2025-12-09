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Росія, безсумнівно, зараз має сильнішу переговорну позицію, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія наразі має сильнішу переговорну позицію.
Про це він сказав в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала лідера США, яка країна зараз має сильнішу переговорну позицію.
"Ну, безсумнівно, це Росія. Це набагато більша країна. Це війна, яка, чесно кажучи, ніколи не повинна була статися. Вона не сталася б, якби я був президентом, і вона не траплялася чотири роки.
Я спостерігав, як це відбувається, і сказав: "Ого, вони тут створять проблеми". І це почалося, і це могло перерости у Третю світову війну, чесно кажучи", - сказав Трамп.
За його словами, зараз цього, мабуть, не станеться.
Що передувало?
- Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на його "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не ознайомився з документом.
Топ коментарі
+28 Грицько Добрий
показати весь коментар09.12.2025 13:39 Відповісти Посилання
+28 Дужан Міхал
показати весь коментар09.12.2025 13:42 Відповісти Посилання
+28 НБ
показати весь коментар09.12.2025 13:43 Відповісти Посилання
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