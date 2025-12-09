РУС
3 193 56

Всегда было понимание, что Украина не вступит в НАТО, еще задолго до Путина, - Трамп

Трамп о вступлении Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что "всегда было понимание", что Украина никогда не станет членом НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Politico.

Так, Трамп заявил, что понимание того, что Украина никогда не станет членом НАТО, было еще задолго до правления российского диктатора Владимира Путина.

"Всегда было понимание, что Украина не вступит в НАТО. Задолго до Путина было понятно, что Украина не вступит в НАТО. А теперь они настаивают... Знаете, когда Зеленский впервые приехал и впервые встретился с Путиным, он сказал, что хочет двух вещей: "Я хочу вернуть Крым, и мы станем членом НАТО". Он сказал это не очень вежливо", - рассказал Трамп.

Стоит заметить, что непонятно, какую встречу Зеленского с Путиным Трамп имел в виду.

НАТО (10552) путин владимир (32533) Трамп Дональд (7207)
Сьогодні фестиваль трампівської шизофренії?
показать весь комментарий
09.12.2025 15:52 Ответить
Лише ядерна зброя врятує Україну. ☢️☢️☢️
показать весь комментарий
09.12.2025 15:53 Ответить
Ага, а ще чарівна палка та лампа Аладдіна!
показать весь комментарий
09.12.2025 15:58 Ответить
Але ж Алі-баба вже є. Лишилось діло за малим
показать весь комментарий
09.12.2025 16:08 Ответить
черговий кацап (((юрий))) проти української ядерної зброї
показать весь комментарий
09.12.2025 16:19 Ответить
Інтерв'ю на шматки ріжуть
показать весь комментарий
09.12.2025 16:04 Ответить
Есть ощущение, что у деда передоз стимуляторами)
показать весь комментарий
09.12.2025 16:35 Ответить
ВРАДІЇВКА 2 у Шептицькому, від якогось ашота-заброньованого???
Хто напав на артистів «Гуцулії» під час дії КОМЕНДТСЬКОЇ ГОДИНИ, та чому поліція не діяла? Нічний інцидент на АЗС, що шокував країну.
https://www.youtube.com/watch?v=SHlY4Qn1zLE
😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬☠☠☠☠☠☠
генпрокурор, чомусь це замовчують із замами?? Невже покривають??
показать весь комментарий
09.12.2025 16:56 Ответить
ДЕБІЛ!!! Т(р)АМПАКС!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 15:52 Ответить
Хабадний гандон 🔪
показать весь комментарий
09.12.2025 15:52 Ответить
трамп вже давно проситься на ліквідацію, як JFK у свій час
показать весь комментарий
09.12.2025 15:56 Ответить
Батько кушніра реальний президент зараз
показать весь комментарий
09.12.2025 16:04 Ответить
Які ж вони ушльопки ці жиди з неповажного 13-го коліна, тобто з території України і Білорусі.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:16 Ответить
А сам в памперсах сидить...

Нумо, старе падло, нападай на Венесуелу. Це -- твій рівень. І рівень США. На жаль. Тільки не патякайте про право і свободу.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:53 Ответить
В такому випадку, єдиною гарантією безпеки для України може бути ядерна зброя.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:53 Ответить
Та досить вже цитувати цього уї@ана. І так тошно.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:54 Ответить
Кремлевская портянка сегодня в ударе
показать весь комментарий
09.12.2025 15:55 Ответить
"Варто зауважити, що незрозуміло, яку зустріч Зеленського з Путіним Трамп мав на увазі"

