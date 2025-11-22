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Новини Виробництво балістичних ракет в Україні
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Ракета "Фламінго" FP‑5 вперше застосована у травні 2025 року, - Генштаб

Генштаб підтвердив бойове застосування ракети FP‑5 "Фламінго"

Ракетодрон FP‑5 "Фламінго" має великий потенціал, але поки залишається експериментальною через високу вартість та складність виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Генштабу Збройних сил України майор Дмитро Лиховій  під час "відкритого діалогу" з журналістами, влаштованого керівництвом оборонної компанії FirePoint.

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"Бойове застосування "Фламінго" розпочалося у травні 2025 року. І станом на осінь його застосування по цілях ворога триває", – зазначив речник Генерального штабу ЗСУ.

Він зазначив,  що наразі це експериментальна зброя, триває робота над її вдосконаленням.

"Якщо у випадку дрона FP-1 ми відзначаємо значну ефективність, що була досягнута за роки масового використання та доопрацювання, то, за висновками фахівців ГШ, ракетодрону FP-5 ще належить пройти цей шлях. Наразі ми говоримо, що це – експериментальна зброя з великими заявленими тактико-технічними характеристиками та великим потенціалом розвитку. Її вдосконалення ускладнюється високою ціною за один виріб і можливостями розробника", – уточнив Лиховій.

Також речник Генштабу вказав на те, що якщо дрон FP-1 за два роки пройшов значну модернізацію, то у випадку з FP-5 це робити складніше, оскільки "запуски обчислюються трохи іншими числами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кошти, зібрані чеськими волонтерами, вироблять не одну, а дві ракети "Фламінго" для ЗСУ

При цьому, за словами головної технічної директорки компанії Fire Point Ірини Терех, виробництво ракет масштабується згідно з початковим планом виробника. Зараз підприємство разом із військовими працює над тактикою та масовістю застосування.

"Ми рухаємося дуже гарно, і я рада, що ми вкладаємося в ті плани, які були озвучені попередньо", - зазначила Ірина Терех.

Що відомом про "Фламінго"?

"Фламінго" - крилата ракета земля-земля з пуском з причіпної платформи.

Технічні характеристики:

  • Дальність: 3000 км
  • Час у повітрі: понад 4 години
  • Максимальна швидкість: 950 км/год
  • Крейсерська швидкість: 850-900 км/год
  • Розмах крила: 6 метрів
  • Максимальна злітна вага: 6 тонн
  • Вага бойової частини: 1 тонна

Ракета має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем. Така конструкція, на відміну від ракет із крилом, що складається, та запуском з транспортно-пускового контейнера, спрощує виробництво, дозволяючи досягти заявленої виробничої потужності понад 50 ракет на місяць. Недоліком є довший час передстартової підготовки, який становить 20-40 хвилин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вже застосовує власні ракети "Фламінго" та "Рута". Масове виробництво очікуємо до кінця року, - Зеленський

Автор: 

Лиховій Дмитро (78) ракета Фламінго (27)
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Топ коментарі
+16
Знову одна брехня і розпил бабла", а потім "складний вибір"...
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22.11.2025 11:31 Відповісти
+15
> залишається експериментальною через високу вартість та складність виробництва

А ви спробуйте не розкрадати сотні мільйонів евро, отриманих від европейських донорів.
Хоча, про що я - це ж не Ізраїль, а гоїв можна обкрадати, саме тому ці падлюки і пішли у владу.
До речі, коли написали про застосування "Фламінго" - збрехали, бо там були застосовані дрони FP-2.

Іншими словами, падли, коли ви вже заберетесь з української влади? В Ізраїль можна повернутись і без грошей, вкрадених у інших націй.
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22.11.2025 11:26 Відповісти
+14
Наша пісенька чудова, розпочнемо її знову..
Знов потужні ракети літають лише у відосиках, заявах, єдиному марафоні...
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22.11.2025 11:29 Відповісти
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🦩Інтерв'ю головного конструктора FIRE POINT - Деніса Штілермана (https://youtu.be/7yz-2Xybd7I?si=fb0dM3Vlvzym8dsM).

