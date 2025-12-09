Украина и РФ ближе к соглашению, чем когда-либо за годы войны, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что сейчас потенциальное соглашение о прекращении российско-украинской войны "ближе, чем когда-либо за последние годы", однако отмечает, что это не означает, что его удастся достичь в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал во время панельной дискуссии совместно с бывшим генсеком НАТО, ныне министром в правительстве Норвегии Йенсом Столтенбергом.

Ближе, чем когда-либо

"Думаю, мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо с того момента, когда началась война – в том числе во время переговоров в Турции несколько недель спустя. Но могу ли я утверждать, что мы достигнем мира в ближайшем будущем? Нет. Но я могу сказать, что мы довольно близки", – отметил Стубб.

Он напомнил, что первоначальная версия "мирного плана" команды Трампа из 28 пунктов была категорически неприемлемой.

На финальных этапах нужно быть осторожными

"Но сейчас мы подходим к точке, когда она может стать приемлемой... Я довольно позитивно оцениваю то, где мы находимся сейчас – но нужно быть осторожными на этих финальных этапах. Ведь все мы знаем, что Россия с 1991 года хотела "разговор о новой архитектуре безопасности в Европе", и мы знаем, что бы это означало", - отметил Стубб.

По его словам, европейские государства с самого начала подчеркивали, что все, что касается европейской безопасности или НАТО, должно обсуждаться с союзниками, как и то, что касается ЕС и членства Украины – с членами Евросоюза.

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана – призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений