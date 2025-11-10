На кошти, зібрані чеськими волонтерами, вироблять не одну, а дві ракети "Фламінго" для ЗСУ

Виробник ракети "Фламінго" погодився подвоїти обсяг замовлення від чеських волонтерів: замість однієї ракети буде виготовлено дві. Волонтерська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 16 млн (замість запланованих 12,5 млн), залишок коштів витратять на інше обладнання для України за підсумками опитування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це пишуть Novinky.

Виробник ракет подвоїв збір

Представник волонтерської організації "Подарунок для Путіна" Мартін Ондравечек розповів, що виробник ракет "пішов назустріч" і подвоїв вартість публічного збору чехів.

Під час самого збору зібрали загалом 16 мільйонів замість 12,5 мільйона запланованих. Тож тепер на решту коштів закуплять інше обладнання для України: волонтери запустили опитування, за результатами якого й вирішуватимуть, що саме купуватимуть.

"Ми можемо придбати карети швидкої допомоги, пластичну вибухівку або, наприклад, зробити внесок на навчальний літак", — пояснює Ондрачек.

Ініціатива чеських волонтерів

Ініціатива "Подарунок для путіна" оголосила про початок збору на виробництво ракети "Фламінго" 21 жовтня.

Там розповідали, що після оплати ракету передадуть Збройним силам України, які "вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль".

Обрали назви для ракет

Вони також обрали назву для ракети — DANA 1 — на честь чеської фізикині-ядерниці, голови Державного управління ядерної безпеки Дани Драбової, яка була прихильницею України та повідомляла про стан ядерної безпеки на окупованих територіях України.

Зазначається, що мети збору досягнули менш ніж за два дні замість очікуваного тижня.

Нагадаємо, раніше чеські волонтери зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk UH-60, який у серпні 2025 року передали ГУР.