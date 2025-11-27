Евросоюз узнал о мирном плане США из СМИ, - NYT

Европейские политики получили информацию об американском мирном плане только после того, как его содержание обнародовали СМИ. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, большинство лидеров ЕС не были ознакомлены с деталями документа. Канцлер Германии Фридрих Мерц был впечатлен как содержанием плана, так и тем, что узнал о нем из СМИ.

Европейские дипломаты через свои каналы проверили достоверность документа и организовали встречу лидеров ЕС на саммите "Группы двадцати". Позже представители ЕС обсудили план с президентом Украины Владимиром Зеленским и разработали собственный вариант.

Дипломатическое влияние Европы

The New York Times отмечает, что изначально США не привлекали ЕС к обсуждению документа, однако европейским дипломатам удалось повлиять на позицию госсекретаря Марко Рубио.

После переговоров первоначальный план США был изменен. В ЕС этот результат назвали "победой".

"Когда план всплыл на поверхность, они поняли, что Европу оставили в стороне от попыток завершить крупнейшую наземную войну после Второй мировой", - отмечает NYT.

Мирный план США

