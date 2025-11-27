РУС
Евросоюз узнал о мирном плане США из СМИ, - NYT

Европейские политики получили информацию об американском мирном плане только после того, как его содержание обнародовали СМИ. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, большинство лидеров ЕС не были ознакомлены с деталями документа. Канцлер Германии Фридрих Мерц был впечатлен как содержанием плана, так и тем, что узнал о нем из СМИ.

Европейские дипломаты через свои каналы проверили достоверность документа и организовали встречу лидеров ЕС на саммите "Группы двадцати". Позже представители ЕС обсудили план с президентом Украины Владимиром Зеленским и разработали собственный вариант.

Дипломатическое влияние Европы

The New York Times отмечает, что изначально США не привлекали ЕС к обсуждению документа, однако европейским дипломатам удалось повлиять на позицию госсекретаря Марко Рубио.

После переговоров первоначальный план США был изменен. В ЕС этот результат назвали "победой".

"Когда план всплыл на поверхность, они поняли, что Европу оставили в стороне от попыток завершить крупнейшую наземную войну после Второй мировой", - отмечает NYT.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Топ комментарии
+3
Ага, зі ЗМІ. А у німецьких спецслужб він лежав на столі ще в жовтні, якщо вірити тим самим змі
27.11.2025 21:01 Ответить
+1
Хочете бути в курсі подій? Купуйте газети!
27.11.2025 20:53 Ответить
+1
Оскільки від Трампа батрачить у ****** тільки його довірена особа-вітькофф, з таким рівнем істоти, на даний момент, є лише орбан та недострєльонний фіцо, але ******* їм теж недовіряє!
27.11.2025 21:00 Ответить
Хочете бути в курсі подій? Купуйте газети!
27.11.2025 20:53 Ответить
Їм до цього яке діло, Європа не воює.
27.11.2025 20:55 Ответить
А США яке діло за твоєю логікою?
А Україні без якої ті пункти розроблялись яке діло?
27.11.2025 21:21 Ответить
США це все таки хазяїн, якому віддали копалини
27.11.2025 21:59 Ответить
Оскільки від Трампа батрачить у ****** тільки його довірена особа-вітькофф, з таким рівнем істоти, на даний момент, є лише орбан та недострєльонний фіцо, але ******* їм теж недовіряє!
27.11.2025 21:00 Ответить
Ага, зі ЗМІ. А у німецьких спецслужб він лежав на столі ще в жовтні, якщо вірити тим самим змі
27.11.2025 21:01 Ответить
Цей план ************ з приходом Трампа до влади, просто деколи важко зпрогнозувти загострення хвороби в пацієнта
27.11.2025 21:48 Ответить
Та нічого не буде з того плану. ***** уже сказав.
27.11.2025 21:01 Ответить
Американці знову відмовилися зустрічатися з "главою європейської дипломатії" Каллас. Politico написав що вони її вважають, м'яко кажучи, глупою жінкою.
27.11.2025 21:03 Ответить
Цікаво,хто конкретно з тієї свори трампонівських дебілів так вважає?
27.11.2025 21:38 Ответить
Бо в прибалтів багато хотєлок ( а Каллас - естонка )і вони бояться повторення 1940 року. ,тому американці і відмовились .
27.11.2025 21:58 Ответить
Євросоюз є стороною війни?
Євросоюз якось може вплинути на росію?
У Євросоюза є власний інтерес у закінченні війни?

Якщо відповідь на всі питання "ні" - то чому вони взагалі мають якесь відношення до мирних планів?
27.11.2025 21:27 Ответить
Вірно. Тому вітьков йде нах. Разом з трампоном. Є тільки Україна і кацапстан. Все.
27.11.2025 21:37 Ответить
- Україна воює і живе за рахунок Євросоюзу, а Україна, захищаючи себе, захищає і ЄС.
- Війна йде на території Європи, тому вона зацікавлена у справедливому мирі.
Тому без участі Європи всі ці х*ловсько-трампівські плани ідуть у кошик для сміття)
27.11.2025 21:44 Ответить
Так рудий обмудок теж так само дізнався. Ціна цьому плану така сама як і його авторам на луб'янці.
27.11.2025 21:34 Ответить
я ем андрій, я ем діplomant
а так по життю друзi звуть алібобою....
27.11.2025 21:34 Ответить
Знову Мерц клеїть дурня ,в нього є BND ,яка йому все доповідає.
27.11.2025 21:54 Ответить
 
 