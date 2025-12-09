Всегда было понимание, что Украина не вступит в НАТО, еще задолго до Путина, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что "всегда было понимание", что Украина никогда не станет членом НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Politico.
Так, Трамп заявил, что понимание того, что Украина никогда не станет членом НАТО, было еще задолго до правления российского диктатора Владимира Путина.
"Всегда было понимание, что Украина не вступит в НАТО. Задолго до Путина было понятно, что Украина не вступит в НАТО. А теперь они настаивают... Знаете, когда Зеленский впервые приехал и впервые встретился с Путиным, он сказал, что хочет двух вещей: "Я хочу вернуть Крым, и мы станем членом НАТО". Он сказал это не очень вежливо", - рассказал Трамп.
Стоит заметить, что непонятно, какую встречу Зеленского с Путиным Трамп имел в виду.
генпрокурор, чомусь це замовчують із замами?? Невже покривають??
Нумо, старе падло, нападай на Венесуелу. Це -- твій рівень. І рівень США. На жаль. Тільки не патякайте про право і свободу.
тут еще "варто зауважити" что "задовго до путіна"
это 30 лет назад, когда трамп развлекался с московскими проститутками и о политике не имел никакого представления. он поавда и сейчас не имеет, но тогда тем более
Те що кульки не може збити.
Трамп кинув всіх союзників: Європу, Японію, Тайвань, наїхав на Данію, Канаду, Мексику та обісрався з Індією та Китаєм.
Єдине НАТО - це Україна, а на Трампа не звертайте уваги, він вже впісюється і про це забуває.
тільки роблять покер фейс і потужно турбуються
Хоча, таке враження, що то його звичний стан по-життю. Малограмотне, тупе, але безмежно нагле створіння. Ну і його оточуючі з тої ж породи.
От когось він мені нагадує, такий собі прастой парєнь із нарота, якого вибрали 73% в нас. Результат ось він за вікном.
Цікаво, що чекає Америку, якщо того Трампа не будуть лікувати а то й взагалі не ізолюють.
- "завжди було розуміння, що Україна не вступить в нато"
- "путін напав на Україну, бо йому неввічливо сказали, що Україна хоче в нато"
- "Україна має забути про нато"
хоча, як голова набита російськими рублями, то все здається логічним...
То есть курс в НАТО закрепленный Конституцией Украины , рыжий г@ндон решил отменить ? …