З цікавого:

🟢 Спочатку планувалося назвати ракету «Кречет», але в підсумку вибрали назву «Фламінго». Оскільки пуски виконувалися над морем, корпус повинен був бути помаранчевого кольору, щоб його було легко знайти на дні. Але у підрядника закінчилася помаранчева фарба, тому ракету пофарбували в рожевий.

🟢 Для балістичної ракети FP-7 планується назва «Пелікан».

🟢 До кінця року компанія представить балістичну ракету невеликої дальності FP-7, а до середини 2026 року - ракету з дальністю до 850 км (FP-9).

🟢 Компанія має 180 тис. м² виробничих площ, основна частина яких готується під випуск балістичних ракет і ППО.

🟢 При великому держзамовленні готові передавати ліцензії на виробництво іншим компаніям.

🟢 Зараз випускається до трьох ракет «Фламінго» на добу.

🟢«Фламінго» може виглядати непривабливо або грубувато в порівнянні з іншими ракетами, але конструкція гранично проста - людина буквально за місяць здатна навчитися їх складати. Для нас важлива масовість виробів.
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22.11.2025 11:21 Відповісти
Навіщо віддавати гроші тим, хто реально знається на проєктуванні ракет - наприклад, Коростельову, КБ "Луч"?
Краще подарувати їх черговому єврею.

Гранично проста конструкція не може коштувати дорого, навпаки - вона забезпечує можливість наробити тих псевдо-ракет тисячі, щоб хоч кілька з них подолали ворожу ППО! Інакше це тупе відмивання грошей.
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22.11.2025 12:45 Відповісти
КБ Луч за такі гроші робить протитанкову ракету а не крилату ракету, до чого це? І взагалі не припомню Луч за війну щось нове взагалі створили (не на бумазі)?!
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22.11.2025 16:34 Відповісти
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22.11.2025 11:22 Відповісти
Неправий Костенко! Обрізні фламінго успішно долетіли до Ізраїлю! А це 2000 км
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22.11.2025 13:52 Відповісти
То фуфломіндічі. Ті да, долітають.
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23.11.2025 22:24 Відповісти
Якщо у випадку дрона FP-1 ми відзначаємо значну ефективність, що була досягнута за роки масового використання та доопрацювання, то, за висновками фахівців ГШ, ракетодрону FP-5 ще належить пройти цей шлях

Тобто це навіть і не ракета у чистому вигляді, а ракетодрон.
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22.11.2025 11:23 Відповісти
У Палаці піонерів школярі кращі ракети робили, аніж ці пройдисвіти.
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22.11.2025 14:16 Відповісти
> залишається експериментальною через високу вартість та складність виробництва

А ви спробуйте не розкрадати сотні мільйонів евро, отриманих від европейських донорів.
Хоча, про що я - це ж не Ізраїль, а гоїв можна обкрадати, саме тому ці падлюки і пішли у владу.
До речі, коли написали про застосування "Фламінго" - збрехали, бо там були застосовані дрони FP-2.

Іншими словами, падли, коли ви вже заберетесь з української влади? В Ізраїль можна повернутись і без грошей, вкрадених у інших націй.
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22.11.2025 11:26 Відповісти
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
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22.11.2025 11:45 Відповісти
Коли б якутський скульптор зробив би нам ракету Фламінго з гівна, міндічі і усілякі зе-недоумки всерівно вкрали б собі грошей чи трохи того гівна.
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22.11.2025 12:09 Відповісти
Це не державна контора, до чого ці висери про донорів і україеську владу???
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22.11.2025 16:35 Відповісти
Бо приватна контора проєктує і виготовляє ракети за власний кошт і дарує їх ЗСУ. Чому тут нема смайлика "FACEPALM", коли він так потрібен?

А також, приватна контора, в якій нема професійних інженерів ракетобудування, отримує найбільше грошей на виконання держзамовлення на проєктування і виготовлення ракет.

