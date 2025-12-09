РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11255 посетителей онлайн
Новости Мирный план США
2 665 77

Трамп о "мирном плане": Было бы хорошо, если бы Зеленский прочитал его

Трамп считает, что Зеленский не читал проект мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.

Об этом он сказал в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что сказал Трамп?

"Он должен прочитать предложение. Он еще не прочитал его. Это по состоянию на вчера. Возможно, он прочитал его ночью. Было бы хорошо, если бы он прочитал его. Знаете, много людей умирает. Поэтому было бы действительно хорошо, если бы он прочитал его", - сказал лидер США.

Читайте также: Трамп откажется от мирной инициативы, если не будет видеть прогресса, - Витакер

По словам Трампа, "его люди" одобрили предложение.

"Она им действительно понравилась. Его лейтенанты, его топ-люди. Им она понравилась. Но они сказали, что он еще не прочитал ее. Я думаю, он должен найти время", - добавил президент США.

Читайте также: Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы, - Трамп

Что предшествовало?

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений

Читайте: Зеленский заставил Байдена дать ему $350 млрд, но потерял 25% страны, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (22891) Трамп Дональд (7207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Трамп має прочитати Будапештський меморандум. Він ще не прочитав його. Це станом на вчора. Можливо, він прочитав його вночі. Було б добре, якби він прочитав його. Знаєте, багато людей помирає. Тож було б справді добре, якби він прочитав його.. (с)
показать весь комментарий
09.12.2025 14:08 Ответить
+14
Ця потвора просто неприховано знущається над Україною та жертвами агресії...Яка ж паскуда!!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:10 Ответить
+8
Все він вірно написав - не залежно від суті того меморандуму , про нього не можна забувати !
показать весь комментарий
09.12.2025 14:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп має прочитати Будапештський меморандум. Він ще не прочитав його. Це станом на вчора. Можливо, він прочитав його вночі. Було б добре, якби він прочитав його. Знаєте, багато людей помирає. Тож було б справді добре, якби він прочитав його.. (с)
показать весь комментарий
09.12.2025 14:08 Ответить
Ахахахах, ахахахах, ахахахахахааа!!! Я думав свідки меморандуму вже порозумнішали. Але бачу ще залишаються окремі особини, які відстають від решти)))
показать весь комментарий
09.12.2025 14:12 Ответить
Все він вірно написав - не залежно від суті того меморандуму , про нього не можна забувати !
показать весь комментарий
09.12.2025 14:18 Ответить
Ну пам'ятайте, ніхто не проти. Але він не діє і діяти не буде.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:19 Ответить
Буде діяти те , що ми зможемо зробити дієвим !
А якщо сидіти на дупі рівно і нічого не робити - тоді звісно НІЧОГО не буде дієвим
показать весь комментарий
09.12.2025 14:25 Ответить
Робити той меморандум дієвим треба було 30 років тому, а не підписувати там де сказали великі дяді.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:27 Ответить
'Не залежно від суті"?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:26 Ответить
гадаю ті, кого ви назвали "свідками меморандуму", його досі не прочитали
з іншого боку, якщо Штати визнають окуповані території російськими (що обіцяє росіянам трамп), то вони стануть порушниками того самого меморандуму.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:25 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 14:27 Ответить
Трамп,введи війська!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:32 Ответить
І шо там пише?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:35 Ответить
Немає і не буде ніяких мирних планів, не забивайте людям вуха подібною єрундою!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:09 Ответить
мирний план капітуляції України.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:12 Ответить
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, звільнивши усі свої території та знищивши кілька мліьйонів кацапів, ніяких планів, мирних угод, капітуляцій не було і не буде, і це українська влада повинна підкреслювати на усіх подібних заходах!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:13 Ответить
Ай справді мир, розвиток, безпека - це все "єрунда".

Цього всього не треба, бо Діма Михайловський втратися статус біженця, отримає копняк під дупу, і прийдеться працювати)))
показать весь комментарий
09.12.2025 14:14 Ответить
Я ніякий не біженець, а громадянин Польщі і нічого я не втрачу, бо весь час працюю вже багато років!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:16 Ответить
Угу, саме тому ти тут згораєш до тла, під новинами про можливий мир)))
показать весь комментарий
09.12.2025 14:18 Ответить
Ну тому що я знаю що не буде ніякого миру, а буде продовження війни до повного звільнення усіх українських територій!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:21 Ответить
Дмитро Михайловський-Ванга👆
показать весь комментарий
09.12.2025 14:24 Ответить
ви обманюєтесь.
підписання плану за яким українські СО просто вийдуть з території донбасу не принесе миру.
просто наблизить росіян до територій на яких ще не ведуться активні бойові дії, при цьому дозволивши їм зберігти живу силу, техніку та економічні ресурси.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:23 Ответить
Як скажете.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:25 Ответить
Это так и и приблизит обстрелынеобстреливаемых раньше территорий
показать весь комментарий
09.12.2025 14:32 Ответить
Звичайно, як скажете.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:34 Ответить
невже ви щиро вірите, що росії потрібен лише Донбас?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:34 Ответить
З чого ви зробили такий висновок, що я в це вірю?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:36 Ответить
жодних висновків. виключно питання.
тоді незрозумілим є вживання вами словосполучення "можливий мир".
показать весь комментарий
09.12.2025 14:42 Ответить
Ні, що ви, звичайно мир не можливий.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:49 Ответить
Ви справді наївний? Ви хоч цікавтеся, що кацапи роблять з укра'нським населенгям на ТОТ. Там і підвали, і мобілізація, і переселення/депортація на Далекий Схвж. Натомість завозятьмя чужинці. При так званому "мирному врегулюванні" це все відбуватиметься у масштабах всвєї України. І не вдавайте наївного - це програма, яку власне озвучуваа і сам пуцин, і його пропагандони. І не сподівпйтеся, що якщо зустрінете цого з квітами, то для вас геноциду не буде. Буде, лугандонці не дадуть збрехати.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:26 Ответить
Так, переселення/депортація/телепортація...

А як це при "мирному врегулюванні це все відбуватиметься в масштабах всієї України"?
Розкажіть, я почитаю, може я чогось не знаю...
показать весь комментарий
09.12.2025 14:30 Ответить
Лугандонцы ,мужское население в большинстве своем червей уже кормят потому что подохли в мясных штурмах в первые 2 года войны
показать весь комментарий
09.12.2025 14:34 Ответить
Задовбав! - то приїдь до нього - сідайте тай читайте той кацапський план
показать весь комментарий
09.12.2025 14:09 Ответить
Ця потвора просто неприховано знущається над Україною та жертвами агресії...Яка ж паскуда!!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:10 Ответить
"Його лейтенанти..." - це він кого мав на увазі ...?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:10 Ответить
Баканова! Кого ж іще?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:20 Ответить
Було б добре, якби зелене вміло читати😂.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:10 Ответить
Для того, щоб отримати диплом юриста у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, це не обов'язково. Як виявилося...
показать весь комментарий
09.12.2025 14:41 Ответить
Трамп дави на фуйла чтоб по линии фронта и без признания территорий и по рукам, а то не красиво поступаешь
показать весь комментарий
09.12.2025 14:11 Ответить
Трамп і є *****. Просто в силу обставин, він не може поки припинити продавати зброю, яку передають Україні. Бо контракти, всі діла.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:15 Ответить
Я думаю его может климануть и даже продавать не будет, но в США там будет ппц давление на него из за этого
показать весь комментарий
09.12.2025 14:20 Ответить
Пішов ти нах... зі своїм спільним з пуйлом планом капітуляції України.
Рижий вже людей за людей не рахуючи, якщо вважає що Україна 4 роки бились з агресором, щоб потім просто так взяти і подарувати йому без бою території України, які він захоче...
Мюнхен 1938 не повториться зараз з Україною.
Рижий Чемберлен, можеш забути про це.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:11 Ответить
"вже людей за людей не рахуючи" - і він цього навіть не приховує, згадайте відео від ШІ
показать весь комментарий
09.12.2025 14:49 Ответить
Було б добре, як би Трамп розумів прочитане.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:12 Ответить
Воно чудовисько! Сміялися з Байдена...
показать весь комментарий
09.12.2025 14:13 Ответить
Байден був ангелом охоронцем України, в порівняні з цією шісткою пуйла.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:15 Ответить
Даже не знаю що за хвороба в цієї рижої потвори таке нести.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:15 Ответить
Хвороба називається жадібність.
Цей рижий покидьок хоче пошвидше ліквідувати Україну як незалежну державу в угоду пуйлу, бо той пообіцяв йому багатомільярдний спільний бізнес, після вирішення українського питання.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:18 Ответить
А ще ця рижа гнида хоче зарахунок України виграти вибори в Конгрес, заявивши що він зупинив ще оду війну які Байден не зміг зупинити. А також на цьому фоні в Європі виграють вибори різні ************* типу Орбана, Фіцо, Лепен і тд, які повилазять з усіх дир мовляв вони способствували мирним переговорам... Страшно даже представити що буде що буде зі світом після всього цього
показать весь комментарий
09.12.2025 14:30 Ответить
Орбан вряд ли вы грает его конкурент Мадяр обходит
показать весь комментарий
09.12.2025 14:36 Ответить
Це поки Україна тримається. Якщо посипиться Україна то посипиться і вся Європа. І повилазять всі чорти які підтримують )(уйла і Тромба. Маск і Тромб вже відкрито заявили що підтримуватимуть ультраправих і всю мерзоту в Європі. Бо що Тромб що Маск це агенти не тільки )(уйла а і Китаю. Згадайте як Маск і Тромб пропонували Україні домовлятися з Китаєм а не з Європою
показать весь комментарий
09.12.2025 14:44 Ответить
Україна самоліквідувалась успішно сама, без Трампа.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:33 Ответить
Та вже діагнози всі закінчилися, простіше пристрелити хворого, щоб не мучився.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:19 Ответить
Воно само вже розучилося читати, скоро і у гольф забуде, як ключкою махати.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:20 Ответить
Хай цей рижий спочатку прочитає Будапештський меморандум, де стоїть підпис сша.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:21 Ответить
Двоє малограмотних - Трампон і Зєля - сперечаються - хто буде читати москальський окупаційний план капітуляції України...
показать весь комментарий
09.12.2025 14:21 Ответить
Мирний план- це повернути Україні ЯО, літаки і ракети , що США ЗНИЩІЛА
ще непогано б віддати Україні Кенигсберг замість той землі що Сталин подарував Польщі ( операція Вісла)
показать весь комментарий
09.12.2025 14:21 Ответить
фантастика в іншому відділі...
показать весь комментарий
09.12.2025 15:05 Ответить
А що там з мадурою?...
показать весь комментарий
09.12.2025 14:21 Ответить
Трамп, як завжди, обісрався...
Мадуро хєр ложив на трампа і той нічого не може йому зробити.
І в зв'язку з цим, що трамп може зробити поганого Україні, якщо відмовимся від його капітуляції пуйлу?

