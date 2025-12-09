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Новини Мирний план США
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Трамп про "мирний план": Було б добре, якби Зеленський прочитав його

Трамп вважає, що Зеленський нне читав проєкт мирної угоди

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Що сказав Трамп?

"Він має прочитати пропозицію. Він ще не прочитав її. Це станом на вчора. Можливо, він прочитав її вночі. Було б добре, якби він прочитав її. Знаєте, багато людей помирає. Тож було б справді добре, якби він прочитав її", - сказав лідер США.

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За словами Трампа, "його люди" схвалили пропозицію.

"Вона їм справді сподобалася. Його лейтенанти, його топ-люди. Їм вона сподобалася. Але вони сказали, що він ще не прочитав її. Я думаю, він повинен знайти час", - додав президент США.

Також читайте: Україна має провести вибори. Можливо, Зеленський переміг би, - Трамп

Що передувало?

Мирний план США: що відомо

Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.

Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:

  • виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

  • обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

  • відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

  • прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

  • надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.

Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.

Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін

Читайте: Зеленський змусив Байдена дати йому $350 млрд, але втратив 25% країни, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (28128) Трамп Дональд (9001)
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Топ коментарі
+32
Трамп має прочитати Будапештський меморандум. Він ще не прочитав його. Це станом на вчора. Можливо, він прочитав його вночі. Було б добре, якби він прочитав його. Знаєте, багато людей помирає. Тож було б справді добре, якби він прочитав його.. (с)
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09.12.2025 14:08 Відповісти
+20
Ця потвора просто неприховано знущається над Україною та жертвами агресії...Яка ж паскуда!!
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09.12.2025 14:10 Відповісти
+11
Пішов ти нах... зі своїм спільним з пуйлом планом капітуляції України.
Рижий вже людей за людей не рахуючи, якщо вважає що Україна 4 роки бились з агресором, щоб потім просто так взяти і подарувати йому без бою території України, які він захоче...
Мюнхен 1938 не повториться зараз з Україною.
Рижий Чемберлен, можеш забути про це.
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09.12.2025 14:11 Відповісти

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