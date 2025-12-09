Трамп о "мирном плане": Было бы хорошо, если бы Зеленский прочитал его

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.

Об этом он сказал в интервью Politico

Что сказал Трамп?

"Он должен прочитать предложение. Он еще не прочитал его. Это по состоянию на вчера. Возможно, он прочитал его ночью. Было бы хорошо, если бы он прочитал его. Знаете, много людей умирает. Поэтому было бы действительно хорошо, если бы он прочитал его", - сказал лидер США.

По словам Трампа, "его люди" одобрили предложение.

"Она им действительно понравилась. Его лейтенанты, его топ-люди. Им она понравилась. Но они сказали, что он еще не прочитал ее. Я думаю, он должен найти время", - добавил президент США.

Что предшествовало?

Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений

