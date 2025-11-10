На кошти, зібрані чеськими волонтерами, вироблять не одну, а дві ракети "Фламінго" для ЗСУ

Виробник ракети "Фламінго" погодився подвоїти обсяг замовлення від чеських волонтерів: замість однієї ракети буде виготовлено дві. Волонтерська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 16 млн (замість запланованих 12,5 млн), залишок коштів витратять на інше обладнання для України за підсумками опитування.

Виробник ракет подвоїв збір

Представник волонтерської організації "Подарунок для Путіна" Мартін Ондравечек розповів, що виробник ракет "пішов назустріч" і подвоїв вартість публічного збору чехів.

Під час самого збору зібрали загалом 16 мільйонів замість 12,5 мільйона запланованих. Тож тепер на решту коштів закуплять інше обладнання для України: волонтери запустили опитування, за результатами якого й вирішуватимуть, що саме купуватимуть.

"Ми можемо придбати карети швидкої допомоги, пластичну вибухівку або, наприклад, зробити внесок на навчальний літак", — пояснює Ондрачек.

Ініціатива чеських волонтерів

Ініціатива "Подарунок для путіна" оголосила про початок збору на виробництво ракети "Фламінго" 21 жовтня.

Там розповідали, що після оплати ракету передадуть Збройним силам України, які "вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль".

Обрали назви для ракет

Вони також обрали назву для ракети — DANA 1 — на честь чеської фізикині-ядерниці, голови Державного управління ядерної безпеки Дани Драбової, яка була прихильницею України та повідомляла про стан ядерної безпеки на окупованих територіях України.

Зазначається, що мети збору досягнули менш ніж за два дні замість очікуваного тижня.

Нагадаємо, раніше чеські волонтери зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk UH-60, який у серпні 2025 року передали ГУР.

+20
Я дуже перепрошую, але де і хто буде виготовляти ці дві ракети ''Фламінго'', коли головний конструктор цього серіалу міндіч втік за кордон?
10.11.2025 14:45 Відповісти
+16
миндич вкраде гроші не одне а дві фламинго....
10.11.2025 14:46 Відповісти
+13
Ви мабуть забули, але в жовтні ми вже виготовили по 7 штук на добу. Тобто, десь 210 фламіндічєй чекають на команду від кабміндічєй, щоб влаштувати блекаут у мацкві!
10.11.2025 14:48 Відповісти
Ура, аж дві ракети! Потужно! Рашка за добу виробляє 10 подібних
10.11.2025 14:44 Відповісти
Зате символізує підтримку з боку звичайних чехів.
Назбирали донатів на дві ракети. Теж не щось там.
10.11.2025 14:48 Відповісти
10.11.2025 15:28 Відповісти
як легко з Чехії пи34іти, пан часом не з тої ініціативи, що збирала на подарунок путіну, а по факту зібрала для міндича?
15.11.2025 10:13 Відповісти
пі33діш ти, малорос,іди краще трохи постріляй своїх братішек московських
19.11.2025 13:16 Відповісти
Лайно ти не вдячне і поміняй фсбшную методичку
10.11.2025 15:40 Відповісти
Йди краще бери 3000 шт і влаштуй блекаут мацкві, зелена ботва
10.11.2025 15:44 Відповісти
та вже хоч покажіть людям нарешті те фламінго !

бо я досі НЕ вірю в існування цього міфічного птаха Фенікс

до речі, ЗЄля, Фенікс то є гарна назва для наступної літаючої брехні:
- де Фенікс?
- він згорів ясним полум'ям корупції, але обіцяв відродитися.

.
10.11.2025 15:48 Відповісти
США 100. Будемо пісюнами міряться? Мля, які дегенерати живуть в моїй країні.
11.11.2025 07:49 Відповісти
ви будете..
малороси точно не будуть..
мабуть вже вкрав , не з порожніми ж кишенями в Ізраїль пертись, там голодранців своїх доста.
Скоро фламіндіч жахне по мацкві,але це неточно.
Потужний струмінь жовтої рідини полетів людям в очі і у вуха
Это хорошо. Крупно узловая сборка теперь в Австрии осуществляется. Пусть сразу туда перечисляют.
Фламіндич сьогодіні звалив закордон, мабуть і з чеськими, і данськими коштами. Фламінго це афера Зєлі і Міндича.
ага,
в Чехію, .. чи Данію звалив..
і нічого йому там за це не буде..
свинарчук.. прямо..
Пи₴діти про одне, два чи десять Фламінго -різниці немає.
Дякуємо!
Один розумний коментарій
Анекдот два феервека
До яких пор військові будуть попрошайнічати і пробиратися. Для і команда думає про відкати а не про ракети. Американські аналітики стверджують що до сорока процентів допомоги вкрадені, цього хватить на пару років війни на індексацію зарплат і закупівлю дронів, мін ракет..
Пздц какой то.
Грощі на міф
Зеленський з Міндічом вже чехів найобують.
тобто тепер буде дві?
Сцянино-******* від авторів 95.
І мародерські підари підставлять Україну і українців в очах притомних чехів.
Значить можемо мати аж дві ракети "Фламінго" з обіцяних Зелею 3000. Якщо гроші і ці дві не свиснуть.
Дорого стоит ныне изготовление видео и фото
Дуже сподіваюсь, що чехи передумають, і не дадуть заміндичити ці майже 800 тисяч доларів
