Украина уже использует свою баллистическую ракету "Сапсан", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала использовать собственные баллистические ракеты малой дальности "Сапсан".
Об этом он рассказал во время общения с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".
Ракетная программа
Зеленский прокомментировал ракетную программу Украины.
"Скажу откровенно: Украина на сегодняшний день уже применяет "Нептуны", "Длинные Нептуны", "Паляницу", "Фламинго" и "Сапсан". Отвечу на этот вопрос пока риторически, обобщенно, потому что не хочу, чтобы враг знал все прецеденты и все детали", - сказал президент.
О "Сапсане"
Зеленский также намекнул на то, что есть случаи, когда Украина применяет "Сапсаны", а россияне думают, что удары были нанесены крылатыми ракетами "Нептун".
"Нептуны" действительно хорошо работают. И есть много моментов, когда наш враг считает, что было применение "Нептунов". И пусть так и продолжает считать", - добавил он.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что положительные испытания украинской баллистической ракеты "Сапсан" состоялись ранее, сейчас продолжается работа над запуском ее серийного производства.
- знищив ракетну програму
- розмінував
...."боневтік" АЛЕ ГОТУВАВСЯ просто не зміг
А де твій Фламінго?
Тобто ворог дурний і не бачить по якій траекторії летить ракета?)
Просто нервуюсь, коли та гнида знову бреше
А що, є сумніви?
Як воно вже задовбало своїм безперервним звіздьожем!
А Фламінги, гнидо, де? Ти ж недавно їх тисячами обіцяло? А Нептуни?
Тепер нова реприза від 95-го кварталу? Сапсани?
Вони, падло, не сьогодні, вони вже років 5 тому мали літати, але ж нада пасматрєть в глаза. А бодай би тобі вони вже повилазили!
Всі молітесь на Марафон! Ставте банки перед телевізором та заряжайте Потужністю
Ще Фламінго не повернулися з теплих країв.
Статус розробки: Проєкт перебував на різних стадіях розробки з початку 2000-х років.
Ніколи цьому артифіканту не довіряв. 😁
Чому ми про дрони і фланіги а де семе серійні розроблені Грім 2, Сапсан, Ольха М ... Прийняті на озброєння ???
І де ті всі розробники і інженери ..
Чи фото "ілюстративне" і не має відношення до тексту "новини"?
и? забористый кокс