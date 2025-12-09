Зеленський змусив Байдена дати йому $350 млрд, але втратив 25% країни, - Трамп. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "продавцем".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Politico.
"Він чудовий продавець, я називаю його Ф.Т Барнум (американський шоумен, бізнесмен і політик, відомий тим, що пропагував відомі містифікації та заснував цирк Barnum & Bailey. - Ред.). Він міг продати будь-який товар у будь-який час.
Це був його вислів: "Я можу продати будь-який товар у будь-який час". І це була правда. Він сказав: "Неважливо, працює він чи ні", - сказав лідер США.
За словами Трампа, Зеленський нібито змусив "нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів".
"І подивіться, що він отримав. Близько 25% його країни зникло", - додав президент США.
Топ коментарі
+38 Псамметих II
показати весь коментар09.12.2025 13:50 Відповісти Посилання
+22 Антип61
показати весь коментар09.12.2025 13:49 Відповісти Посилання
+22 Randall Flag #387882
показати весь коментар09.12.2025 13:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль