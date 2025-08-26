Гелікоптер Black Hawk, на який зібрали кошти чехи, прибув до України. ФОТО

Гелікоптер Black Hawk UH-60, кошти на який збирали чеські волонтери, передали Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Зокрема, чеські активісти показали фотографії Black Hawk в Україні, й подякували понад 20 тисячам людей, які долучились до збору коштів на гелікоптер.

"Сьогодні [26 серпня] Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт. Допомогли також і словаки. Для нас це була честь", — сказано у повідомленні чеської волонтерської ініціативи "Darek pro Putina".

Активісти зазначили, що гелікоптер вже в Україні.

Збір коштів на закупівлю вертольота Black Hawk для української армії розпочався в листопаді 2023 року. Бійці ГУР, які будуть використовувати вертоліт, вже мають на озброєнні кілька таких апаратів.

Sikorsky UH-60 Black Hawk — це американський багатоцільовий вертоліт, був прийнятий на озброєння армії США в 1979 році і швидко став популярним завдяки своїм бойовим і транспортним можливостям. До середини 1990-х років було виготовлено понад 2600 таких вертольотів, і вони все ще використовуються у багатьох країнах.