Ракета "Фламинго" FP‑5 впервые применена в мае 2025 года, - Генштаб
Ракетодрон FP‑5 "Фламинго" имеет большой потенциал, но пока остается экспериментальным из-за высокой стоимости и сложности производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер Генштаба Вооруженных сил Украины майор Дмитрий Лыховий во время "открытого диалога" с журналистами, организованного руководством оборонной компании FirePoint.
"Боевое применение "Фламинго" началось в мае 2025 года. И по состоянию на осень его применение по целям врага продолжается", – отметил спикер Генерального штаба ВСУ.
Он отметил, что пока это экспериментальное оружие, продолжается работа над его совершенствованием.
"Если в случае дрона FP-1 мы отмечаем значительную эффективность, которая была достигнута за годы массового использования и доработки, то, по заключению специалистов ГШ, ракетодрону FP-5 еще предстоит пройти этот путь. Сейчас мы говорим, что это – экспериментальное оружие с большими заявленными тактико-техническими характеристиками и большим потенциалом развития. Его совершенствование осложняется высокой ценой за одно изделие и возможностями разработчика", – уточнил Лыховий.
Также спикер Генштаба указал на то, что если дрон FP-1 за два года прошел значительную модернизацию, то в случае с FP-5 это делать сложнее, поскольку "запуски исчисляются немного другими цифрами".
При этом, по словам главного технического директора компании Fire Point Ирины Терех, производство ракет масштабируется в соответствии с первоначальным планом производителя. Сейчас предприятие вместе с военными работает над тактикой и массовостью применения.
"Мы движемся очень хорошо, и я рада, что мы укладываемся в те планы, которые были озвучены предварительно", - отметила Ирина Терех.
Что известно о "Фламинго"?
"Фламинго" - крылатая ракета земля-земля с пуском с прицепной платформы.
Технические характеристики:
- Дальность: 3000 км
- Время в воздухе: более 4 часов
- Максимальная скорость: 950 км/ч
- Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
- Размах крыла: 6 метров
- Максимальный взлетный вес: 6 тонн
- Вес боевой части: 1 тонна
Ракета имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция, в отличие от ракет со складным крылом и запуском из транспортно-пускового контейнера, упрощает производство, позволяя достичь заявленной производственной мощности более 50 ракет в месяц. Недостатком является более длительное время предстартовой подготовки, которое составляет 20-40 минут.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З цікавого:
🟢 Спочатку планувалося назвати ракету «Кречет», але в підсумку вибрали назву «Фламінго». Оскільки пуски виконувалися над морем, корпус повинен був бути помаранчевого кольору, щоб його було легко знайти на дні. Але у підрядника закінчилася помаранчева фарба, тому ракету пофарбували в рожевий.
🟢 Для балістичної ракети FP-7 планується назва «Пелікан».
🟢 До кінця року компанія представить балістичну ракету невеликої дальності FP-7, а до середини 2026 року - ракету з дальністю до 850 км (FP-9).
🟢 Компанія має 180 тис. м² виробничих площ, основна частина яких готується під випуск балістичних ракет і ППО.
🟢 При великому держзамовленні готові передавати ліцензії на виробництво іншим компаніям.
🟢 Зараз випускається до трьох ракет «Фламінго» на добу.
🟢«Фламінго» може виглядати непривабливо або грубувато в порівнянні з іншими ракетами, але конструкція гранично проста - людина буквально за місяць здатна навчитися їх складати. Для нас важлива масовість виробів.
Тобто це навіть і не ракета у чистому вигляді, а ракетодрон.
А ви спробуйте не розкрадати сотні мільйонів евро, отриманих від европейських донорів.
Хоча, про що я - це ж не Ізраїль, а гоїв можна обкрадати, саме тому ці падлюки і пішли у владу.
До речі, коли написали про застосування "Фламінго" - збрехали, бо там були застосовані дрони FP-2.
Іншими словами, падли, коли ви вже заберетесь з української влади? В Ізраїль можна повернутись і без грошей, вкрадених у інших націй.
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Основна відмінність від інших ракет,що спочатку треба пробити шлях для запуску,тобто знищити про противника по шляху запуску,а потім запускати.
Знов потужні ракети літають лише у відосиках, заявах, єдиному марафоні...
-і в новинах
- і в соцмережах
- і навіть в тг-каналах сповіщення тривог🤣