Зеленський готовий до виборів упродовж 60-90 днів: Якщо США забезпечать безпеку

Володимир Зеленський просить США та європейських партнерів забезпечити безпеку для проведення президентських виборів. У такому разі — Україна буде готова до голосування впродовж 60-90 днів.

Про це він сказав під час пресконференції, цитує LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський готовий провести вибори під час війни

"І так, як це питання сьогодні порушує президент США, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз –– і заявляю це відкрито –– Сполучені Штати Америки допомогти мені. Можна разом з європейськими колегами. [Прошу] забезпечити безпеку для проведення виборів", - наголосив він.

За словами Зеленського, якщо це буде зроблено, то у наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів: "Я особисто маю на це волю і готовність".

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Готується зміна законодавства

Зеленський також попросив нардепів від своєї фракції "Слуга народу" й інших парламентарів загалом підготувати пропозиції про законодавчі зміни, щоб провести вибори під час воєнного стану.

"[Щоб вони] підготували це для мене. Я завтра буду в Україні... Я очікую пропозицій від партнерів, очікую пропозиції від наших депутатів і готовий йти на вибори", - додав глава держави.

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