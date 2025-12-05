Новые кадры украинской ракеты "Фламинго" FP-5 показало издание Associated Press. ФОТО
Издание Associated Press сообщило, что украинским военным передали очередную партию отечественных крылатых ракет "Фламинго".
Об этом сообщил фотокорреспондент издания Associated Press Ефрем Лукацкий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По его словам, компания Fire Point передала украинским военным очередную партию ракет "Фламинго".
"Именно эта компания производит дроны FP-1, которые участвуют в более чем 50% всех пусков вглубь территории РФ. И еще один важный нюанс: эти дроны примерно в три раза дешевле, чем аналогичные аппараты государственного производителя", - добавил он.
Что известно о "Фламинго"?
"Фламинго" –– крылатая ракета "земля-земля" с пуском с прицепной платформы.
Технические характеристики:
- Дальность: 3000 км
- Время в воздухе: более 4 часов
- Максимальная скорость: 950 км/ч
- Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
- Размах крыла: 6 метров
- Максимальный взлетный вес: 6 тонн
- Вес боевой части: 1 тонна
Ракета имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция, в отличие от ракет со складным крылом и запуском из транспортно-пускового контейнера, упрощает производство, позволяя достичь заявленной производственной мощности более 50 ракет в месяц. Недостатком является более длительное время предстартовой подготовки, которое составляет 20-40 минут.
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