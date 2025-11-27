УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Мирний план Мирний план Європи
2 308 25

Євросоюз дізнався про мирний план США зі ЗМІ, - NYT

Євросоюз дізнався про мирний план США у ЗМІ

Європейські політики отримали інформацію про американський мирний план лише після того, як його зміст оприлюднили медіа. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The New York Times.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними видання, більшість лідерів ЄС не були ознайомлені з деталями документа. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був вражений як змістом плану, так і тим, що дізнався про нього зі ЗМІ.

Європейські дипломати через свої канали перевірили достовірність документа та організували зустріч лідерів ЄС на саміті "Групи двадцяти". Пізніше представники ЄС обговорили план із президентом України Володимиром Зеленським і розробили власний варіант.

Читайте також: Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди

Дипломатичний вплив Європи

The New York Times зазначає, що спочатку США не залучали ЄС до обговорення документа, проте європейським дипломатам вдалося вплинути на позицію держсекретаря Марко Рубіо.

Після переговорів початковий план США було змінено. У ЄС цей результат назвали "перемогою".

"Коли план сплив на поверхню, вони зрозуміли, що Європу залишили осторонь від спроб завершити найбільшу наземну війну після Другої світової", – зазначає NYT.

Також читайте: Каллас: для миру слід скорочувати російську армію, а не українську

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Читайте також: Україна та США продовжать роботу над "мирним планом" наприкінці тижня, - ОП

Автор: 

план (221) Євросоюз (15211) війна в Україні (8494)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ага, зі ЗМІ. А у німецьких спецслужб він лежав на столі ще в жовтні, якщо вірити тим самим змі
показати весь коментар
27.11.2025 21:01 Відповісти
+3
Так рудий обмудок теж так само дізнався. Ціна цьому плану така сама як і його авторам на луб'янці.
показати весь коментар
27.11.2025 21:34 Відповісти
+2
Та нічого не буде з того плану. ***** уже сказав.
показати весь коментар
27.11.2025 21:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хочете бути в курсі подій? Купуйте газети!
показати весь коментар
27.11.2025 20:53 Відповісти
Їм до цього яке діло, Європа не воює.
показати весь коментар
27.11.2025 20:55 Відповісти
А США яке діло за твоєю логікою?
А Україні без якої ті пункти розроблялись яке діло?
показати весь коментар
27.11.2025 21:21 Відповісти
США це все таки хазяїн, якому віддали копалини
показати весь коментар
27.11.2025 21:59 Відповісти
Оскільки від Трампа батрачить у ****** тільки його довірена особа-вітькофф, з таким рівнем істоти, на даний момент, є лише орбан та недострєльонний фіцо, але ******* їм теж недовіряє!
показати весь коментар
27.11.2025 21:00 Відповісти
Ага, зі ЗМІ. А у німецьких спецслужб він лежав на столі ще в жовтні, якщо вірити тим самим змі
показати весь коментар
27.11.2025 21:01 Відповісти
Цей план ************ з приходом Трампа до влади, просто деколи важко зпрогнозувти загострення хвороби в пацієнта
показати весь коментар
27.11.2025 21:48 Відповісти
Та нічого не буде з того плану. ***** уже сказав.
показати весь коментар
27.11.2025 21:01 Відповісти
Американці знову відмовилися зустрічатися з "главою європейської дипломатії" Каллас. Politico написав що вони її вважають, м'яко кажучи, глупою жінкою.
показати весь коментар
27.11.2025 21:03 Відповісти
Цікаво,хто конкретно з тієї свори трампонівських дебілів так вважає?
показати весь коментар
27.11.2025 21:38 Відповісти
Бо в прибалтів багато хотєлок ( а Каллас - естонка )і вони бояться повторення 1940 року. ,тому американці і відмовились .
показати весь коментар
27.11.2025 21:58 Відповісти
Євросоюз є стороною війни?
Євросоюз якось може вплинути на росію?
У Євросоюза є власний інтерес у закінченні війни?

Якщо відповідь на всі питання "ні" - то чому вони взагалі мають якесь відношення до мирних планів?
показати весь коментар
27.11.2025 21:27 Відповісти
Вірно. Тому вітьков йде нах. Разом з трампоном. Є тільки Україна і кацапстан. Все.
показати весь коментар
27.11.2025 21:37 Відповісти
- Україна воює і живе за рахунок Євросоюзу, а Україна, захищаючи себе, захищає і ЄС.
- Війна йде на території Європи, тому вона зацікавлена у справедливому мирі.
Тому без участі Європи всі ці х*ловсько-трампівські плани ідуть у кошик для сміття)
показати весь коментар
27.11.2025 21:44 Відповісти
Європа не є стороною конфлікту. Мало того,спонсорує рашку, купляючи газ. Так що Європа разом з тобою мають сидіти тишком нишком і не вказувати нікому нічого.
показати весь коментар
27.11.2025 22:48 Відповісти
Це ви з вашим х*лом повинні сидіти тишком-нишком. Ось правильно написано у пості нижче: "Так рудий обмудок теж так само дізнався. Ціна цьому плану така сама як і його авторам на луб'янці".https://censor.net/ua/comments/locate/3587419/676572a1-bd43-460a-b33d-c8da2d67cf02
показати весь коментар
28.11.2025 13:05 Відповісти
Так рудий обмудок теж так само дізнався. Ціна цьому плану така сама як і його авторам на луб'янці.
показати весь коментар
27.11.2025 21:34 Відповісти
я ем андрій, я ем діplomant
а так по життю друзi звуть алібобою....
показати весь коментар
27.11.2025 21:34 Відповісти
Знову Мерц клеїть дурня ,в нього є BND ,яка йому все доповідає.
показати весь коментар
27.11.2025 21:54 Відповісти
Краще б дізнався вже, коли все буде підписано, менше палиць в колес було б.
показати весь коментар
27.11.2025 22:02 Відповісти
так это план не сша а кацапии, слитый в сми....
показати весь коментар
27.11.2025 22:12 Відповісти
Небыло и нету никакого мирного плана Трампона Трампакса, есть план путина *****, о которым ЕС узнал в прессе!!!
показати весь коментар
27.11.2025 22:28 Відповісти
ЕВРОСОЮЗ РАБОТАЕТ ПО ПЛАНУ ПУ: обсуждать разные планы в оттяжку санкций
ничего больше
показати весь коментар
28.11.2025 00:04 Відповісти
Если это так, то я бы на месте европейских лидеров (тоже через сми) отправил зеленому месседж, что если он и дальше хочет дерибанить европейскую помощь, то пусть денонсирует соглашение об ископаемых и прекратит танцевать вокруг кучи говна с трампом.
показати весь коментар
28.11.2025 04:56 Відповісти
 
 