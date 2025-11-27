Євросоюз дізнався про мирний план США зі ЗМІ, - NYT
Європейські політики отримали інформацію про американський мирний план лише після того, як його зміст оприлюднили медіа. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The New York Times.
За даними видання, більшість лідерів ЄС не були ознайомлені з деталями документа. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був вражений як змістом плану, так і тим, що дізнався про нього зі ЗМІ.
Європейські дипломати через свої канали перевірили достовірність документа та організували зустріч лідерів ЄС на саміті "Групи двадцяти". Пізніше представники ЄС обговорили план із президентом України Володимиром Зеленським і розробили власний варіант.
Дипломатичний вплив Європи
The New York Times зазначає, що спочатку США не залучали ЄС до обговорення документа, проте європейським дипломатам вдалося вплинути на позицію держсекретаря Марко Рубіо.
Після переговорів початковий план США було змінено. У ЄС цей результат назвали "перемогою".
"Коли план сплив на поверхню, вони зрозуміли, що Європу залишили осторонь від спроб завершити найбільшу наземну війну після Другої світової", – зазначає NYT.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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А Україні без якої ті пункти розроблялись яке діло?
Євросоюз якось може вплинути на росію?
У Євросоюза є власний інтерес у закінченні війни?
Якщо відповідь на всі питання "ні" - то чому вони взагалі мають якесь відношення до мирних планів?
- Війна йде на території Європи, тому вона зацікавлена у справедливому мирі.
Тому без участі Європи всі ці х*ловсько-трампівські плани ідуть у кошик для сміття)
а так по життю друзi звуть алібобою....
ничего больше