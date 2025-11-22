Ракета "Фламінго" FP‑5 вперше застосована у травні 2025 року, - Генштаб
Ракетодрон FP‑5 "Фламінго" має великий потенціал, але поки залишається експериментальною через високу вартість та складність виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Генштабу Збройних сил України майор Дмитро Лиховій під час "відкритого діалогу" з журналістами, влаштованого керівництвом оборонної компанії FirePoint.
"Бойове застосування "Фламінго" розпочалося у травні 2025 року. І станом на осінь його застосування по цілях ворога триває", – зазначив речник Генерального штабу ЗСУ.
Він зазначив, що наразі це експериментальна зброя, триває робота над її вдосконаленням.
"Якщо у випадку дрона FP-1 ми відзначаємо значну ефективність, що була досягнута за роки масового використання та доопрацювання, то, за висновками фахівців ГШ, ракетодрону FP-5 ще належить пройти цей шлях. Наразі ми говоримо, що це – експериментальна зброя з великими заявленими тактико-технічними характеристиками та великим потенціалом розвитку. Її вдосконалення ускладнюється високою ціною за один виріб і можливостями розробника", – уточнив Лиховій.
Також речник Генштабу вказав на те, що якщо дрон FP-1 за два роки пройшов значну модернізацію, то у випадку з FP-5 це робити складніше, оскільки "запуски обчислюються трохи іншими числами".
При цьому, за словами головної технічної директорки компанії Fire Point Ірини Терех, виробництво ракет масштабується згідно з початковим планом виробника. Зараз підприємство разом із військовими працює над тактикою та масовістю застосування.
"Ми рухаємося дуже гарно, і я рада, що ми вкладаємося в ті плани, які були озвучені попередньо", - зазначила Ірина Терех.
Що відомом про "Фламінго"?
"Фламінго" - крилата ракета земля-земля з пуском з причіпної платформи.
Технічні характеристики:
- Дальність: 3000 км
- Час у повітрі: понад 4 години
- Максимальна швидкість: 950 км/год
- Крейсерська швидкість: 850-900 км/год
- Розмах крила: 6 метрів
- Максимальна злітна вага: 6 тонн
- Вага бойової частини: 1 тонна
Ракета має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем. Така конструкція, на відміну від ракет із крилом, що складається, та запуском з транспортно-пускового контейнера, спрощує виробництво, дозволяючи досягти заявленої виробничої потужності понад 50 ракет на місяць. Недоліком є довший час передстартової підготовки, який становить 20-40 хвилин.
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З цікавого:
🟢 Спочатку планувалося назвати ракету «Кречет», але в підсумку вибрали назву «Фламінго». Оскільки пуски виконувалися над морем, корпус повинен був бути помаранчевого кольору, щоб його було легко знайти на дні. Але у підрядника закінчилася помаранчева фарба, тому ракету пофарбували в рожевий.
🟢 Для балістичної ракети FP-7 планується назва «Пелікан».
🟢 До кінця року компанія представить балістичну ракету невеликої дальності FP-7, а до середини 2026 року - ракету з дальністю до 850 км (FP-9).
🟢 Компанія має 180 тис. м² виробничих площ, основна частина яких готується під випуск балістичних ракет і ППО.
🟢 При великому держзамовленні готові передавати ліцензії на виробництво іншим компаніям.
🟢 Зараз випускається до трьох ракет «Фламінго» на добу.
🟢«Фламінго» може виглядати непривабливо або грубувато в порівнянні з іншими ракетами, але конструкція гранично проста - людина буквально за місяць здатна навчитися їх складати. Для нас важлива масовість виробів.
Краще подарувати їх черговому єврею.
Гранично проста конструкція не може коштувати дорого, навпаки - вона забезпечує можливість наробити тих псевдо-ракет тисячі, щоб хоч кілька з них подолали ворожу ППО! Інакше це тупе відмивання грошей.
Тобто це навіть і не ракета у чистому вигляді, а ракетодрон.
А ви спробуйте не розкрадати сотні мільйонів евро, отриманих від европейських донорів.
Хоча, про що я - це ж не Ізраїль, а гоїв можна обкрадати, саме тому ці падлюки і пішли у владу.
До речі, коли написали про застосування "Фламінго" - збрехали, бо там були застосовані дрони FP-2.
Іншими словами, падли, коли ви вже заберетесь з української влади? В Ізраїль можна повернутись і без грошей, вкрадених у інших націй.
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
А також, приватна контора, в якій нема професійних інженерів ракетобудування, отримує найбільше грошей на виконання держзамовлення на проєктування і виготовлення ракет.
