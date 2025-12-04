ЄС має створити власний "мирний план" для України, а не чекати США, - Кубілюс

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС має перестати чекати на нові ініціативи з боку президента США Дональда Трампа і натомість розробити власний план миру для України.

Про це він сказав в інтервʼю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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На його думку, Європейський Союз "повинен бути незалежним або принаймні готовим до рішучих дій у геополітичних процесах, зокрема мати власні плани щодо встановлення миру в Україні та обговорювати їх з нашими трансатлантичними партнерами".

Кубілюс зауважив, що ЄС занадто часто орієнтується на те, які рішення запропонують у США. "Кожні шість місяців ми отримуємо нові плани, і я відчуваю, що ми чекаємо, щоб дізнатися, які плани будуть запропоновані Вашингтоном цього року. Плани повинні надходити також із Брюсселя або Берліна", - сказав він.

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Єврокомісар підкреслив, що Європі "дуже потрібно" розробити власний план припинення війни Росії проти України, щоб забезпечити собі місце за столом переговорів.

"Ми повинні мати можливість обговорити два плани: один - європейський, а інший - можливо, підготовлений нашими американськими друзями", - додав Кубілюс. За його словами, це дозволить "знайти синергію між цими двома планами і досягти найкращого результату".

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