Трамп про "мирний план": Було б добре, якби Зеленський прочитав його
Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.
Про це він сказав в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Що сказав Трамп?
"Він має прочитати пропозицію. Він ще не прочитав її. Це станом на вчора. Можливо, він прочитав її вночі. Було б добре, якби він прочитав її. Знаєте, багато людей помирає. Тож було б справді добре, якби він прочитав її", - сказав лідер США.
За словами Трампа, "його люди" схвалили пропозицію.
"Вона їм справді сподобалася. Його лейтенанти, його топ-люди. Їм вона сподобалася. Але вони сказали, що він ще не прочитав її. Я думаю, він повинен знайти час", - додав президент США.
Що передувало?
- Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на його "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не ознайомився з документом.
Мирний план США: що відомо
Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.
Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:
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виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;
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обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;
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відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;
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прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);
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надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.
Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.
Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.
Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін
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Рижий вже людей за людей не рахуючи, якщо вважає що Україна 4 роки бились з агресором, щоб потім просто так взяти і подарувати йому без бою території України, які він захоче...
Мюнхен 1938 не повториться зараз з Україною.
Рижий Чемберлен, можеш забути про це.