Цензор.НЕТ
Зеленский сообщил о трех документах для завершения войны

Зеленский о трех мирных планах

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что есть 3 документа, касающиеся мирного соглашения. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции. 

Три документа: что о них известно

По его словам, сейчас существует рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется. 

Второй документ — гарантии безопасности, которые необходимо объединить с коалицией желающих. Третий касается восстановления после завершения войны.

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана — призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений.

Зеленский Владимир (22891) план (208) война в Украине (7164)
+10
Ті три документи покажуть наріду, а ще десяток таємних відчують українці на собі.
09.12.2025 20:55 Ответить
+5
Конституція на паузі 🐸
Воно думає що може підмахнути будь що як імператор-Рояліст
09.12.2025 21:00 Ответить
+4
А де для Верховної Ради документ? На ратифікацію?
09.12.2025 20:58 Ответить
https://ibb.co/hJgkQQ8X
09.12.2025 20:55 Ответить
Другий документ - гарантії безпеки, які необхідно об'єднати з коаліцією охочих

А сюди входять вже ті 20+ підписанних "гарантій"? Чи тепер подтрібно знову підписувати?
09.12.2025 20:58 Ответить
Якби не ті документи і та атмосфера підтримки яку вдалось створити справи були б набагато гіршими. Коли ти приходиш до когось і кажеш ось у нас є 20 документів які завіряють підтримку, це має вплив і дозволяє отримвати більше підтримки. Впадлу звісно це все вам описувати, але може комусь буде цікаво.
09.12.2025 21:07 Ответить
Потужно ! А яка ціна тим документам, що зе навояжував торік ???
Може в них термін придатності закінчився..
09.12.2025 21:25 Ответить
А де для Верховної Ради документ? На ратифікацію?
09.12.2025 20:58 Ответить
.... тоді може не повертатися - а просто тим документом підтертися!
09.12.2025 21:01 Ответить
Ого, прям різні документи???
А може ще купа секретних протоколів ??
09.12.2025 20:58 Ответить
Толку з цих документів,куйло плював на всі ваші документи,поки Україні не нададуть ядерні боєголовки з ракетами ніякі папірчики куйла не зупинять,невже не ясно?Тільки смерть може зупинити гопніка-психопата.Нема війни нема куйла, тому він нічого не буде підписувати...
09.12.2025 21:00 Ответить
Три дороги - три путі - і якою не підеш - муйня
09.12.2025 21:01 Ответить
Там нема основного документа: армійської реформи! все інше від лукавого, точніше від )(уйла та рудого півня.
09.12.2025 21:03 Ответить
"А з кого дурнів печуть?" Спитав онук у діда.
09.12.2025 21:03 Ответить
https://i.ibb.co/d4Jdd5DY/image.jpg
09.12.2025 21:06 Ответить
Будем грати у наперстки.... Правда, ти завжди лох, хоч і "янелох".
09.12.2025 21:06 Ответить
Можеш підтерти дупу цими ************ документами.
09.12.2025 21:08 Ответить
Жодних поступок для кацапіі не буде ,
а Трампу потрібно прийняти заспокійливе ,
так як премію миру він не отримає , за
зраду украінських інтересів , крапка!!
09.12.2025 21:13 Ответить
Ахаха, а Трамп зобов'язаний українські інтереси відстоювати???
09.12.2025 21:15 Ответить
трамп-ні.
США-так.
09.12.2025 21:37 Ответить
Ні-так.
Трамп-США.
09.12.2025 21:45 Ответить
Воно усе зробило с агентами своїми щоб Україна опинилася в такому становищі недарма дерьмака привіз з оману
09.12.2025 21:30 Ответить
Не замилюй людям очі, не має і буде ніякої угоди, мир настане тільки тоді коли будуть звільнені усі українські території та знищено кілкьа мільйоінв кацапів, віна буде продовжена до перемоги!
09.12.2025 21:38 Ответить
50 планів і три документи.
09.12.2025 21:46 Ответить
 
 