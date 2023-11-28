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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Зеленский (16489) рейтинг (1617)

Зеленский возглавил список европейских деятелей-"мечтателей" по версии Politico

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Издание Politico в своем рейтинге наиболее влиятельных деятелей Европы поставило президента Украины Владимира Зеленского на первое место в номинации "Мечтатели".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский возглавил список европейских деятелей-мечтателей по версии Politico 01

"Уинстон Черчилль. Мартин Лютер Кинг младший. Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер, единолично меняющий ход истории, но не силой своей армии или экономики, а силой своих слов. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский", - подчеркнуло издание.

Отметим, что на второе место в категории "Мечтатели" издание поставило российского политика Алексея Навального. Также в ней оказались президент Черхии Петр Павел, президент Европейского парламента Роберт Мецол и другие деятели.

Представитель Украины есть и в номинации "Деятели" – четвертое место занял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также в этой категории присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон и Турции – Реджеп Тайип Эрдоган. Деятелем года стала премьер-министр Италии Джорджо Мэлони.

Читайте также: Ермака назвали "зеленым кардиналом", который руководит вместо Зеленского, не имея полномочий по Конституции.

В категорию "Разрушители" попали премьер Венгрии Орбан и министр иностранных дел Германии Бербок. Возглавила список глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Отметим, что в 2022 году газета Politico назвала Зеленского самым влиятельным человеком Европы.
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Топ комментарии
+28
А категорія "корумповані балаболи" була?
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28.11.2023 23:55
+25
випадковий преЗЕдент

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29.11.2023 00:01
+22
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29.11.2023 00:08
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випадковий преЗЕдент

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29.11.2023 00:01 Ответить
шановна редакціє, у категорії "Реалісти та діячі" у вас хтось не завалявся ?

поміняємо на ЗЄ-мрийника
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29.11.2023 00:13 Ответить
Там есть Ермак - 4 номер в категории "найвпливовіши діячі" Не желаете?
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29.11.2023 00:27 Ответить
свят, свят !
проти ночі не згадуйте !

цей з категорії діячі-курвачі
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29.11.2023 00:40 Ответить
Дерьмак наразі з міністром оборони України про дрони обговорення ведуть. Зрадник і літальні апарати для ЗСУ. Це дійсно жесть
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29.11.2023 01:10 Ответить
Рвачі!
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29.11.2023 02:27 Ответить
Як і було раніше прогнозовано...театр абсурду...
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29.11.2023 00:35 Ответить
Це означає, що вкрадені 6 мільярдів, він тепер залишить собі!
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29.11.2023 00:54 Ответить
А що буде? Ресурс надрукував те про що оп оплатив. Таке тільки на замовлення
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29.11.2023 00:50 Ответить
А хто сміявся з Мендельші
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28.11.2023 23:52 Ответить
Так там одного поля ягоди
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28.11.2023 23:59 Ответить
гундосий мрійник та сяде він рано чи піздно. сумнівів немає... стаття найдеться
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28.11.2023 23:53 Ответить
мєчтатєль ЗЄ: "я вам ничего не должен"
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29.11.2023 00:42 Ответить
У нас ще ні одного не посадили. З якого перепугу нас упник посадить попередника
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29.11.2023 07:52 Ответить
А категорія "корумповані балаболи" була?
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28.11.2023 23:55 Ответить
Ну для президента это и так, мягко говоря, "не очень". Зато там Ермак "серый кардинал". Вернее "зеленый кардинал" в номинации человек года
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29.11.2023 00:05 Ответить
ну якшо по правді, то в категорії "Діячі" першим мав бути *****, а Єрмак вже другим після нього.
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29.11.2023 00:29 Ответить
Там первая Мелони

