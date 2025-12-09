Всегда было понимание, что Украина не вступит в НАТО, еще задолго до Путина, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что "всегда было понимание", что Украина никогда не станет членом НАТО.

об этом он сказал в интервью Politico.

Так, Трамп заявил, что понимание того, что Украина никогда не станет членом НАТО, было еще задолго до правления российского диктатора Владимира Путина.

"Всегда было понимание, что Украина не вступит в НАТО. Задолго до Путина было понятно, что Украина не вступит в НАТО. А теперь они настаивают... Знаете, когда Зеленский впервые приехал и впервые встретился с Путиным, он сказал, что хочет двух вещей: "Я хочу вернуть Крым, и мы станем членом НАТО". Он сказал это не очень вежливо", - рассказал Трамп.

Стоит заметить, что непонятно, какую встречу Зеленского с Путиным Трамп имел в виду.

