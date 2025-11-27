Евросоюз узнал о мирном плане США из СМИ, - NYT
Европейские политики получили информацию об американском мирном плане только после того, как его содержание обнародовали СМИ. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, большинство лидеров ЕС не были ознакомлены с деталями документа. Канцлер Германии Фридрих Мерц был впечатлен как содержанием плана, так и тем, что узнал о нем из СМИ.
Европейские дипломаты через свои каналы проверили достоверность документа и организовали встречу лидеров ЕС на саммите "Группы двадцати". Позже представители ЕС обсудили план с президентом Украины Владимиром Зеленским и разработали собственный вариант.
Дипломатическое влияние Европы
The New York Times отмечает, что изначально США не привлекали ЕС к обсуждению документа, однако европейским дипломатам удалось повлиять на позицию госсекретаря Марко Рубио.
После переговоров первоначальный план США был изменен. В ЕС этот результат назвали "победой".
"Когда план всплыл на поверхность, они поняли, что Европу оставили в стороне от попыток завершить крупнейшую наземную войну после Второй мировой", - отмечает NYT.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