Міндіч, Цукерман, Штілерман, Коломойський чи хто ти там? Перелогинься.
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22.11.2025 19:12 Відповісти
Те що контора прослойка дибілу понятно в нас по другому закази взагалі не получають. І як це все відноситься до висерів про донори і владу?
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22.11.2025 20:40 Відповісти
Сизранський НПЗ можливо може приєднатись до компанії Рязанського. Тож чекаємо подробиць.
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22.11.2025 11:28 Відповісти
фуфломинго?)))
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22.11.2025 11:56 Відповісти
Слухав військових експертів про фламінго.
Основна відмінність від інших ракет,що спочатку треба пробити шлях для запуску,тобто знищити про противника по шляху запуску,а потім запускати.
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22.11.2025 11:28 Відповісти
Справжніми ракетами типа Томагавк, Довгий Нептун і іншими розчистити від ППО і РЕБ коридор шириною 100 км на відстань 3000 км і тільки потім запускати Фламінго. Тут дійсно правда.
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22.11.2025 12:10 Відповісти
Це й так зрозуміло і без тих балаболів.
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22.11.2025 12:11 Відповісти
А авіацію також розчистять у орків 100 винищувачів які мають на підвісах по мінімум 4 ракети.

Це гроші в нікуди, необхідно або багато дешевих ракет, щоб частина долетіла або балістику із змінною траекторією тобто Грім2 доробляти.
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22.11.2025 13:54 Відповісти
Або технології томагавків,які самостійно додають перешкоди.
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22.11.2025 14:00 Відповісти
самостійно долають...
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22.11.2025 14:03 Відповісти
Не впевнений що нам дадуть нові модифікації якщо прийде час, якщо ви про РЕБ на борту та оминання рел'єфу місцевості.

Та якщо вже робити крилаті ракети то вони мають мати ******* оснащення протидії РЕБ та ППО, у нас навіть ГІС території раші немає, щоб налаштувати таку можливість.
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22.11.2025 14:06 Відповісти
Все правильно,одне не знав,що таке ГІС,аж поки не передивився ші на браузері мініОпера;до речі, мініОпера самостійно змінює слова,напр.замість долати-додати і це в останній момент.
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22.11.2025 14:18 Відповісти
Наша пісенька чудова, розпочнемо її знову..
Знов потужні ракети літають лише у відосиках, заявах, єдиному марафоні...
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22.11.2025 11:29 Відповісти
Знову потужна хуцпа пішла. Зечмо - геть!
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22.11.2025 11:31 Відповісти
Знову одна брехня і розпил бабла", а потім "складний вибір"...
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22.11.2025 11:31 Відповісти
Ну в общем понятно все с вами)
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22.11.2025 11:33 Відповісти
Пішла масована кампанія по відмиванню сраки зеЧма
-і в новинах
- і в соцмережах
- і навіть в тг-каналах сповіщення тривог🤣
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22.11.2025 11:38 Відповісти
Какие всё таки уроды, зачем нужны малоэффективные,дорогие, трудоёмкие в производстве ракеты?Чтобы ********.Мародерная зелёная мразь.
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22.11.2025 11:43 Відповісти
Других к сожалению нету =( Там еще Нептун дергается, но он еще дороже и очень ограниченное производство, сложно нарастить...
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22.11.2025 16:38 Відповісти
Застосована кісточка щоб перекрасити з рожевого в зелений? Читайте..."Висока вартість і складність виробництва...." Це ж ті ***** ,які обіцяли по 7 штук в неділю... Просто треба відрізати брехливі язики.
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22.11.2025 11:45 Відповісти
А може в "неділю" люди відпочивають.

