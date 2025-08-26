Вертолет Black Hawk, на который собрали средства чехи, прибыл в Украину.. ФОТО

Вертолет Black Hawk UH-60, средства на который собирали чешские волонтеры, передали Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

В частности, чешские активисты показали фотографии Black Hawk в Украине, и поблагодарили более 20 тысяч человек, которые присоединились к сбору средств на вертолет.

"Сегодня [26 августа] Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет. Помогли также и словаки. Для нас это была честь", - сказано в сообщении чешской волонтерской инициативы "Darek pro Putina".

Активисты отметили, что вертолет уже в Украине.

Сбор средств на закупку вертолета Black Hawk для украинской армии начался в ноябре 2023 года. Бойцы ГУР, которые будут использовать вертолет, уже имеют на вооружении несколько таких аппаратов.

Sikorsky UH-60 Black Hawk - это американский многоцелевой вертолет, был принят на вооружение армии США в 1979 году и быстро стал популярным благодаря своим боевым и транспортным возможностям. К середине 1990-х годов было изготовлено более 2600 таких вертолетов, и они все еще используются во многих странах.