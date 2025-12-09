Зеленський змусив Байдена дати йому $350 млрд, але втратив 25% країни, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "продавцем".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Politico.

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"Він чудовий продавець, я називаю його Ф.Т Барнум (американський шоумен, бізнесмен і політик, відомий тим, що пропагував відомі містифікації та заснував цирк Barnum & Bailey. - Ред.). Він міг продати будь-який товар у будь-який час.

Це був його вислів: "Я можу продати будь-який товар у будь-який час". І це була правда. Він сказав: "Неважливо, працює він чи ні", - сказав лідер США.

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За словами Трампа, Зеленський нібито змусив "нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів".

"І подивіться, що він отримав. Близько 25% його країни зникло", - додав президент США.

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