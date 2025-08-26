УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6268 відвідувачів онлайн
Новини Фото Гелікоптер для ЗСУ від чехів
1 482 10

Гелікоптер Black Hawk, на який зібрали кошти чехи, прибув до України. ФОТО

Гелікоптер Black Hawk UH-60, кошти на який збирали чеські волонтери, передали Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Зокрема, чеські активісти показали фотографії Black Hawk в Україні, й подякували понад 20 тисячам людей, які долучились до збору коштів на гелікоптер.

Вертоліт Black Hawk від чехів

"Сьогодні [26 серпня] Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт. Допомогли також і словаки. Для нас це була честь", — сказано у повідомленні чеської волонтерської ініціативи "Darek pro Putina".

Вертоліт Black Hawk від чехів

Активісти зазначили, що гелікоптер вже в Україні.

Читайте також: Чеські волонтери зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk для ЗСУ. ФОТО

Збір коштів на закупівлю вертольота Black Hawk для української армії розпочався в листопаді 2023 року. Бійці ГУР, які будуть використовувати вертоліт, вже мають на озброєнні кілька таких апаратів.

Sikorsky UH-60 Black Hawk — це американський багатоцільовий вертоліт, був прийнятий на озброєння армії США в 1979 році і швидко став популярним завдяки своїм бойовим і транспортним можливостям. До середини 1990-х років було виготовлено понад 2600 таких вертольотів, і вони все ще використовуються у багатьох країнах.

Автор: 

Чехія (1699) вертоліт (888)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо.
показати весь коментар
26.08.2025 23:32 Відповісти
Щира подяка !!Ясна річ,чехи не ляхи !!))
показати весь коментар
26.08.2025 23:42 Відповісти
Цьому гелікоптеру 50 років.
краще б про цю новину запостили
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cesko-predalo-ukrajine-modularni-zdravotni-centrum-jeho-stavba-trvala-mesic-a_2503071041_kvr Чеська Республіка передала Україні модульний медичний центр. Його будівництво тривало місяць і коштувало 10 мільйонів крон.
показати весь коментар
26.08.2025 23:42 Відповісти
Чию "слугацьку" жопу він буде возити?
показати весь коментар
26.08.2025 23:35 Відповісти
Кейтерінг на днюху Єрмака, як вже бувало.

Тільки тоді гелікоптери МЧС використовували, а тепер у ГУР є крутіші.
показати весь коментар
26.08.2025 23:41 Відповісти
Zемленський і Д`єрмак будуть ловити кріпаків з крутого гелікоптера. Західний кордон потрібно втримати за будь-яку ціну.
показати весь коментар
26.08.2025 23:37 Відповісти
І когож він буде перевозити, напевне вище керівництво ЗСУ? Чи ще вище?
показати весь коментар
26.08.2025 23:38 Відповісти
Для Європи війна в Україні перетворилася на забавне реаліті-шоу. Жах!
показати весь коментар
26.08.2025 23:46 Відповісти
Дякуємо 🇨🇿🇸🇮🇺🇦❤️
показати весь коментар
27.08.2025 00:11 Відповісти
А лахтинским тут опять все зрада.
показати весь коментар
27.08.2025 00:11 Відповісти
 
 