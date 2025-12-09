РУС
Украина и РФ ближе к соглашению, чем когда-либо за годы войны, - Стубб

Стубб о мирном соглашении

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что сейчас потенциальное соглашение о прекращении российско-украинской войны "ближе, чем когда-либо за последние годы", однако отмечает, что это не означает, что его удастся достичь в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал во время панельной дискуссии совместно с бывшим генсеком НАТО, ныне министром в правительстве Норвегии Йенсом Столтенбергом.

Ближе, чем когда-либо

"Думаю, мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо с того момента, когда началась война – в том числе во время переговоров в Турции несколько недель спустя. Но могу ли я утверждать, что мы достигнем мира в ближайшем будущем? Нет. Но я могу сказать, что мы довольно близки", – отметил Стубб.

Он напомнил, что первоначальная версия "мирного плана" команды Трампа из 28 пунктов была категорически неприемлемой.

На финальных этапах нужно быть осторожными

"Но сейчас мы подходим к точке, когда она может стать приемлемой... Я довольно позитивно оцениваю то, где мы находимся сейчас – но нужно быть осторожными на этих финальных этапах. Ведь все мы знаем, что Россия с 1991 года хотела "разговор о новой архитектуре безопасности в Европе", и мы знаем, что бы это означало", - отметил Стубб.

По его словам, европейские государства с самого начала подчеркивали, что все, что касается европейской безопасности или НАТО, должно обсуждаться с союзниками, как и то, что касается ЕС и членства Украины – с членами Евросоюза.

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана – призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений

+5
Досить же дику маячню нести !
показать весь комментарий
09.12.2025 18:18 Ответить
+4
Я попытался посмотреть на эти "территориальные вопросы" глазами Трампона. Он, разумеется, псих и дегенерат, но в уши ему парашники нажужжали следующее. Янелох давно наш, он сдал нам без боя 100 тыс. км2 территории Украины, так что ему стОит сдать остаток (20%) Донецкой области? Трампон этого тоже искренне не понимает...
показать весь комментарий
09.12.2025 18:17 Ответить
+4
то така правда, як вош кашляє...
показать весь комментарий
09.12.2025 18:21 Ответить
ну, коли ти за 999 999 999 кроків від хати, то звісно, це ближче ніж будь-коли, якщо було 1 000 000 000 ...
показать весь комментарий
09.12.2025 18:16 Ответить
Корфаген має бути зруйнований!
показать весь комментарий
09.12.2025 18:17 Ответить
Я попытался посмотреть на эти "территориальные вопросы" глазами Трампона. Он, разумеется, псих и дегенерат, но в уши ему парашники нажужжали следующее. Янелох давно наш, он сдал нам без боя 100 тыс. км2 территории Украины, так что ему стОит сдать остаток (20%) Донецкой области? Трампон этого тоже искренне не понимает...
показать весь комментарий
09.12.2025 18:17 Ответить
бо після того піде Херсонська і Запорізька - бо вони в Конституції РФ, А далі Миколаїська і Одеська - бо про них вічно говорить Пуйло як про "наваросію" і тд ітд
показать весь комментарий
09.12.2025 18:21 Ответить
Михайло, ключевое в моём посте не аппетиты }{уйла, они давно всем известны. Ключевое то, что дегенераты в 2019 г. привели во власть прямую агентуру }{уйла, и все ужасные последствия этого кроются именно в отсутствии мозгов у дегенератов. Они нам ещё и Мертветчука выберут, или опять Хама, даже не сомневайтесь.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:24 Ответить
Досить же дику маячню нести !
показать весь комментарий
09.12.2025 18:18 Ответить
підспівує трампу.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:20 Ответить
то така правда, як вош кашляє...
показать весь комментарий
09.12.2025 18:21 Ответить
Ему хорошо говорить, по быстрячку вступили в НАТО
показать весь комментарий
09.12.2025 18:21 Ответить
Не буде ніякої мирної угоди та закінчення війни в найближчому часі, допоки не буде знищено кілкьа мільйонів кацапів та не звільнено усі українські території!
показать весь комментарий
09.12.2025 18:24 Ответить
А Мінські Угоди Росія виконала?
показать весь комментарий
09.12.2025 18:25 Ответить
він насміхається з України. світ виродків аморальних.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:34 Ответить
Хто ми? Ви просто глядачі. Грають в рольові ігри клоуни.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:34 Ответить
Вони взагалі слухають що каже *****? Голови в пісок поховали і белькотять звідти. Дебіли.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:34 Ответить
Так близькі,як при янеку,коли влада пр офіційно в останній момент відмовилась від євроінтеграції.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:39 Ответить
Да при чем здесь вы? Сейчас идёт торг зебобы с Трампом. Или договорняк, выборы и возможно клоуну дадут возможность даже принять участие в этих выборах. Может даже Трамп его и поддержит. Финансово например. Или ещё пару месяцев и от рейтинга клоуна вообще ничего не останется. И ему не про выборы нужно будет думать а как шкуру спасти. Пример Ермака и Миндича есть. Будут ещё. ****** это понимает и как упоротый мечется по европейским странам. Тянет время, просит помощи, но это уже впустую. Европейцы тут просто наблюдают. С Трампом они не будут ссориться даже ради Украины.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:48 Ответить
трамп старається, смокче путіну як пилосмокт, а той незадоволений, - і без капітуляції навіть дупу нее дасть полизати
показать весь комментарий
09.12.2025 18:51 Ответить
Намагаєтся догодити олігофрену Трампу.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:51 Ответить
Україна та РФ ближчі до угоди, ніж будь-коли за роки війни, - Стубб "трампон" би порекомендував йому .як і "зепоцріоту" спочатку прочитати заяву куйла...((((Ми доведемо "СВО" до "логічного завершення". Донбас завжди був територією Росії, -куйло Джерело: https://censor.net/ua/n3589522
показать весь комментарий
09.12.2025 18:58 Ответить
Ми почули тебе, Александр...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:00 Ответить
Ну да. Цнота в проститутки десь є. Залишилось десять кроків щоб її знайти. Млять, скільки в світі дебілів.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:09 Ответить
Аморальні виродки співають про мир...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:10 Ответить
 
 