Зеленский возглавил список европейских деятелей-"мечтателей" по версии Politico

Издание Politico в своем рейтинге наиболее влиятельных деятелей Европы поставило президента Украины Владимира Зеленского на первое место в номинации "Мечтатели".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Уинстон Черчилль. Мартин Лютер Кинг младший. Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер, единолично меняющий ход истории, но не силой своей армии или экономики, а силой своих слов. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский", - подчеркнуло издание.

Отметим, что на второе место в категории "Мечтатели" издание поставило российского политика Алексея Навального. Также в ней оказались президент Черхии Петр Павел, президент Европейского парламента Роберт Мецол и другие деятели.

Представитель Украины есть и в номинации "Деятели" – четвертое место занял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также в этой категории присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон и Турции – Реджеп Тайип Эрдоган. Деятелем года стала премьер-министр Италии Джорджо Мэлони.

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В категорию "Разрушители" попали премьер Венгрии Орбан и министр иностранных дел Германии Бербок. Возглавила список глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Отметим, что в 2022 году газета Politico назвала Зеленского самым влиятельным человеком Европы.