Як сказав головний конструктор, зараз випускається до трьох ракет «Фламінго» на добу. А за тиждень? Калькулятор потрібний?
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22.11.2025 12:29 Відповісти
не треба підвищувати їм скіли, бо інакше ми не зможемо іх визначати по пекельним борошнам.
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22.11.2025 13:00 Відповісти
Стратегічна задача банди Зелемського - не допустити власної балістики, що однаково лякає всратих ковбойців Тампона та *****. Да, Бубочка може давати гроші своїй синагозі та 95-му кварталу на ракети, точніше це вже "ракетодрони". Ракетодрони. Ракетодрони.
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22.11.2025 11:51 Відповісти
Первоначально говорилось о полуторатоннах боевой части, сейчас уже только тонна. Применили первый раз пол года назад, по чём не сказано чтоб нельзя было посмотреть на эффективность. Было заявлено, что выпускают по две ракеты в день, но дальние НПЗ и пр. объекты получают незначительные повреждения никак не похожие на тонну взрывчатки, есть серьёзные поражения в прифронтовой полосе, но там скорее всего действовали зарубежные средства поражения вроде Скальпа. Идут сетования на дороговизну, а говорили, что дешевле Томогавка, хоть тот летит ближе и ьоевая часть 450 кг. В общем продолжается дальнейший деребан бабла ибо за программу взялись жулика, а не специалисты своего дела, коих в стране хватает.
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22.11.2025 11:53 Відповісти
Це піздєц....от прям уявляю-міноборони на рамнштайні-"нам потрібні жалекобійні ракети"!Їм у відповідь-"пардоньте,але ваш президент заявив що до кінця 25 р ви будите мати 3тисчі своїх фламінго?Тому ракети викреслюємо".Тоді в предст міноборони 2 варіанти.1 погодитися і зняти з повістки ракети 2 заявити що президент України та верховний головком ....якщо мяко"відірваний від реальності та не володіє інформацією".Цікаво який варіант оберуть-обирають-обирали рєзнікови-умерови-..хто там зараз?
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22.11.2025 11:55 Відповісти
Знов тупі відмазки. Були вже готові рішення з 60-70% готовності на 19 рік, але в вклали всі гроші у "прожект" з нуля. Дибіли чи зрадники?
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22.11.2025 11:55 Відповісти
*******, бо виправдовуються за крадіжки
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22.11.2025 12:06 Відповісти
3,14#дять і 3,14#дять, лише наголос міняється - це все що потрібно знати про владу носорогів в Україні
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22.11.2025 12:06 Відповісти
Л-39 вагою 4,5т на крилах 17кв.м літає не швидше 750км/год.
Яким чином труба в 6т на крилах 5кв.м і тим самим двигуном може літати 950км/год?
штільманівська зеБрехня вже заперечує закони фізики.
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22.11.2025 12:12 Відповісти
Отож.
Думкозлочинці взагалі Марахвон не дивляться!! Як їх просвітити ? Кощюннікі.... Лідору не вірять
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22.11.2025 14:11 Відповісти
Гуманітарії атакують =( Вчилися на сплошних банкірів і юристів, і дивуються что конструкторів немає свою ракету зробити! Чим швидше летиш тим меньші крила потрібні! І в цієї дури розмах крил 6м, в два раза більше Томагавка
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22.11.2025 16:48 Відповісти
Для "швидше летиш" потрібна потужність двигуна. Чим більша тяга, тим меньше можуть бути крила, Але з освітою ріміного вови, можна і мопед в космос запустити.
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23.11.2025 00:49 Відповісти
Літаку потрібно взлітати і сідати на досить низбкій швидкості, тому йому потрібна така площа крила (механізація звістно допомогає, але), а також активно маневрувати. Ракету пороховий прискорювач майже зразу виводить на крейсерську швидкість, тому вона може використовувати значно меншу площу крила. А менше площа - менше спротив повітря, і з тією же самою потужністью можливо розвинути більшу швидкість! Це якби очевидно, но видно не всім....
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23.11.2025 02:45 Відповісти
Ви помиляєтесь.
1. На одному двигуні крейсерська швидкість 6-тонної ракети заявлена 850км, а Л-39, вагою 4,5 - 450...500км. Пороховий заряд діє тільки на старті, а далі штілерман її товкає? Звідки така швидкість?
2. Вдвічі меньша площа крила потребує значно більшої швидкості (щоб створити відповідну підйомну силу, але двигун слабий (див вище) а трохи меньший Сх крила фламінго ну ніяк не дасть подвійну швидкість (900 проти 450), максімум 600км/г.
3. Витрати пального для 5 годин політу при швидкості 600км/г в півтора рази більше ніж для 3,3 години брехливих >900км/г, відпвідно, вага БЧ ближче до 0 ніж до 1000кг.
Тобто, всі 3 заявлених параметри; швидкість, дальність та маса БЧ - типова зеленська правда.
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23.11.2025 22:08 Відповісти
Слухайте хватить цю околонаучну ахінею нести! Щоби когось звинувачувати розібралися би для себе для початку...
1. Вага до швидкості ніякої ролі не грає, що Ви до неї доколупалися?!
2. Писав же для літака площа більша - йому ще сідати / взлітати на низких швидкостях треба, да і маневрувати активно, ракета зразу виходить на крейсерьску швидкість. І не забувайте що в формулі квадрат швидкості, підйомна сила росте нелінійно.
3. Подивився витрати пального, навіть якщо він всю дорогу на взлітному режимі летіти буде спокійно хватає пального.
Ці всі ваші прикидки (450-600 но точно не 900) це цирк якийсь!
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24.11.2025 15:40 Відповісти
ФАУ - 1 дорогая в производстве? Немцы бы окуели узнав это.
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22.11.2025 12:24 Відповісти
Компания Fire Point, которой руководит бывший производитель бетонных скамеек для парковых зон Ирина Терех, основана в 2021 году. Основала также дизайн-бюро DWELL the SPACE (2017 год), училась в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, но не получила диплом, уйдя с 3 курса. На Facebook компании - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775455047433413&set=pb.100049067743874.-2207520000&type=3 продукция: бетонные скамейки, другая уличная мебель, емкости для уличных растений.

