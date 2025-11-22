РУС
Новости Производство баллистических ракет в Украине
1 389 18

Ракета "Фламинго" FP‑5 впервые применена в мае 2025 года, - Генштаб

Генштаб подтвердил боевое применение ракеты FP‑5 "Фламинго"

Ракетодрон FP‑5 "Фламинго" имеет большой потенциал, но пока остается экспериментальным из-за высокой стоимости и сложности производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер Генштаба Вооруженных сил Украины майор Дмитрий Лыховий во время "открытого диалога" с журналистами, организованного руководством оборонной компании FirePoint.

"Боевое применение "Фламинго" началось в мае 2025 года. И по состоянию на осень его применение по целям врага продолжается", – отметил спикер Генерального штаба ВСУ.

Он отметил, что пока это экспериментальное оружие, продолжается работа над его совершенствованием.

"Если в случае дрона FP-1 мы отмечаем значительную эффективность, которая была достигнута за годы массового использования и доработки, то, по заключению специалистов ГШ, ракетодрону FP-5 еще предстоит пройти этот путь. Сейчас мы говорим, что это – экспериментальное оружие с большими заявленными тактико-техническими характеристиками и большим потенциалом развития. Его совершенствование осложняется высокой ценой за одно изделие и возможностями разработчика", – уточнил Лыховий.

Также спикер Генштаба указал на то, что если дрон FP-1 за два года прошел значительную модернизацию, то в случае с FP-5 это делать сложнее, поскольку "запуски исчисляются немного другими цифрами".

При этом, по словам главного технического директора компании Fire Point Ирины Терех, производство ракет масштабируется в соответствии с первоначальным планом производителя. Сейчас предприятие вместе с военными работает над тактикой и массовостью применения.

"Мы движемся очень хорошо, и я рада, что мы укладываемся в те планы, которые были озвучены предварительно", - отметила Ирина Терех.

Что известно о "Фламинго"?

"Фламинго" - крылатая ракета земля-земля с пуском с прицепной платформы.

Технические характеристики:

  • Дальность: 3000 км
  • Время в воздухе: более 4 часов
  • Максимальная скорость: 950 км/ч
  • Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
  • Размах крыла: 6 метров
  • Максимальный взлетный вес: 6 тонн
  • Вес боевой части: 1 тонна

Ракета имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция, в отличие от ракет со складным крылом и запуском из транспортно-пускового контейнера, упрощает производство, позволяя достичь заявленной производственной мощности более 50 ракет в месяц. Недостатком является более длительное время предстартовой подготовки, которое составляет 20-40 минут.

Автор: 

Лыховий Дмитрий (76) ракета Фламинго (6)
Топ комментарии
+1
> залишається експериментальною через високу вартість та складність виробництва

А ви спробуйте не розкрадати сотні мільйонів евро, отриманих від европейських донорів.
Хоча, про що я - це ж не Ізраїль, а гоїв можна обкрадати, саме тому ці падлюки і пішли у владу.
До речі, коли написали про застосування "Фламінго" - збрехали, бо там були застосовані дрони FP-2.

Іншими словами, падли, коли ви вже заберетесь з української влади? В Ізраїль можна повернутись і без грошей, вкрадених у інших націй.
22.11.2025 11:26 Ответить
🦩Інтерв'ю головного конструктора FIRE POINT - Деніса Штілермана (https://youtu.be/7yz-2Xybd7I?si=fb0dM3Vlvzym8dsM).

З цікавого:

🟢 Спочатку планувалося назвати ракету «Кречет», але в підсумку вибрали назву «Фламінго». Оскільки пуски виконувалися над морем, корпус повинен був бути помаранчевого кольору, щоб його було легко знайти на дні. Але у підрядника закінчилася помаранчева фарба, тому ракету пофарбували в рожевий.

🟢 Для балістичної ракети FP-7 планується назва «Пелікан».

🟢 До кінця року компанія представить балістичну ракету невеликої дальності FP-7, а до середини 2026 року - ракету з дальністю до 850 км (FP-9).

🟢 Компанія має 180 тис. м² виробничих площ, основна частина яких готується під випуск балістичних ракет і ППО.

🟢 При великому держзамовленні готові передавати ліцензії на виробництво іншим компаніям.

🟢 Зараз випускається до трьох ракет «Фламінго» на добу.

🟢«Фламінго» може виглядати непривабливо або грубувато в порівнянні з іншими ракетами, але конструкція гранично проста - людина буквально за місяць здатна навчитися їх складати. Для нас важлива масовість виробів.
22.11.2025 11:21 Ответить
22.11.2025 11:22 Ответить
Якщо у випадку дрона FP-1 ми відзначаємо значну ефективність, що була досягнута за роки масового використання та доопрацювання, то, за висновками фахівців ГШ, ракетодрону FP-5 ще належить пройти цей шлях

Тобто це навіть і не ракета у чистому вигляді, а ракетодрон.
22.11.2025 11:23 Ответить
> залишається експериментальною через високу вартість та складність виробництва

А ви спробуйте не розкрадати сотні мільйонів евро, отриманих від европейських донорів.
Хоча, про що я - це ж не Ізраїль, а гоїв можна обкрадати, саме тому ці падлюки і пішли у владу.
До речі, коли написали про застосування "Фламінго" - збрехали, бо там були застосовані дрони FP-2.

Іншими словами, падли, коли ви вже заберетесь з української влади? В Ізраїль можна повернутись і без грошей, вкрадених у інших націй.
22.11.2025 11:26 Ответить
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
22.11.2025 11:45 Ответить
Сизранський НПЗ можливо може приєднатись до компанії Рязанського. Тож чекаємо подробиць.
22.11.2025 11:28 Ответить
Слухав військових експертів про фламінго.
Основна відмінність від інших ракет,що спочатку треба пробити шлях для запуску,тобто знищити про противника по шляху запуску,а потім запускати.
22.11.2025 11:28 Ответить
Наша пісенька чудова, розпочнемо її знову..
Знов потужні ракети літають лише у відосиках, заявах, єдиному марафоні...
22.11.2025 11:29 Ответить
Знову потужна хуцпа пішла. Зечмо - геть!
22.11.2025 11:31 Ответить
Знову одна брехня і розпил бабла", а потім "складний вибір"...
22.11.2025 11:31 Ответить
Ну в общем понятно все с вами)
22.11.2025 11:33 Ответить
Пішла масована кампанія по відмиванню сраки зеЧма
-і в новинах
- і в соцмережах
- і навіть в тг-каналах сповіщення тривог🤣
22.11.2025 11:38 Ответить
Какие всё таки уроды, зачем нужны малоэффективные,дорогие, трудоёмкие в производстве ракеты?Чтобы ********.Мародерная зелёная мразь.
22.11.2025 11:43 Ответить
Застосована кісточка щоб перекрасити з рожевого в зелений? Читайте..."Висока вартість і складність виробництва...." Це ж ті ***** ,які обіцяли по 7 штук в неділю... Просто треба відрізати брехливі язики.
22.11.2025 11:45 Ответить
Стратегічна задача банди Зелемського - не допустити власної балістики, що однаково лякає всратих ковбойців Тампона та *****. Да, Бубочка може давати гроші своїй синагозі та 95-му кварталу на ракети, точніше це вже "ракетодрони". Ракетодрони. Ракетодрони.
22.11.2025 11:51 Ответить
Первоначально говорилось о полуторатоннах боевой части, сейчас уже только тонна. Применили первый раз пол года назад, по чём не сказано чтоб нельзя было посмотреть на эффективность. Было заявлено, что выпускают по две ракеты в день, но дальние НПЗ и пр. объекты получают незначительные повреждения никак не похожие на тонну взрывчатки, есть серьёзные поражения в прифронтовой полосе, но там скорее всего действовали зарубежные средства поражения вроде Скальпа. Идут сетования на дороговизну, а говорили, что дешевле Томогавка, хоть тот летит ближе и ьоевая часть 450 кг. В общем продолжается дальнейший деребан бабла ибо за программу взялись жулика, а не специалисты своего дела, коих в стране хватает.
22.11.2025 11:53 Ответить
Це піздєц....от прям уявляю-міноборони на рамнштайні-"нам потрібні жалекобійні ракети"!Їм у відповідь-"пардоньте,але ваш президент заявив що до кінця 25 р ви будите мати 3тисчі своїх фламінго?Тому ракети викреслюємо".Тоді в предст міноборони 2 варіанти.1 погодитися і зняти з повістки ракети 2 заявити що президент України та верховний головком ....якщо мяко"відірваний від реальності та не володіє інформацією".Цікаво який варіант оберуть-обирають-обирали рєзнікови-умерови-..хто там зараз?
22.11.2025 11:55 Ответить
Знов тупі відмазки. Були вже готові рішення з 60-70% готовності на 19 рік, але в вклали всі гроші у "прожект" з нуля. Дибіли чи зрадники?
22.11.2025 11:55 Ответить
 
 