Ракета "Фламинго" FP‑5 впервые применена в мае 2025 года, - Генштаб

Ракетодрон FP‑5 "Фламинго" имеет большой потенциал, но пока остается экспериментальным из-за высокой стоимости и сложности производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер Генштаба Вооруженных сил Украины майор Дмитрий Лыховий во время "открытого диалога" с журналистами, организованного руководством оборонной компании FirePoint.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Боевое применение "Фламинго" началось в мае 2025 года. И по состоянию на осень его применение по целям врага продолжается", – отметил спикер Генерального штаба ВСУ.

Он отметил, что пока это экспериментальное оружие, продолжается работа над его совершенствованием.

"Если в случае дрона FP-1 мы отмечаем значительную эффективность, которая была достигнута за годы массового использования и доработки, то, по заключению специалистов ГШ, ракетодрону FP-5 еще предстоит пройти этот путь. Сейчас мы говорим, что это – экспериментальное оружие с большими заявленными тактико-техническими характеристиками и большим потенциалом развития. Его совершенствование осложняется высокой ценой за одно изделие и возможностями разработчика", – уточнил Лыховий.

Также спикер Генштаба указал на то, что если дрон FP-1 за два года прошел значительную модернизацию, то в случае с FP-5 это делать сложнее, поскольку "запуски исчисляются немного другими цифрами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На средства, собранные чешскими волонтерами, произведут не одну, а две ракеты "Фламинго" для ВСУ

При этом, по словам главного технического директора компании Fire Point Ирины Терех, производство ракет масштабируется в соответствии с первоначальным планом производителя. Сейчас предприятие вместе с военными работает над тактикой и массовостью применения.

"Мы движемся очень хорошо, и я рада, что мы укладываемся в те планы, которые были озвучены предварительно", - отметила Ирина Терех.

Что известно о "Фламинго"?

"Фламинго" - крылатая ракета земля-земля с пуском с прицепной платформы.

Технические характеристики:

Дальность: 3000 км

Время в воздухе: более 4 часов

Максимальная скорость: 950 км/ч

Крейсерская скорость: 850-900 км/ч

Размах крыла: 6 метров

Максимальный взлетный вес: 6 тонн

Вес боевой части: 1 тонна

Ракета имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция, в отличие от ракет со складным крылом и запуском из транспортно-пускового контейнера, упрощает производство, позволяя достичь заявленной производственной мощности более 50 ракет в месяц. Недостатком является более длительное время предстартовой подготовки, которое составляет 20-40 минут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина уже применяет собственные ракеты "Фламинго" и "Рута". Массовое производство ожидаем до конца года, - Зеленский