Євросоюз дізнався про мирний план США зі ЗМІ, - NYT

Європейські політики отримали інформацію про американський мирний план лише після того, як його зміст оприлюднили медіа. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The New York Times.

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За даними видання, більшість лідерів ЄС не були ознайомлені з деталями документа. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був вражений як змістом плану, так і тим, що дізнався про нього зі ЗМІ.

Європейські дипломати через свої канали перевірили достовірність документа та організували зустріч лідерів ЄС на саміті "Групи двадцяти". Пізніше представники ЄС обговорили план із президентом України Володимиром Зеленським і розробили власний варіант.

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Дипломатичний вплив Європи

The New York Times зазначає, що спочатку США не залучали ЄС до обговорення документа, проте європейським дипломатам вдалося вплинути на позицію держсекретаря Марко Рубіо.

Після переговорів початковий план США було змінено. У ЄС цей результат назвали "перемогою".

"Коли план сплив на поверхню, вони зрозуміли, що Європу залишили осторонь від спроб завершити найбільшу наземну війну після Другої світової", – зазначає NYT.

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Мирний план США

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