https://www.politico.eu/politico-28-class-of-2024/
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29.11.2023 00:39 Ответить
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29.11.2023 00:07 Ответить
Через це вперше за всі роки зелений кардинал Свиноморд у небезпеці.
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29.11.2023 03:45 Ответить
пошукай себе там. Не знаю, наскільки ти корумпований - але як балабол, там цілком можеш опинитися.
ЗІ: зараз (сьогодні) топиш проти ЄрЗе; а в 2019-му як же ти галасував за нього...
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29.11.2023 10:03 Ответить
К сожалению, запад повелся на этот образ. Но мы то знаем кто он.
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28.11.2023 23:55 Ответить
Никто.
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29.11.2023 00:00 Ответить
Zеро
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29.11.2023 00:15 Ответить
Про що ви? Це ресурс отримав гроші від зе, а не ми повелися на нього. Усі оці статті мають ціну. Хочете про себе прочитати, оплатіть. До речі, там є тільки згадування джерела,але почитати це джерело вони не пропонують
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29.11.2023 01:14 Ответить
какой-то придурковатый рейтинг. При чем здесь "крымнебутерброд" к мрійникам?
или наш человек Бербок к Руйнівникам??? вообще подурели
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28.11.2023 23:56 Ответить
- это Politico ?
- да.
- "Здесь пахнет развратом ! - И падшими женщинами !..."
к/ф "Лимонадный Джо", 1964 (Чехословакия)
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28.11.2023 23:57 Ответить
А там е номiнацii тiпа "наркоша" чи "довбойоп"?
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28.11.2023 23:57 Ответить
Вже це дратує... Нехай у пересічних українців запитають, що це за цяця....???????
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28.11.2023 23:57 Ответить
Ну діяч не може бути на службі у мрійника ,значить........
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28.11.2023 23:58 Ответить
Зе обеспокоен тем чтобы войти в историю как победитель, чтобы за его конденцию Украину приняли в НАТО и в ЕС. А на все остальное ему пофиг. Даже управлять страной дал дерьмаку
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28.11.2023 23:58 Ответить
Він уже увійшов як "випадковий президент". Мільйони громадян України втратили все - майно, рідних та близьких - завдяки цьому корумпованому придурку. Жодних сумнівів в тому, що решту життя цей уйобок буде ховатися таких людей. І хтось таки його вб'є. Це буде справедливо.
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29.11.2023 00:21 Ответить
А путін очолив список європейських політиків - "мрійників в 2000 році".

"путин еще в 2000 году сказал Би-би-си, что «Россия готова сотрудничать с НАТО... вплоть до вступления в альянс». «Я не могу представить свою страну изолированной от Европы», - добавил он."
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29.11.2023 00:00 Ответить
Це як потрібно зневажати Нельсона Манделу чи Мартіна Лютера Кінга .

Жовті ЗМІ , зелені Лідори ... Одним словом - колір дитячих несподіванок .... Та й рівень теж ...
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29.11.2023 00:01 Ответить
Не знаю насчет Кинга, Но Мандела такой же дутый. Просто бритиши хотели развалить ЮАР и нашли себе Манделу. Теперь ЮАР помойка.
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29.11.2023 00:20 Ответить
Цілком можливо
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29.11.2023 10:20 Ответить
Можна! Тому що вони поставили на одну полицю людину, яка урівняла реально в політичних правах громадян США з різним кольором шкіри (тобто підняла чорношкірих до рівня "білих", і людину, яка взяла сильну європеїзовану державу (ЮАР) і перетворила в корумповане захолустя Африки, опустивши європейців та індусів до рівня негритянського люмпенізованого бидла
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29.11.2023 07:19 Ответить
Чому Єрмак в категорії ФСБшні ларьочники,ой вибачаюсь,в категорії "діячі" тільки четвертий?На перше місце не вистачило грошей,чи той хто завозив кеш в Politico трішки зарахамив з тих коштів,які Андрій Борисович на прийомі склотари в незоконних МАФах заробив "чесною працею"?
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29.11.2023 00:06 Ответить
Тут этих мрийныков 73 % .
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29.11.2023 00:07 Ответить
Добре, зараз зрозуміло що то є "Politico" і як його їсти.
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29.11.2023 00:07 Ответить
до речі так, політіко це зливний бачок
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29.11.2023 00:09 Ответить
шо не так з пані Анналеною
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29.11.2023 00:08 Ответить
Не забашляла "політиканам" 😂
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29.11.2023 01:23 Ответить
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29.11.2023 00:08 Ответить
А что подразумевают под словом"Мечтатель".?

Был миллионером, хочет стать миллиордером?
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29.11.2023 00:11 Ответить
Та швидше за все вже давно став.. Щоправда ОПшфшори під замком.

У Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій десь у червні по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse (нині під контролем UBS Group AG), на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США, затримано громадянина України. Про це повідомляє Група зовнішнього моніторингу tZE inform. Згодом з'ясувалося, що у затриманого чи затриманої є дипломатичний статус..?
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29.11.2023 00:40 Ответить
Ні, ні ні, він мріяв продати Україну ***** та стати мультіміліардером.
І мріе за це досі.
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29.11.2023 07:11 Ответить
Віслюк-мрійник. Потужно, ****! Єрмак, я всьо правільна сказал? Ну ніе бєй мєня, я ж нє лох какой-та!
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29.11.2023 00:12 Ответить
"Черчіль" з АliЕxpress.
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29.11.2023 00:14 Ответить
А видавництво Політіко, не хоче провести опитування: - Про що мріють українці !?
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29.11.2023 00:15 Ответить
Політіко помилились. В Україні не мрійник а мрійники .Це ті самі 73% ,що при Пороху "устали от войны", а коли прийшла справжня війна ,покинули Україну ламаючи вагони УЖД.
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29.11.2023 00:20 Ответить
Він несе для своїх виборців саме ту маячню, яку вони бажають слухати.
А по факту, президенство зеленського стало найбільш провальним за всю історію цього інституту в Україні.
Зате на ниві власного піару, з ним хіба що ***** може конкурувати.
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29.11.2023 00:31 Ответить
Безсенсовних балаболів.
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29.11.2023 00:31 Ответить
Гундосий наркоман мрійник про другий строк.
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29.11.2023 00:38 Ответить
Был у нас Президент - который говорил "я знаю как нам решить проблемы, как нам жить лучше - но будет тяжело, придется много работать" - не зашло народу. Зато "мрійник" на своем месте оказался.
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29.11.2023 00:43 Ответить
Мрійник це тей що відривається від реальності.
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29.11.2023 00:47 Ответить
Я не Лох мені 42.43 . Коли треба поржать? Всім зенелохам.,.ви підорги , вже забули як голосували?
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29.11.2023 00:50 Ответить
А якщо в нього забрати суфлера?
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29.11.2023 00:59 Ответить
Тоді все, но хто ж того суфлера забере?
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29.11.2023 07:13 Ответить
Цей мрійник, а єрмак діяч
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29.11.2023 01:00 Ответить
Дерьмак купил. С Нобелевкой не проканало, то хоть в интернете шо то можнот прикупить.
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29.11.2023 01:04 Ответить
Настав час світового дебільства.
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29.11.2023 01:40 Ответить
У цьому випадку мрійник - це.... діагноз? 😲
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29.11.2023 01:59 Ответить
я тільки тепер зрозумів подвійне значення російського слова "бєс подобний"
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29.11.2023 03:19 Ответить
Що потрібно українцям, щоб до них дійшло, що саме ця преступна влада привела в наш дім цю смертельну війну.
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29.11.2023 03:41 Ответить
Вот для этого и нужна Абхазская Макака Хламидия, что бы развозить чемоданы по таким "изданиям" как политико, лучше опубликуйте рейтинг бабла украденного во время войны в Украине и там Оманский бенин Нарик и фсбэшник Елдак будут на первом месте...
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29.11.2023 05:29 Ответить
Досить цитувати цю бульварну газетенку с тіражеем у 40к. А як що до номінації то скоріш гнида року..
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29.11.2023 05:31 Ответить
кофе в крыму
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29.11.2023 06:16 Ответить
Кашло на Аскольдовом переулке.
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29.11.2023 07:15 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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29.11.2023 07:26 Ответить
Шкода, що не має номінації "Безтолковий долбойоб". Це чмо було б беззаперечним лідером роками.
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29.11.2023 07:37 Ответить
все претензии к Politico
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29.11.2023 07:41 Ответить
Ми зараз живем в країні мрій Зе з якою він йшов на вибори. Правда в реальності все вийшло з овсім не так як обіцялось
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29.11.2023 07:41 Ответить
Бот Pit 0c806712, тобі не подобаються коментарі так ти тут лінту новин вже надрукував, біжи на ферму,може на хліба за це намажуть
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29.11.2023 08:32 Ответить
Гівнюк він. Сикливий і продажний.
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29.11.2023 08:49 Ответить
Та ліпше би по тексту ніж своїми словами!
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29.11.2023 08:59 Ответить
А версій "брехуни" "мародери" "зрадники" в них нема? Там би він точно був "впєрєді планєти всєй"
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29.11.2023 09:09 Ответить
Ну тепер точно зрозуміло, що стаття проплачена.
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29.11.2023 11:19 Ответить
Гадаю, - особливості перекладу. Скоріше не мрійників а кловунів.
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30.11.2023 09:35 Ответить
 
 