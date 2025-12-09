Зеленский сообщил о трех документах для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что есть 3 документа, касающиеся мирного соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Три документа: что о них известно

По его словам, сейчас существует рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется.

Второй документ — гарантии безопасности, которые необходимо объединить с коалицией желающих. Третий касается восстановления после завершения войны.

Читайте также: Украина уже использует свою баллистическую ракету "Сапсан", — Зеленский

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана — призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Читайте также: Трамп о "мирном плане": Было бы хорошо, если бы Зеленский прочитал его

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Читайте также: Трамп хочет достичь мира между Украиной и РФ до Рождества. Киев должен уступить территории, - FT

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений.

Читайте также: ЕС должен создать собственный "мирный план" для Украины, а не ждать США, - Кубилюс