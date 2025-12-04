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Новини Мирний план Європи
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ЄС має створити власний "мирний план" для України, а не чекати США, - Кубілюс

кубілюс

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС має перестати чекати на нові ініціативи з боку президента США Дональда Трампа і натомість розробити власний план миру для України.

Про це він сказав в інтервʼю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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На його думку, Європейський Союз "повинен бути незалежним або принаймні готовим до рішучих дій у геополітичних процесах, зокрема мати власні плани щодо встановлення миру в Україні та обговорювати їх з нашими трансатлантичними партнерами".

Кубілюс зауважив, що ЄС занадто часто орієнтується на те, які рішення запропонують у США. "Кожні шість місяців ми отримуємо нові плани, і я відчуваю, що ми чекаємо, щоб дізнатися, які плани будуть запропоновані Вашингтоном цього року. Плани повинні надходити також із Брюсселя або Берліна", - сказав він.

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Єврокомісар підкреслив, що Європі "дуже потрібно" розробити власний план припинення війни Росії проти України, щоб забезпечити собі місце за столом переговорів.

"Ми повинні мати можливість обговорити два плани: один - європейський, а інший - можливо, підготовлений нашими американськими друзями", - додав Кубілюс. За його словами, це дозволить "знайти синергію між цими двома планами і досягти найкращого результату".

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Автор: 

США (26759) Євросоюз (15253) Кубілюс Андрюс (115)
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Топ коментарі
+5
Та що там. Нехай кожна країна складе свій план. В потім кожен комісар - свій план. А потім кожен "охочий" - свій. І, головне, не поспішати, часу повно. Більше планів, нічим не підкріплених.
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04.12.2025 17:14 Відповісти
+4
Мирний план для України це коли нестане ***** та його шобли. Поки ця нечисть буде сидіти в крЄмльЄ до дупи всі ті мирні плани.
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04.12.2025 17:15 Відповісти
+2
Насамперед, треба план який примусить ***** підписати мирну угоду, решта - пусті балачки
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04.12.2025 17:15 Відповісти
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Та що там. Нехай кожна країна складе свій план. В потім кожен комісар - свій план. А потім кожен "охочий" - свій. І, головне, не поспішати, часу повно. Більше планів, нічим не підкріплених.
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04.12.2025 17:14 Відповісти
Мирний план для України це коли нестане ***** та його шобли. Поки ця нечисть буде сидіти в крЄмльЄ до дупи всі ті мирні плани.
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04.12.2025 17:15 Відповісти
Насамперед, треба план який примусить ***** підписати мирну угоду, решта - пусті балачки
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04.12.2025 17:15 Відповісти
Пуйло вертіло на )(уйлі всі ці плани.
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04.12.2025 17:15 Відповісти
Да млять, забудьте вже це слово мир. Не було миру з Сосією ні до сих пір ні після війни. Може бути тільки в'ялотекуча війна або підготовка до наступної війни. Бо рашисти вже зараз обговорюючи так зканий план трампа вже закладають підгрунтя для наступної війни
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04.12.2025 17:18 Відповісти
Так мирний план від Європи вже створили і він успішно реалізовується десь останні 3 роки, можливо навіть останні 11 років.
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04.12.2025 17:20 Відповісти
Так ви в европі погодилися на мирний план США зі своїми зауваженнями. Тепер хочете новий мирний план який 100% буде нереалістичний у дусі куколд европи.
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04.12.2025 17:35 Відповісти
Пане Кубілюс і пані Каллас ,а які "мирні плани " були у прибалтійців в 1940 році ,коли їх Совіти окупували без єдиного пострілу , а тепер нехай воюють дурні українці до останнього ,тільки щоб до нас кацапи не чіплялись ,який цинізм .
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04.12.2025 17:49 Відповісти
Так соберитесь в Ирландии или на о. Мадейра---тайно конечно. И понеслось! А с утра уже готово. Забирайте! И ещё есть и будет. Пруха---она такая.
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04.12.2025 17:52 Відповісти
Ідіоти. Ви - ніхто на шаховій дошці, ваш план Трамп і ***** засуне вам в дупу, бо ви - імпотенти недієздатні, яких вже з дошки скинули.
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04.12.2025 18:01 Відповісти
 
 