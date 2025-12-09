РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10815 посетителей онлайн
Новости Ракетная программа Украины Производство баллистических ракет в Украине
3 701 53

Украина уже использует свою баллистическую ракету "Сапсан", - Зеленский

Ракета Сапсан

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала использовать собственные баллистические ракеты малой дальности "Сапсан".

Об этом он рассказал во время общения с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ракетная программа

Зеленский прокомментировал ракетную программу Украины.

"Скажу откровенно: Украина на сегодняшний день уже применяет "Нептуны", "Длинные Нептуны", "Паляницу", "Фламинго" и "Сапсан". Отвечу на этот вопрос пока риторически, обобщенно, потому что не хочу, чтобы враг знал все прецеденты и все детали", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые кадры украинской ракеты "Фламинго" FP-5 показало издание Associated Press. ФОТО 

О "Сапсане"

Зеленский также намекнул на то, что есть случаи, когда Украина применяет "Сапсаны", а россияне думают, что удары были нанесены крылатыми ракетами "Нептун".

"Нептуны" действительно хорошо работают. И есть много моментов, когда наш враг считает, что было применение "Нептунов". И пусть так и продолжает считать", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина запустила в серийное производство собственную баллистическую ракету "Сапсан", - ОП

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что положительные испытания украинской баллистической ракеты "Сапсан" состоялись ранее, сейчас продолжается работа над запуском ее серийного производства.

Автор: 

Зеленский Владимир (22891) ракеты (3838) баллистические ракеты (482) Сапсан ракета (5) ракета Фламинго (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
****** тти як дихаєш. а дихаєш ти часто
показать весь комментарий
09.12.2025 20:52 Ответить
+17
Ішак у нірвані.
показать весь комментарий
09.12.2025 20:52 Ответить
+15
Сапсан - то Петра!
А де твій Фламінго?
показать весь комментарий
09.12.2025 20:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****** тти як дихаєш. а дихаєш ти часто
показать весь комментарий
09.12.2025 20:52 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 21:44 Ответить
Мовчи,дурню(Лиш роби,бо бачиш,що Трампонича це не переконує(((
показать весь комментарий
09.12.2025 20:52 Ответить
Ішак у нірвані.
показать весь комментарий
09.12.2025 20:52 Ответить
Якщо це каже ЗЄля, то це те саме що й мільярд дерев і 4 тис доларів вчителям.
показать весь комментарий
09.12.2025 20:53 Ответить
- прийшов і відвів війська
- знищив ракетну програму
- розмінував

...."боневтік" АЛЕ ГОТУВАВСЯ просто не зміг
показать весь комментарий
09.12.2025 20:53 Ответить
Сапсан - то Петра!
А де твій Фламінго?
показать весь комментарий
09.12.2025 20:54 Ответить
...обсмоктують Слуги Народа І петров з івановим на "ісландії".
показать весь комментарий
09.12.2025 20:57 Ответить
що є випадки, коли Україна застосовує "Сапсани", а росіяни думають, що удари було здійснено крилатими ракетами "Нептун".

Тобто ворог дурний і не бачить по якій траекторії летить ракета?)
показать весь комментарий
09.12.2025 20:54 Ответить
Воно на стільки тупе і недолуге, що навіть тями, що таке балястична траєкторія не має. То треба було хоч до школи ходити, а не хером на роялі товтки...
показать весь комментарий
09.12.2025 21:00 Ответить
перепрошую, балістична.
Просто нервуюсь, коли та гнида знову бреше
показать весь комментарий
09.12.2025 21:03 Ответить
балистическая, просто с низкой амплитудой...
показать весь комментарий
09.12.2025 21:08 Ответить
Ага, навіяло... відать к дождю...
показать весь комментарий
09.12.2025 21:10 Ответить
Тут справа в тому, що він озвучує що йому доповідать підлеглі... Але він навряд чи перевіряє цю інформацію. І причина, можливо, саме в тому що "тупе".
показать весь комментарий
09.12.2025 21:04 Ответить
Можливо?!
А що, є сумніви?
показать весь комментарий
09.12.2025 21:06 Ответить
"можливо" в тексті Вашому трохи зайве
показать весь комментарий
09.12.2025 21:13 Ответить
слово потужно замінив на риторично. так, нехай ворог вважає що у нас є балістичні ракети...
показать весь комментарий
09.12.2025 20:55 Ответить
Кацапи думають шо по них в"їбав Нептун а ми їх накриєм Сапсаном - будем дурити -Зеля
показать весь комментарий
09.12.2025 20:55 Ответить
Навіть не сумнівався, що після фламіндича буде щось подібне і це ж блха ще не кінець його фейкорічним історіям у цьому році!
показать весь комментарий
09.12.2025 20:57 Ответить
От сучище гидке!
Як воно вже задовбало своїм безперервним звіздьожем!
А Фламінги, гнидо, де? Ти ж недавно їх тисячами обіцяло? А Нептуни?
Тепер нова реприза від 95-го кварталу? Сапсани?
Вони, падло, не сьогодні, вони вже років 5 тому мали літати, але ж нада пасматрєть в глаза. А бодай би тобі вони вже повилазили!
показать весь комментарий
09.12.2025 20:58 Ответить
"Фламінги" полетіли в "теплі краї" слідом за міндічами.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:10 Ответить
Так, я пам'ятаю цей потужний удар балістикою по Москві, Петербурзі та по Кримському мосту.... це ж було ось тіпа как єго.... когда....
показать весь комментарий
09.12.2025 20:58 Ответить
Саме так і було, після удару українською балістикою по електростанціям рф на москві і членінграді почалися блекаути, суцільні відключення електроенерії критичної інфраструктури, масквачі і членіградці ніколи неходили стільки пішки як після армагедону влаштованим бандерівцем Зеленським)
показать весь комментарий
09.12.2025 21:06 Ответить
От курва жидівська
показать весь комментарий
09.12.2025 20:59 Ответить
Отэто ма кацапов херачим. Их прям аж жалко. Взрывной волной даже у нас свет сносит. Представляете что в маскве твориться.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:00 Ответить
Ну ось бачите, ракети летять, усе ********. Але риторично і узагальнено, ну щоб кацапи не здогадалися.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:01 Ответить
🤡🐸🤡🐸🤡🐸🤡🐸🤡🐸🐸🤡🐸🤡🐸
Всі молітесь на Марафон! Ставте банки перед телевізором та заряжайте Потужністю
показать весь комментарий
09.12.2025 21:01 Ответить
Білят.
Ще Фламінго не повернулися з теплих країв.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:03 Ответить
Чергове: наробимо літачків, будемо бамбіть...
показать весь комментарий
09.12.2025 21:05 Ответить
Де? Про графіки навіть у бєлгороді не пишуть...
показать весь комментарий
09.12.2025 21:06 Ответить
«Сапсан» - це український оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК), який також відомий під експортною назвою «Грім-2»

