Новые кадры украинской ракеты "Фламинго" FP-5 показало издание Associated Press. ФОТО

Издание Associated Press сообщило, что украинским военным передали очередную партию отечественных крылатых ракет "Фламинго".

Об этом сообщил фотокорреспондент издания Associated Press Ефрем Лукацкий, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По его словам, компания Fire Point передала украинским военным очередную партию ракет "Фламинго".

"Именно эта компания производит дроны FP-1, которые участвуют в более чем 50% всех пусков вглубь территории РФ. И еще один важный нюанс: эти дроны примерно в три раза дешевле, чем аналогичные аппараты государственного производителя", - добавил он.

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Что известно о "Фламинго"?

"Фламинго" –– крылатая ракета "земля-земля" с пуском с прицепной платформы.

Технические характеристики:

Дальность: 3000 км

Время в воздухе: более 4 часов

Максимальная скорость: 950 км/ч

Крейсерская скорость: 850-900 км/ч

Размах крыла: 6 метров

Максимальный взлетный вес: 6 тонн

Вес боевой части: 1 тонна

Ракета имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция, в отличие от ракет со складным крылом и запуском из транспортно-пускового контейнера, упрощает производство, позволяя достичь заявленной производственной мощности более 50 ракет в месяц. Недостатком является более длительное время предстартовой подготовки, которое составляет 20-40 минут.

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