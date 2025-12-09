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Росія, безсумнівно, зараз має сильнішу переговорну позицію, - Трамп

Трамп вважає переговорну позицію РФ сильнішою

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія наразі має сильнішу переговорну позицію.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Журналістка запитала лідера США, яка країна зараз має сильнішу переговорну позицію.

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"Ну, безсумнівно, це Росія. Це набагато більша країна. Це війна, яка, чесно кажучи, ніколи не повинна була статися. Вона не сталася б, якби я був президентом, і вона не траплялася чотири роки.

Я спостерігав, як це відбувається, і сказав: "Ого, вони тут створять проблеми". І це почалося, і це могло перерости у Третю світову війну, чесно кажучи", - сказав Трамп.

За його словами, зараз цього, мабуть, не станеться.

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Що передувало?

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Автор: 

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Топ коментарі
+28
Кончене, руде падло з прутіном в своєму дуплі.
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09.12.2025 13:39 Відповісти
+28
Тобто, якщо країна велика то ніякі міжнародні закони діяти на неї не можуть, каже Трамп. Якщо вона на когось напала, то виключно заради мірававсьоммірє. Ніякого спротиву чинити не потрібно бо будуть гинути люди з обох боків, добавляє розмовляюча руда мавпа, яка зараз чомусь очолює реально колись велику державу.
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09.12.2025 13:42 Відповісти
+28
Трамп ідіот. Зрадник Америки і її Конституції. Злочинець який порушує закон 115/44 який сам же підписав в 2017 році, Там сказано що Америка ніколи не визнає окупації будь якої частини України. Цей закон пройшов Конгрес і Сенат отримавши повну двопартійну підтримку. Закон діє сьогодні і Трамп його порушує. Трампа в тюрму!
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09.12.2025 13:43 Відповісти

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