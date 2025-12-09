УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6264 відвідувача онлайн
Новини Вибори під час війни Вибори в Україні
12 543 216

Зеленський готовий до виборів упродовж 60-90 днів: Якщо США забезпечать безпеку

Зеленський готовий провести вибори під час війни

Володимир Зеленський просить США та європейських партнерів забезпечити безпеку для проведення президентських виборів. У такому разі — Україна буде готова до голосування впродовж 60-90 днів.

Про це він сказав під час пресконференції, цитує LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський готовий провести вибори під час війни

"І так, як це питання сьогодні порушує президент США, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз –– і заявляю це відкрито –– Сполучені Штати Америки допомогти мені. Можна разом з європейськими колегами. [Прошу] забезпечити безпеку для проведення виборів", - наголосив він.

За словами Зеленського, якщо це буде зроблено, то у наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів: "Я особисто маю на це волю і готовність".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США поки не готові бачити Україну в НАТО, - Зеленський

Готується зміна законодавства 

  • Зеленський також попросив нардепів від своєї фракції "Слуга народу" й інших парламентарів загалом підготувати пропозиції про законодавчі зміни, щоб провести вибори під час воєнного стану.

"[Щоб вони] підготували це для мене. Я завтра буду в Україні... Я очікую пропозицій від партнерів, очікую пропозиції від наших депутатів і готовий йти на вибори", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має провести вибори. Можливо, Зеленський переміг би, - Трамп

Автор: 

вибори (6790) Зеленський Володимир (28138) США (26813)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Ай, який хитрий пейсатий шайтан!
показати весь коментар
09.12.2025 21:22 Відповісти
+28
Дайте-но я вгадаю, зелені паскуди запропонують голосування у смартфоні, щоб повністю підробити результати.
показати весь коментар
09.12.2025 21:22 Відповісти
+23
"Якщо США забезпечать безпеку" - жирний тролінг Трампа ... хєр що він зможе забеспечити 🤔
показати весь коментар
09.12.2025 21:25 Відповісти

Завантаження...

 
 