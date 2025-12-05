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Новости Фото Оружие Украины Ракетная программа Украины
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Новые кадры украинской ракеты "Фламинго" FP-5 показало издание Associated Press. ФОТО

Издание Associated Press сообщило, что украинским военным передали очередную партию отечественных крылатых ракет "Фламинго".

Об этом сообщил фотокорреспондент издания Associated Press Ефрем Лукацкий, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По его словам, компания Fire Point передала украинским военным очередную партию ракет "Фламинго".

"Именно эта компания производит дроны FP-1, которые участвуют в более чем 50% всех пусков вглубь территории РФ. И еще один важный нюанс: эти дроны примерно в три раза дешевле, чем аналогичные аппараты государственного производителя", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракета "Фламинго" FP‑5 впервые применена в мае 2025 года, - Генштаб

Новые кадры украинской ракеты Фламинго FP-5
Новые кадры украинской ракеты Фламинго FP-5
Новые кадры украинской ракеты Фламинго FP-5

Что известно о "Фламинго"?

"Фламинго" –– крылатая ракета "земля-земля" с пуском с прицепной платформы.

Технические характеристики:

  • Дальность: 3000 км
  • Время в воздухе: более 4 часов
  • Максимальная скорость: 950 км/ч
  • Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
  • Размах крыла: 6 метров
  • Максимальный взлетный вес: 6 тонн
  • Вес боевой части: 1 тонна

Ракета имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция, в отличие от ракет со складным крылом и запуском из транспортно-пускового контейнера, упрощает производство, позволяя достичь заявленной производственной мощности более 50 ракет в месяц. Недостатком является более длительное время предстартовой подготовки, которое составляет 20-40 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует выпускать около 200 ракет "Фламинго" в месяц, - Politico. ФОТО

Фламинго

Автор: 

крылатые ракеты (940) ракеты (3996) Associated Press (25) ракета Фламинго (26) Fire Point (34)
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Топ комментарии
+40
Краще б результати хоч однієї атаки цими фламінгами показали. Піарники мамкині.
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05.12.2025 23:16 Ответить
+39
Найпотужніша балаболістична ракета.
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05.12.2025 23:19 Ответить
+23
по ньому стукали ?
воно дзвенить, чи.... хванера ?

.
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05.12.2025 23:16 Ответить
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Страница 2 из 2
Треба їх показувати разом із Нептунами, бо без них вони не літають, як наклейка «тільки авіаційне пальне».
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06.12.2025 01:45 Ответить
Здоровенна і летить високо, як для крилатої ракети - легка мішень для ППО. Але тона вибухівки якщо вже долетить, то мало точно не буде.
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06.12.2025 01:57 Ответить
"Явленіє фламінги народу". Картина маслом.
Лукака, де застосування?
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06.12.2025 02:00 Ответить
дуже схожа на шнобель міндича
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06.12.2025 02:48 Ответить
Ракети Фламинго существует только в больном воображении тупого дегенерата Зеленского! Это все фейк дебильный!
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06.12.2025 03:13 Ответить
Що кацапсятина сцикотно а буде ще гірше і пороху не залишиться чеаай масква і підроград
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05.02.2026 15:48 Ответить
Фламінго розова, в чорна це Пінгвінго
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06.12.2025 03:22 Ответить
Судя по комментарию, позиция 'корреспондента' лукацкого ясна: 30 сребренников не пахнут...
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06.12.2025 04:01 Ответить
це не діє ні на ворога ні на українців...Тільки результати діють... Скажуть наші військові, що наші КАБи нас рятують, тоді і повірять українці, що то не белкотня і не режесура
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06.12.2025 04:40 Ответить
Перші 50 відразу та разом на Єлабугу.
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06.12.2025 05:25 Ответить
А чи відповідають зазначені характеристики реальним?
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06.12.2025 05:44 Ответить
Добре це,але чому щоденно " ворог просунувся,окупував,захопив.."?((((
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06.12.2025 06:42 Ответить
Двушечку фламінг запустити по кремлю, а не розводити пи@дьож з селфаками
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06.12.2025 08:04 Ответить
Цими фламінгами ДВУШКИ ДО МОСКВИ відправляють,кожен місяць летить фламінга з грішми
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06.12.2025 08:08 Ответить
Гівно не літає...нажаль
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06.12.2025 08:27 Ответить
Фотосессия прошла удачно,модель отправили на перекраску для следующего показа.
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06.12.2025 08:58 Ответить
Нам потрібні фото не ракет,а руїн від їх вибухівки в москві.
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06.12.2025 09:10 Ответить
Ну,тепер вдаримо по Ямалу і Тюмені🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
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06.12.2025 09:15 Ответить
павутина, фламінго, трембіта- довгий нептун
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06.12.2025 11:10 Ответить
ФАУ-1
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06.12.2025 12:20 Ответить
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