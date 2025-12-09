Завжди було розуміння, що Україна не вступить до НАТО, ще задовго до Путіна, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що "завжди було розуміння", що Україна ніколи не стане членом НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю Politico.

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Так, Трамп заявив, що розуміння того, що Україна ніколи не стане членом НАТО було ще задовго до правління російського диктатора Володимира Путіна.

"Завжди було розуміння, що Україна не вступить до НАТО. Задовго до Путіна було зрозуміло, що Україна не вступить до НАТО. А тепер вони наполягають… Знаєте, коли Зеленський вперше приїхав і вперше зустрівся з Путіним, він сказав, що хоче двох речей: "Я хочу повернути Крим, і ми станемо членом НАТО". Він сказав це не дуже ввічливо", - розповів Трамп.

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Варто зауважити, що незрозуміло, яку зустріч Зеленського з Путіним Трамп мав на увазі.

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