Основатель - Егор Скалыга, основной вид деятельности "Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования", а также производство игрушек и посредничество. В прошлом осуществлял поиск локаций для съёмок фильмов с участием Владимира Зеленского.

Генеральный конструктор крылатой ракеты «Фламинго», она же FP-5 разработанная эмиратско - британской компанией "Milanion-Group", и впоследствии закупленная одной из фирм в Украине - Денис Штилерман. https://nv.ua/ukraine/events/rakety-flamingo-drony-fp-1-mindich-i-vbrosy-po-kompanii-fire-point-shtilerman-novosti-ukrainy-50553728.html В эфире Radio NV Штилерман отметил, что является физиком по образованию, но всю жизнь занимался различными бизнесами, а ракетостроение и авиамоделизм были его хобби.

По https://zn.ua/war/tochka-ohnja-razhovor-o-dronakh-raketakh-i-mindiche-s-hlavnym-konstruktorom-fire-point-denisom-shtilermanom.html словам Штилермана, после 2022 года он с друзьями начал помогать ВСУ с дронами - «и увидел, что на рынке нечего покупать». Так и появилась Fire Point.

Ахахахаааа! )))))))))))))))))))
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22.11.2025 12:32 Відповісти
ракета "зєлін фламіндрищ" - ганьба зєлєнскага та його банди піарасів-мародерів..
понаобирали, блін, жлоби-мрійники жлобів та зрадників на нашу голову..
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22.11.2025 12:41 Відповісти
Може мав на увазі "двушкі на москву"? Якраз три тисячі траншів на мокву до кінця року.,.. але НАБУ зірвали Потужність.... Тепер невдобно перед європейцями
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22.11.2025 14:09 Відповісти
Тобто вперше з ній сфоткались?
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22.11.2025 13:23 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/G0Gf1xTXAAEr9p4.png

В сонцесяйного лідора та його друзів є ще багато ракет для освоєння бюджетних коштів!
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22.11.2025 13:36 Відповісти
Напишу в сотий раз: кожному українцю слід усвідомити просту річ - все, що розповідає йому влада через свої канали інформації, є маніпулятивною брехнею. Впевнений, що після війни буде знято не один фільм про грандіозну аферу зелених мародерів під назвою "Операція "Фламінго"
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22.11.2025 13:43 Відповісти
>Ракетодрон

який даун видумав таку класифікацію?
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22.11.2025 13:43 Відповісти
Адженда
Кейс
Потужно
Пункт незламності
Безпекові угоди...
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22.11.2025 14:06 Відповісти
Просто до Крилатої ракети воно все таки не доросло, таким чином хотіли показати що це більш проста версія. Фламінго не вміє літати з огибанням ландшафту і орієнтуватися по ньому.
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22.11.2025 16:52 Відповісти
Якщо вона дорожча ракет до ППО і складна у виробництві та нах.. їх треба. Необхідно доробляти балістичні ракети із змінною траекторією та дешеві ракети невеликої дальності і РСЗО.
Краще вже ті беспілотники клепати масово.

