Зеленский сообщил о трех документах для завершения войны
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что есть 3 документа, касающиеся мирного соглашения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.
Три документа: что о них известно
По его словам, сейчас существует рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется.
Второй документ — гарантии безопасности, которые необходимо объединить с коалицией желающих. Третий касается восстановления после завершения войны.
Мирный план США: что известно
Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана — призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.
Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:
-
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
-
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
-
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
-
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
-
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.
Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.
Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений.
А сюди входять вже ті 20+ підписанних "гарантій"? Чи тепер подтрібно знову підписувати?
Може в них термін придатності закінчився..
Воно думає що може підмахнути будь що як імператор-Рояліст
А може ще купа секретних протоколів ??
а Трампу потрібно прийняти заспокійливе ,
так як премію миру він не отримає , за
зраду украінських інтересів , крапка!!
США-так.
Трамп-США.