Міндіч, Цукерман, Штілерман, Коломойський чи хто ти там? Перелогинься.
Основна відмінність від інших ракет,що спочатку треба пробити шлях для запуску,тобто знищити про противника по шляху запуску,а потім запускати.
Це гроші в нікуди, необхідно або багато дешевих ракет, щоб частина долетіла або балістику із змінною траекторією тобто Грім2 доробляти.
Та якщо вже робити крилаті ракети то вони мають мати ******* оснащення протидії РЕБ та ППО, у нас навіть ГІС території раші немає, щоб налаштувати таку можливість.
Знов потужні ракети літають лише у відосиках, заявах, єдиному марафоні...
-і в новинах
- і в соцмережах
- і навіть в тг-каналах сповіщення тривог🤣
Як сказав головний конструктор, зараз випускається до трьох ракет «Фламінго» на добу. А за тиждень? Калькулятор потрібний?
Яким чином труба в 6т на крилах 5кв.м і тим самим двигуном може літати 950км/год?
штільманівська зеБрехня вже заперечує закони фізики.
Думкозлочинці взагалі Марахвон не дивляться!! Як їх просвітити ? Кощюннікі.... Лідору не вірять
1. На одному двигуні крейсерська швидкість 6-тонної ракети заявлена 850км, а Л-39, вагою 4,5 - 450...500км. Пороховий заряд діє тільки на старті, а далі штілерман її товкає? Звідки така швидкість?
2. Вдвічі меньша площа крила потребує значно більшої швидкості (щоб створити відповідну підйомну силу, але двигун слабий (див вище) а трохи меньший Сх крила фламінго ну ніяк не дасть подвійну швидкість (900 проти 450), максімум 600км/г.
3. Витрати пального для 5 годин політу при швидкості 600км/г в півтора рази більше ніж для 3,3 години брехливих >900км/г, відпвідно, вага БЧ ближче до 0 ніж до 1000кг.
Тобто, всі 3 заявлених параметри; швидкість, дальність та маса БЧ - типова зеленська правда.
1. Вага до швидкості ніякої ролі не грає, що Ви до неї доколупалися?!
2. Писав же для літака площа більша - йому ще сідати / взлітати на низких швидкостях треба, да і маневрувати активно, ракета зразу виходить на крейсерьску швидкість. І не забувайте що в формулі квадрат швидкості, підйомна сила росте нелінійно.
3. Подивився витрати пального, навіть якщо він всю дорогу на взлітному режимі летіти буде спокійно хватає пального.
Ці всі ваші прикидки (450-600 но точно не 900) це цирк якийсь!
Основатель - Егор Скалыга, основной вид деятельности "Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования", а также производство игрушек и посредничество. В прошлом осуществлял поиск локаций для съёмок фильмов с участием Владимира Зеленского.
Генеральный конструктор крылатой ракеты «Фламинго», она же FP-5 разработанная эмиратско - британской компанией "Milanion-Group", и впоследствии закупленная одной из фирм в Украине - Денис Штилерман. https://nv.ua/ukraine/events/rakety-flamingo-drony-fp-1-mindich-i-vbrosy-po-kompanii-fire-point-shtilerman-novosti-ukrainy-50553728.html В эфире Radio NV Штилерман отметил, что является физиком по образованию, но всю жизнь занимался различными бизнесами, а ракетостроение и авиамоделизм были его хобби.
По https://zn.ua/war/tochka-ohnja-razhovor-o-dronakh-raketakh-i-mindiche-s-hlavnym-konstruktorom-fire-point-denisom-shtilermanom.html словам Штилермана, после 2022 года он с друзьями начал помогать ВСУ с дронами - «и увидел, что на рынке нечего покупать». Так и появилась Fire Point.
Ахахахаааа! )))))))))))))))))))
понаобирали, блін, жлоби-мрійники жлобів та зрадників на нашу голову..
В сонцесяйного лідора та його друзів є ще багато ракет для освоєння бюджетних коштів!
який даун видумав таку класифікацію?
Кейс
Потужно
Пункт незламності
Безпекові угоди...
Краще вже ті беспілотники клепати масово.
Все решта орки позбивають авіацією та гелікоптерами, якщо задача стоїть реально досягти результату а не освоїти кошти.
Інет забитий відео влучання звичайних дронів та західних ракет.
І тільки Фламінго "застосовують" непомітно.
то можна на боинг причепити мотор від шахеда і швидкість не змінится. Дякую, от зараз все добре пояснили.