Все решта орки позбивають авіацією та гелікоптерами, якщо задача стоїть реально досягти результату а не освоїти кошти.
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22.11.2025 13:58 Відповісти
Орки мають чим і балістику збивати. А стоїти вона буде набагато дорожче цієї ракети, думаю більше порядка. І саме головне ми не можемо масово навіть Нептуни робити! Масова балістика в 2040 році нам ні до чого, воно зараз потрібно....
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22.11.2025 16:54 Відповісти
Не мають, в них тих комплексів на пальцях можна порахувати, там тільки Крим і Москва прикриті.
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22.11.2025 17:37 Відповісти
Ну звичайно де ж вони ракети візьмуть, це ж не вони по нам іскандерами десятками в місяць валять. Ви Україну з орками випадком не путаєте? Це у нас дійсно пару Петріотів - все наше противобалістичне ППО...
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22.11.2025 20:38 Відповісти
А як же "ми можемо виробляти 1 ракету на день, до кінця року доведемо до 7 на день"?
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22.11.2025 14:00 Відповісти
Їпанати совкові генерали підлизнули.... Потужно
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22.11.2025 14:05 Відповісти
При Пороху мовчки реанімували армію і по тихому зробили ракетний комплекс, котрим при зе потопили рашиського флагмана. І ще було б багато чого цікавого, якби мудра біомаса в більшості своїй не вибрала потужного лідОра-бідоносця.
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22.11.2025 14:07 Відповісти
Ну Нептун ми зліпили на базі совкової Х-35, він відносно простий. Свій Калібр рашисти мучали довго ще з совкових часів, тут з гімна і палок за 5 секунд не зробиш =( Навіть ці Фламінго не дотягують до Крилатих ракет, їх і назвали ракетодрони.
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22.11.2025 17:01 Відповісти
Дорога, тому що все імпортне окрім двигуна та дротів,за часи незалежності т.з. керівники знищили все виробництво хімії, синтетичних волокон, вибухівки,палива,електроніки, зробивши країну соєво-ріпаковим олігархатом...
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22.11.2025 14:18 Відповісти
В добру дорогу! Бийте рашисьтку нечисть! Слава Україні!!!
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22.11.2025 14:36 Відповісти
фуфломінго!
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22.11.2025 14:47 Відповісти
А навіщо на фоні ракети оті два коханця на фото?
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22.11.2025 15:38 Відповісти
І на "я "буває , і на "йо "буває Яка буква підходить до той ракети після прочитання "відкритого киздьожу "
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22.11.2025 16:39 Відповісти
Речник у курсі, що зараз 21 сторічча на дворі і майже все відбувається онлайн?

Інет забитий відео влучання звичайних дронів та західних ракет.

І тільки Фламінго "застосовують" непомітно.
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22.11.2025 16:59 Відповісти
Тільки в Україні кастингове агенство та виробник бетонних меблів змогли перекваліфікуватись та виготовити ракету потужнішу з Томагавк.Брехуни зелені.
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22.11.2025 17:03 Відповісти
де Нептун,де Грім2,які вже повинні були давно випускатися?
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22.11.2025 19:10 Відповісти
Його прототипом є фау-1, чому німці вибрали такий двигун. Бо найдешевший. У Фламінго удосконалять прицілювання і буде бити будь-здоров.Фау ніс 600 кг вибухівки на 300 км. Приціл був теж простим, через певний період часу двигун виключався і ракето дрон падав на землю. Точність була в радіусі 1-3 км.
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22.11.2025 21:23 Відповісти
Схоже пора десяток палестинців з Гази привезти в Україну, вони з водопровідних труб наклепають ракет за місяць більше, ніж вся оборонка Зелендіча.
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22.11.2025 23:58 Відповісти
"Вага до швидкості ніякої ролі не грає" ???
то можна на боинг причепити мотор від шахеда і швидкість не змінится. Дякую, от зараз все добре пояснили.
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24.11.2025 19:18 Відповісти
 
 