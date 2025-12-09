Україна та РФ ближчі до угоди, ніж будь-коли за роки війни, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що нині потенційна угода для припинення російсько-української війни "ближче, ніж будь-коли за останні роки", однак зауважує, що це не означає, що її вдасться досягти найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час панельної дискусії спільно з колишнім генсеком НАТО, нині міністром в уряді Норвегії Єнсом Столтенбергом.

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Ближче, ніж будь-коли

"Думаю, ми ближче до мирної угоди, ніж будь-коли з того часу, коли почалась війна – у тому числі під час переговорів у Туреччині за кілька тижнів потому. Але чи можу я стверджувати, що ми досягнемо миру в найближчому майбутньому? Ні. Але я можу сказати, що ми доволі близько", – зазначив Стубб.

Він нагадав, що початкова версія "мирного плану" команди Трампа із 28 пунктів була категорично неприйнятною.

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На фінальних етапах треба бути обережними

"Але зараз ми підходимо до точки, коли вона може стати прийнятною… Я доволі позитивно оцінюю те, де ми є зараз – але треба бути обережними на цих фінальних етапах. Адже всі ми знаємо, що Росія з 1991 року хотіла "розмову про нову безпекову архітектуру у Європі", і ми знаємо, що б це означало", – зауважив Стубб.

За його словами, європейські держави від початку наголошували, що усе, що стосується європейської безпеки чи НАТО, має обговорюватися з союзниками, як і те, що стосується ЄС і членства України – з членами Євросоюзу.

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Мирний план США: що відомо

Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.

Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.

Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.

Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін