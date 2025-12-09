Трамп о "мирном плане": Было бы хорошо, если бы Зеленский прочитал его
Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.
Об этом он сказал в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Что сказал Трамп?
"Он должен прочитать предложение. Он еще не прочитал его. Это по состоянию на вчера. Возможно, он прочитал его ночью. Было бы хорошо, если бы он прочитал его. Знаете, много людей умирает. Поэтому было бы действительно хорошо, если бы он прочитал его", - сказал лидер США.
По словам Трампа, "его люди" одобрили предложение.
"Она им действительно понравилась. Его лейтенанты, его топ-люди. Им она понравилась. Но они сказали, что он еще не прочитал ее. Я думаю, он должен найти время", - добавил президент США.
Что предшествовало?
- Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.
Мирный план США: что известно
Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.
Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:
-
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
-
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
-
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
-
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
-
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.
Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.
Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений
А якщо сидіти на дупі рівно і нічого не робити - тоді звісно НІЧОГО не буде дієвим
з іншого боку, якщо Штати визнають окуповані території російськими (що обіцяє росіянам трамп), то вони стануть порушниками того самого меморандуму.
Цього всього не треба, бо Діма Михайловський втратися статус біженця, отримає копняк під дупу, і прийдеться працювати)))
підписання плану за яким українські СО просто вийдуть з території донбасу не принесе миру.
просто наблизить росіян до територій на яких ще не ведуться активні бойові дії, при цьому дозволивши їм зберігти живу силу, техніку та економічні ресурси.
тоді незрозумілим є вживання вами словосполучення "можливий мир".
А як це при "мирному врегулюванні це все відбуватиметься в масштабах всієї України"?
Розкажіть, я почитаю, може я чогось не знаю...
Рижий вже людей за людей не рахуючи, якщо вважає що Україна 4 роки бились з агресором, щоб потім просто так взяти і подарувати йому без бою території України, які він захоче...
Мюнхен 1938 не повториться зараз з Україною.
Рижий Чемберлен, можеш забути про це.
Цей рижий покидьок хоче пошвидше ліквідувати Україну як незалежну державу в угоду пуйлу, бо той пообіцяв йому багатомільярдний спільний бізнес, після вирішення українського питання.
ще непогано б віддати Україні Кенигсберг замість той землі що Сталин подарував Польщі ( операція Вісла)
Мадуро хєр ложив на трампа і той нічого не може йому зробити.
І в зв'язку з цим, що трамп може зробити поганого Україні, якщо відмовимся від його капітуляції пуйлу?
Гроші нам не дає.
Зброю нам не дає.
Може тільки припинити надавати розвідані.
Це типу попереджають нас, коли і де злітають бомбардувальникі рашистів.
Але це не допомагає від жертв серед населення.
Тому можна обійтися й без цих подачок.
До речі , чому Зєля відмовчується .? Ну вийшов би і сказав - ( образно ) та я його вже сотню разів перечитав , але вважаю що то не план , а божевільна маячня , написана на п'яну голову якимсь дегенератом .
Так треба ?
І хіба мова про відмову від плану ! Мова про те що його в такому варіанті як зараз - приймати не слід . Бо він хороший тільки на думку іржавого і кацапів , всі інші в один голос говорять що то план капітуляції України . Це кажуть навіть в Конгресі , що мовляв - ніякого миру він не принесе .
Після підписання плану в такому вигляді , з добровільною здачею територій і без твердих гарантій , Україна лише втрачає , а ***** навпаки - отримує всі плюшки , а саме - відміну санкцій , фактично поверне заморожені активи , отримає перепочинок у війні , і потім - друге дихання для продовження війни .
тож така фуйня нам непотрібна