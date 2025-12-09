Украина уже использует свою баллистическую ракету "Сапсан", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала использовать собственные баллистические ракеты малой дальности "Сапсан".

Об этом он рассказал во время общения с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ракетная программа

Зеленский прокомментировал ракетную программу Украины.

"Скажу откровенно: Украина на сегодняшний день уже применяет "Нептуны", "Длинные Нептуны", "Паляницу", "Фламинго" и "Сапсан". Отвечу на этот вопрос пока риторически, обобщенно, потому что не хочу, чтобы враг знал все прецеденты и все детали", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые кадры украинской ракеты "Фламинго" FP-5 показало издание Associated Press. ФОТО

О "Сапсане"

Зеленский также намекнул на то, что есть случаи, когда Украина применяет "Сапсаны", а россияне думают, что удары были нанесены крылатыми ракетами "Нептун".

"Нептуны" действительно хорошо работают. И есть много моментов, когда наш враг считает, что было применение "Нептунов". И пусть так и продолжает считать", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина запустила в серийное производство собственную баллистическую ракету "Сапсан", - ОП