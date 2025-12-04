ЕС должен создать собственный "мирный план" для Украины, а не ждать США, - Кубилюс
Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен перестать ждать новых инициатив со стороны президента США Дональда Трампа и вместо этого разработать собственный план мира для Украины.
Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
По его мнению, Европейский Союз "должен быть независимым или, по крайней мере, готовым к решительным действиям в геополитических процессах, в частности иметь собственные планы по установлению мира в Украине и обсуждать их с нашими трансатлантическими партнерами".
Кубилюс отметил, что ЕС слишком часто ориентируется на то, какие решения предложат в США. "Каждые шесть месяцев мы получаем новые планы, и я чувствую, что мы ждем, чтобы узнать, какие планы будут предложены Вашингтоном в этом году. Планы должны поступать также из Брюсселя или Берлина", - сказал он.
Еврокомиссар подчеркнул, что Европе "очень нужно" разработать собственный план прекращения войны России против Украины, чтобы обеспечить себе место за столом переговоров.
"Мы должны иметь возможность обсудить два плана: один - европейский, а другой - возможно, подготовленный нашими американскими друзьями", - добавил Кубилюс. По его словам, это позволит "найти синергию между этими двумя планами и достичь наилучшего результата".
