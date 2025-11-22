Ракета "Фламінго" FP‑5 вперше застосована у травні 2025 року, - Генштаб

Ракетодрон FP‑5 "Фламінго" має великий потенціал, але поки залишається експериментальною через високу вартість та складність виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Генштабу Збройних сил України майор Дмитро Лиховій під час "відкритого діалогу" з журналістами, влаштованого керівництвом оборонної компанії FirePoint.

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"Бойове застосування "Фламінго" розпочалося у травні 2025 року. І станом на осінь його застосування по цілях ворога триває", – зазначив речник Генерального штабу ЗСУ.

Він зазначив, що наразі це експериментальна зброя, триває робота над її вдосконаленням.

"Якщо у випадку дрона FP-1 ми відзначаємо значну ефективність, що була досягнута за роки масового використання та доопрацювання, то, за висновками фахівців ГШ, ракетодрону FP-5 ще належить пройти цей шлях. Наразі ми говоримо, що це – експериментальна зброя з великими заявленими тактико-технічними характеристиками та великим потенціалом розвитку. Її вдосконалення ускладнюється високою ціною за один виріб і можливостями розробника", – уточнив Лиховій.

Також речник Генштабу вказав на те, що якщо дрон FP-1 за два роки пройшов значну модернізацію, то у випадку з FP-5 це робити складніше, оскільки "запуски обчислюються трохи іншими числами".

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При цьому, за словами головної технічної директорки компанії Fire Point Ірини Терех, виробництво ракет масштабується згідно з початковим планом виробника. Зараз підприємство разом із військовими працює над тактикою та масовістю застосування.

"Ми рухаємося дуже гарно, і я рада, що ми вкладаємося в ті плани, які були озвучені попередньо", - зазначила Ірина Терех.

Що відомом про "Фламінго"?

"Фламінго" - крилата ракета земля-земля з пуском з причіпної платформи.

Технічні характеристики:

Дальність: 3000 км

Час у повітрі: понад 4 години

Максимальна швидкість: 950 км/год

Крейсерська швидкість: 850-900 км/год

Розмах крила: 6 метрів

Максимальна злітна вага: 6 тонн

Вага бойової частини: 1 тонна

Ракета має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем. Така конструкція, на відміну від ракет із крилом, що складається, та запуском з транспортно-пускового контейнера, спрощує виробництво, дозволяючи досягти заявленої виробничої потужності понад 50 ракет на місяць. Недоліком є довший час передстартової підготовки, який становить 20-40 хвилин.

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