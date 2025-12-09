Трамп про "мирний план": Було б добре, якби Зеленський прочитав його

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Що сказав Трамп?

"Він має прочитати пропозицію. Він ще не прочитав її. Це станом на вчора. Можливо, він прочитав її вночі. Було б добре, якби він прочитав її. Знаєте, багато людей помирає. Тож було б справді добре, якби він прочитав її", - сказав лідер США.

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За словами Трампа, "його люди" схвалили пропозицію.

"Вона їм справді сподобалася. Його лейтенанти, його топ-люди. Їм вона сподобалася. Але вони сказали, що він ще не прочитав її. Я думаю, він повинен знайти час", - додав президент США.

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Що передувало?

Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на його "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не ознайомився з документом.

Мирний план США: що відомо

Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.

Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.

Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.

Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін

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