Гроші нам не дає.
Зброю нам не дає.
Може тільки припинити надавати розвідані.
Це типу попереджають нас, коли і де злітають бомбардувальникі рашистів.
Але це не допомагає від жертв серед населення.
Тому можна обійтися й без цих подачок.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:27 Ответить
А ти руде падло сам його читав?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:22 Ответить
Він то її прочитав і не один раз. Зараз шукає як би все так закрутити щоб зірвати чи затянути максимально. Але тоді вже Трамп буде використовувати "карти" і він це знає. Так шо це зе цугцванг
показать весь комментарий
09.12.2025 14:23 Ответить
Краще б іжравий довбодятел прочитав що про його дебільний план думають нормальні люди .
До речі , чому Зєля відмовчується .? Ну вийшов би і сказав - ( образно ) та я його вже сотню разів перечитав , але вважаю що то не план , а божевільна маячня , написана на п'яну голову якимсь дегенератом .
показать весь комментарий
09.12.2025 14:24 Ответить
Угу - і тоді Трамп такий - " ну слава Долару ! Україна сама відмовилась від мирного плану і я нарешті зможу відкрито стати на бік кацапів !"
Так треба ?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:29 Ответить
Так він і зараз може таке заявити . Що йому заважає ? Аж нічого . Ти хіба не знаєш трампа ? А по друге - він і так на боці кацапів . Чи ти вважаєш що він на нашому боці ?
І хіба мова про відмову від плану ! Мова про те що його в такому варіанті як зараз - приймати не слід . Бо він хороший тільки на думку іржавого і кацапів , всі інші в один голос говорять що то план капітуляції України . Це кажуть навіть в Конгресі , що мовляв - ніякого миру він не принесе .
Після підписання плану в такому вигляді , з добровільною здачею територій і без твердих гарантій , Україна лише втрачає , а ***** навпаки - отримує всі плюшки , а саме - відміну санкцій , фактично поверне заморожені активи , отримає перепочинок у війні , і потім - друге дихання для продовження війни .
показать весь комментарий
09.12.2025 15:21 Ответить
От не треба гнати,**** руда!Читати наш лідор уміє!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:25 Ответить
Було б добре, якби це нещастя, яким керують кушнери - міллери - віткоффи по відмашці з Москви, заткнулося.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:28 Ответить
у радників трампа пройоб - вони не доповіли трампу. що зеленський не вміє читати.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:28 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 14:30 Ответить
В москалика підгоріло?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:36 Ответить
вочевидь ви не будучи "дебільним патріотом" план читали, не поділитесь його змістом?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:59 Ответить
..там нічого такого, щоб було на користь Україні, сам почитай, ублюдок!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:35 Ответить
Не треба ідеально знати мову - достатньо послухати Трампа, і відчувається прогресування психічної хвороби, синдром нав'язливих станів з безкінечним повторенням одного і того ж. Але незалежно від старечого маразму, і це мабуть було притаманно Трампу все життя - повна відсутність емпатії, співчуття, низький рівень освіти, ненависть до демократії як такої, потяг до "сильних особистостей", які нагадують йому батька, дарма що це диктатори і злочинці.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:36 Ответить
БУЛО Б ДОБРЕ ЯКБИ ЦЕЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ "ДОН -ГА..НДОН" ПРОЧИТАВ ПРАВЛІННЯ РУЗВЕЛЬТА В ЧАСИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ І ПОЧАВ БУТИ ЙОГО ПОСЛІДОВНИКОМ....
показать весь комментарий
09.12.2025 14:45 Ответить
Каже чоловік, який не може прочитати (і зрозуміти) два слова поспіль 🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.12.2025 14:47 Ответить
Сам ти читав його?? Чи коли тобі читали, то ти слухав Калінкумалінку...Кушнери та віткофи да синок твій **...утий кирпичем на Красній площі, накатали під диктовку хкуйла і все...новий план, текст старий..маріонетка кремлівська
показать весь комментарий
09.12.2025 15:00 Ответить
в Україні люди користуються туалетним папіром
тож така фуйня нам непотрібна
показать весь комментарий
09.12.2025 15:39 Ответить
 
 