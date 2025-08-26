Гелікоптер Black Hawk, на який зібрали кошти чехи, прибув до України. ФОТО
Гелікоптер Black Hawk UH-60, кошти на який збирали чеські волонтери, передали Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Зокрема, чеські активісти показали фотографії Black Hawk в Україні, й подякували понад 20 тисячам людей, які долучились до збору коштів на гелікоптер.
"Сьогодні [26 серпня] Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт. Допомогли також і словаки. Для нас це була честь", — сказано у повідомленні чеської волонтерської ініціативи "Darek pro Putina".
Активісти зазначили, що гелікоптер вже в Україні.
Збір коштів на закупівлю вертольота Black Hawk для української армії розпочався в листопаді 2023 року. Бійці ГУР, які будуть використовувати вертоліт, вже мають на озброєнні кілька таких апаратів.
Sikorsky UH-60 Black Hawk — це американський багатоцільовий вертоліт, був прийнятий на озброєння армії США в 1979 році і швидко став популярним завдяки своїм бойовим і транспортним можливостям. До середини 1990-х років було виготовлено понад 2600 таких вертольотів, і вони все ще використовуються у багатьох країнах.
краще б про цю новину запостили
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cesko-predalo-ukrajine-modularni-zdravotni-centrum-jeho-stavba-trvala-mesic-a_2503071041_kvr Чеська Республіка передала Україні модульний медичний центр. Його будівництво тривало місяць і коштувало 10 мільйонів крон.
Тільки тоді гелікоптери МЧС використовували, а тепер у ГУР є крутіші.