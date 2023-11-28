Зеленский возглавил список европейских деятелей-"мечтателей" по версии Politico
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Издание Politico в своем рейтинге наиболее влиятельных деятелей Европы поставило президента Украины Владимира Зеленского на первое место в номинации "Мечтатели".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Уинстон Черчилль. Мартин Лютер Кинг младший. Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер, единолично меняющий ход истории, но не силой своей армии или экономики, а силой своих слов. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский", - подчеркнуло издание.
Отметим, что на второе место в категории "Мечтатели" издание поставило российского политика Алексея Навального. Также в ней оказались президент Черхии Петр Павел, президент Европейского парламента Роберт Мецол и другие деятели.
Представитель Украины есть и в номинации "Деятели" – четвертое место занял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также в этой категории присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон и Турции – Реджеп Тайип Эрдоган. Деятелем года стала премьер-министр Италии Джорджо Мэлони.
В категорию "Разрушители" попали премьер Венгрии Орбан и министр иностранных дел Германии Бербок. Возглавила список глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.
Отметим, что в 2022 году газета Politico назвала Зеленского самым влиятельным человеком Европы.
Пожалуйста, подождите...
поміняємо на ЗЄ-мрийника
проти ночі не згадуйте !
цей з категорії діячі-курвачі
https://www.politico.eu/politico-28-class-of-2024/
ЗІ: зараз (сьогодні) топиш проти ЄрЗе; а в 2019-му як же ти галасував за нього...
или наш человек Бербок к Руйнівникам??? вообще подурели
- да.
- "Здесь пахнет развратом ! - И падшими женщинами !..."
к/ф "Лимонадный Джо", 1964 (Чехословакия)
"путин еще в 2000 году сказал Би-би-си, что «Россия готова сотрудничать с НАТО... вплоть до вступления в альянс». «Я не могу представить свою страну изолированной от Европы», - добавил он."
Жовті ЗМІ , зелені Лідори ... Одним словом - колір дитячих несподіванок .... Та й рівень теж ...
Был миллионером, хочет стать миллиордером?
У Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій десь у червні по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse (нині під контролем UBS Group AG), на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США, затримано громадянина України. Про це повідомляє Група зовнішнього моніторингу tZE inform. Згодом з'ясувалося, що у затриманого чи затриманої є дипломатичний статус..?
І мріе за це досі.
А по факту, президенство зеленського стало найбільш провальним за всю історію цього інституту в Україні.
Зате на ниві власного піару, з ним хіба що ***** може конкурувати.