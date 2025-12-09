Зеленський потрапив у рейтинг найвпливовіших людей Європи за версією Politico

Видання Politico у вівторок, 9 грудня, опублікувало рейтинг із 28 найвпливовіших людей, які формуватимуть політику Європи та світу на наступний рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перше місце у списку посів президент США Дональд Трамп, друге - прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, третє - федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Президент України Володимир Зеленський опинився на 14-му місці - посередині рейтингу.

"Володимир Зеленський може лише сподіватися, що його рік закінчиться краще, ніж він розпочався. У лютому в Овальному кабінеті сталася приголомшлива суперечка, в якій віце-президент США Джей Ді Венс провокував українського президента. Вони гарчали та сварилися, поки президент США Дональд Трамп не втрутився, сказавши Зеленському: "Ви не в найкращому становищі. У вас зараз немає на це карт", - зазначили автори списку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про "мирний план": Було б добре, якби Зеленський прочитав його

Як зазначається, крім зовнішньополітичних викликів, Зеленський стикається і з внутрішніми проблемами. Літнє рішення президента обмежити незалежність двох ключових антикорупційних органів спричинило масові протести, а нещодавнє розслідування НАБУ та звільнення керівника його апарату Андрія Єрмака додатково підірвали його авторитет.

Аналітики Politico зазначили, що українському президенту доведеться одночасно вирішувати внутрішні кризи та шукати шлях до мирного врегулювання війни з Росією, зберігаючи свою позицію та міжнародну підтримку.

Нагадаємо, нещодавно Politico у своєму рейтингу найбільш впливових діячів Європи поставило президента України Володимира Зеленського на перше місце у номінації "Мрійники".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський змусив Байдена дати йому $350 млрд, але втратив 25% країни, - Трамп. ВIДЕО