тут еще "варто зауважити" что "задовго до путіна"
это 30 лет назад, когда трамп развлекался с московскими проститутками и о политике не имел никакого представления. он поавда и сейчас не имеет, но тогда тем более
показать весь комментарий
09.12.2025 15:58 Ответить
Коли я ше був мал і глуп і нє відал больших ***** - то вже знав шо Україні НАТО не світить - Трамп
показать весь комментарий
09.12.2025 15:58 Ответить
Україна і не збиралась в НАТО вступати, поки путлєр в 2014 не напав, тупиця ти в підгузку.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:00 Ответить
так, ще при Брежневі
показать весь комментарий
09.12.2025 16:02 Ответить
Нема альтернативи з тими світовими підара..ами.тільки ядерна зброя,не розумію чому її таємно не почали створювати ще з 14р.вже б десять боєголовок на нептун могли б прикрутити.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:03 Ответить
Зараз прибіжать бот-хамло, бот-меншовартісник і бот-висміювач, щоб розказати чому Україні не можна ядерку.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:30 Ответить
Два реактори ЧАЕС(РБМК) за 300 днів генерують до 670кг плутонію-239, якого вистачить на купу боєголовок.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:47 Ответить
нуль здивування що яжнелох почав качати права
показать весь комментарий
09.12.2025 16:04 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 16:04 Ответить
Пройшов слух, що Путін пообіцяв Трампу 6 мілрд $ якощо той здасть Україну, тому він і старається підзаробить
показать весь комментарий
09.12.2025 16:08 Ответить
Мля як дешево воно продалося...
показать весь комментарий
09.12.2025 16:10 Ответить
Це дуже мало. Статки маска 400 лярдів до прикладу.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:11 Ответить
То біржові оцінки, а то кеш, різні речі...
показать весь комментарий
09.12.2025 16:46 Ответить
Нетфліх купив ворнер броз. За 82 млрд
показать весь комментарий
09.12.2025 17:14 Ответить
Он сказал что-то что раньше было секретом? Ещё 10-15 лет назад то же самое говорили всякие Меркель и Саркози. Сейчас об этом решили просто не говорить.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:05 Ответить
Якщо мантра про неможливість бути України в обісравшомуся НАТО - це те, чим ЩЕ Трамп може забаюкувати друга хйла, то це напршуєтся на позитивний висновок - Доні ісссцякаєт...разом з рейтингами підтримки його у його ж країні.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:13 Ответить
Яке НАТО?
Те що кульки не може збити.
Трамп кинув всіх союзників: Європу, Японію, Тайвань, наїхав на Данію, Канаду, Мексику та обісрався з Індією та Китаєм.
Єдине НАТО - це Україна, а на Трампа не звертайте уваги, він вже впісюється і про це забуває.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:15 Ответить
А чого ж тоді путін так не хоче, щоб ми туди вступали?
показать весь комментарий
09.12.2025 16:20 Ответить
"Мєлі,Ємєля-твоя нєдєля".
показать весь комментарий
09.12.2025 16:17 Ответить
давно було зрозуміло що саме США не пускають Україну в НАТО

тільки роблять покер фейс і потужно турбуються
показать весь комментарий
09.12.2025 16:17 Ответить
блудень
показать весь комментарий
09.12.2025 16:20 Ответить
Психо-фізичний стан Трампа доходить до критичної межі. Він вже реально губиться і просторі і в часі.
Хоча, таке враження, що то його звичний стан по-життю. Малограмотне, тупе, але безмежно нагле створіння. Ну і його оточуючі з тої ж породи.
От когось він мені нагадує, такий собі прастой парєнь із нарота, якого вибрали 73% в нас. Результат ось він за вікном.
Цікаво, що чекає Америку, якщо того Трампа не будуть лікувати а то й взагалі не ізолюють.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:21 Ответить
Це факт, що не вступить. Більше того, абсолютно не зрозуміла маніакальна ідея вступити у НАТО Небесне. Україна там просто нікому не потрібна ні для чого. І не захистить ні від чого, навіть якби сталось диво.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:26 Ответить
Московит, придністров'я буде зачищене.🔪🐷
показать весь комментарий
09.12.2025 16:31 Ответить
Дурень думкою богатіє. І так вже 20 років.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:36 Ответить
Витащим тебе з тирасполя і втопимо в дністрі 😊
показать весь комментарий
09.12.2025 16:39 Ответить
Ти ні на що не здатний. Попустись.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:49 Ответить
Тобто в Будапешті Україну просто сша наїпали? Так само як і найопують зараз обіцяючи мір здавши території?
показать весь комментарий
09.12.2025 16:28 Ответить
так, і що? купа хохлів-запроданців вітає без'ядерний статус та геноцид українців.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:48 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 16:30 Ответить
коли вже цю потвора здохне?
показать весь комментарий
09.12.2025 16:37 Ответить
Як в голові трампа одночасно знаходяться такі думки:

- "завжди було розуміння, що Україна не вступить в нато"
- "путін напав на Україну, бо йому неввічливо сказали, що Україна хоче в нато"
- "Україна має забути про нато"

хоча, як голова набита російськими рублями, то все здається логічним...
показать весь комментарий
09.12.2025 16:45 Ответить
Це не керівник демократичної країни - це переговорник путіна.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:46 Ответить
Уявіть що Україна зобов'язана захищати половину африканських країн, і ще ці африканські країни вимагають щоб набрали ще більше, навіть воюючу країну. Ось так відчуває себе Америка.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:48 Ответить
"Завжди було розуміння, що Україна не вступить до НАТО. Задовго до Путіна
То есть курс в НАТО закрепленный Конституцией Украины , рыжий г@ндон решил отменить ?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:01 Ответить
Толку з того нато вже, коли ніхто нічого не гарантує.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:05 Ответить
 
 