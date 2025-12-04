РУС
ЕС должен создать собственный "мирный план" для Украины, а не ждать США, - Кубилюс

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен перестать ждать новых инициатив со стороны президента США Дональда Трампа и вместо этого разработать собственный план мира для Украины.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

По его мнению, Европейский Союз "должен быть независимым или, по крайней мере, готовым к решительным действиям в геополитических процессах, в частности иметь собственные планы по установлению мира в Украине и обсуждать их с нашими трансатлантическими партнерами".

Кубилюс отметил, что ЕС слишком часто ориентируется на то, какие решения предложат в США. "Каждые шесть месяцев мы получаем новые планы, и я чувствую, что мы ждем, чтобы узнать, какие планы будут предложены Вашингтоном в этом году. Планы должны поступать также из Брюсселя или Берлина", - сказал он.

Еврокомиссар подчеркнул, что Европе "очень нужно" разработать собственный план прекращения войны России против Украины, чтобы обеспечить себе место за столом переговоров.

"Мы должны иметь возможность обсудить два плана: один - европейский, а другой - возможно, подготовленный нашими американскими друзьями", - добавил Кубилюс. По его словам, это позволит "найти синергию между этими двумя планами и достичь наилучшего результата".

Та що там. Нехай кожна країна складе свій план. В потім кожен комісар - свій план. А потім кожен "охочий" - свій. І, головне, не поспішати, часу повно. Більше планів, нічим не підкріплених.
04.12.2025 17:14 Ответить
Мирний план для України це коли нестане ***** та його шобли. Поки ця нечисть буде сидіти в крЄмльЄ до дупи всі ті мирні плани.
04.12.2025 17:15 Ответить
Насамперед, треба план який примусить ***** підписати мирну угоду, решта - пусті балачки
04.12.2025 17:15 Ответить
Пуйло вертіло на )(уйлі всі ці плани.
04.12.2025 17:15 Ответить
Да млять, забудьте вже це слово мир. Не було миру з Сосією ні до сих пір ні після війни. Може бути тільки в'ялотекуча війна або підготовка до наступної війни. Бо рашисти вже зараз обговорюючи так зканий план трампа вже закладають підгрунтя для наступної війни
04.12.2025 17:18 Ответить
Так мирний план від Європи вже створили і він успішно реалізовується десь останні 3 роки, можливо навіть останні 11 років.
04.12.2025 17:20 Ответить
Так ви в европі погодилися на мирний план США зі своїми зауваженнями. Тепер хочете новий мирний план який 100% буде нереалістичний у дусі куколд европи.
04.12.2025 17:35 Ответить
Пане Кубілюс і пані Каллас ,а які "мирні плани " були у прибалтійців в 1940 році ,коли їх Совіти окупували без єдиного пострілу , а тепер нехай воюють дурні українці до останнього ,тільки щоб до нас кацапи не чіплялись ,який цинізм .
04.12.2025 17:49 Ответить
Так соберитесь в Ирландии или на о. Мадейра---тайно конечно. И понеслось! А с утра уже готово. Забирайте! И ещё есть и будет. Пруха---она такая.
04.12.2025 17:52 Ответить
Ідіоти. Ви - ніхто на шаховій дошці, ваш план Трамп і ***** засуне вам в дупу, бо ви - імпотенти недієздатні, яких вже з дошки скинули.
04.12.2025 18:01 Ответить
 
 