Статус розробки: Проєкт перебував на різних стадіях розробки з початку 2000-х років.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:06 Ответить
Трохи вроді наоборот Сапсан то експорт дальність обмежена, через договір про неросповсюдження ракет середньої дальності, а Грім2 то внутрішній 500 км і як говорив головний конструктор проекту то можливо дійдуть з часом після успішних випробувань до 750 км.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:15 Ответить
Це не я. Це ШІ.

Ніколи цьому артифіканту не довіряв. 😁
показать весь комментарий
09.12.2025 21:43 Ответить
Чергова брехня від зеЛоха...
показать весь комментарий
09.12.2025 21:07 Ответить
Хвилинку, а там же ж штіллєрман казав, що до кінця року зліпить FP 7 на 200 км. А потім FP 9 на 800 км. Тобто це вже ТРИ балістичні ракети.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:07 Ответить
Так запNздівся, що аж затащився.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:07 Ответить
Якщо Шашличний почина таємничо гоаворити про нашу балістику - десь дуже обісрався, тому відразу починає з казок для лохів
показать весь комментарий
09.12.2025 21:07 Ответить
Це вже навіть не смішно
показать весь комментарий
09.12.2025 21:10 Ответить
Ракету слід було назвати МІНДІЧ
показать весь комментарий
09.12.2025 21:11 Ответить
Паляниця, Пекло, Фламінго, Трембіта, Рута, тепер ще одна назва - Сапсан (він же Грім 2). В Сапсан - вірю, решта - схоже на те, просто назви, просто для прикраси тексту.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:15 Ответить
Сапсан є але до чого тут зелене опудало
показать весь комментарий
09.12.2025 21:19 Ответить
сапсан рожевий чи зелений?
показать весь комментарий
09.12.2025 21:21 Ответить
кідари думають що то Нептуни, наші ді думають що то Сапсани, а по факту схоже ні йуха не літає.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:22 Ответить
зельоне ******
показать весь комментарий
09.12.2025 21:23 Ответить
Дуже хотілося б почути від Шановного Юрія Бутусова що у нас з ракетною програмою, з "Українською делекобійністю" і т д
Чому ми про дрони і фланіги а де семе серійні розроблені Грім 2, Сапсан, Ольха М ... Прийняті на озброєння ???
І де ті всі розробники і інженери ..
показать весь комментарий
09.12.2025 21:24 Ответить
мільйони Паляниць, Лютих, Сапсанів, ще чогось, уже й не згадаєш, що він молов, але є тільки кривонога фламінгоміндіч і програна війна, *****!
показать весь комментарий
09.12.2025 21:24 Ответить
якщо такі ракети існують, це добре - ще один носій для нашої ядерної зброї
показать весь комментарий
09.12.2025 21:25 Ответить
От бачиш, маленька людино, славний вкраїнчику, як насправді багато від тебе залежить? Одна галочка в бюлетені, і країна майже знищена.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:27 Ответить
Такі "сапсани", як на фото? )))
Чи фото "ілюстративне" і не має відношення до тексту "новини"?
показать весь комментарий
09.12.2025 21:29 Ответить
хотів написати коментар та вже набридло писати про брехню пінокіо
показать весь комментарий
09.12.2025 21:37 Ответить
Потрібно чим побільше бити по кацапстанцях і їх знищувати!
показать весь комментарий
09.12.2025 21:41 Ответить
"Нептуни" дійсно гарно працюють. І є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів"

и? забористый кокс
показать весь комментарий
09.12.2025 21:53 Ответить
 
 