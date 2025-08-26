РУС
Вертолет Black Hawk, на который собрали средства чехи, прибыл в Украину.. ФОТО

Вертолет Black Hawk UH-60, средства на который собирали чешские волонтеры, передали Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

В частности, чешские активисты показали фотографии Black Hawk в Украине, и поблагодарили более 20 тысяч человек, которые присоединились к сбору средств на вертолет.

Вертолет Black Hawk от чехов

"Сегодня [26 августа] Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет. Помогли также и словаки. Для нас это была честь", - сказано в сообщении чешской волонтерской инициативы "Darek pro Putina".

Вертолет Black Hawk от чехов

Активисты отметили, что вертолет уже в Украине.

Читайте также: Чешские волонтеры собрали средства на вертолет Black Hawk для ВСУ. ФОТО

Сбор средств на закупку вертолета Black Hawk для украинской армии начался в ноябре 2023 года. Бойцы ГУР, которые будут использовать вертолет, уже имеют на вооружении несколько таких аппаратов.

Sikorsky UH-60 Black Hawk - это американский многоцелевой вертолет, был принят на вооружение армии США в 1979 году и быстро стал популярным благодаря своим боевым и транспортным возможностям. К середине 1990-х годов было изготовлено более 2600 таких вертолетов, и они все еще используются во многих странах.

Чехия (1784) вертолёт (1114)
Дякуємо.
26.08.2025 23:32
Чию "слугацьку" жопу він буде возити?
26.08.2025 23:35
Щира подяка !!Ясна річ,чехи не ляхи !!))
26.08.2025 23:42
Цьому гелікоптеру 50 років.
краще б про цю новину запостили
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cesko-predalo-ukrajine-modularni-zdravotni-centrum-jeho-stavba-trvala-mesic-a_2503071041_kvr Чеська Республіка передала Україні модульний медичний центр. Його будівництво тривало місяць і коштувало 10 мільйонів крон.
26.08.2025 23:42
Кейтерінг на днюху Єрмака, як вже бувало.

Тільки тоді гелікоптери МЧС використовували, а тепер у ГУР є крутіші.
26.08.2025 23:41
Zемленський і Д`єрмак будуть ловити кріпаків з крутого гелікоптера. Західний кордон потрібно втримати за будь-яку ціну.
26.08.2025 23:37
І когож він буде перевозити, напевне вище керівництво ЗСУ? Чи ще вище?
26.08.2025 23:38
Для Європи війна в Україні перетворилася на забавне реаліті-шоу. Жах!
26.08.2025 23:46
Дякуємо 🇨🇿🇸🇮🇺🇦❤️
27.08.2025 00:11
А лахтинским тут опять все зрада.
27.08.2025 00:11
Файна пташка - побільше би таких для ЗСУ.
27.08.2025 00:16
Чехи не базікають, а справу роблять. Окремі словаки приєдналися - подяка їм і надія на зміну влади і курсу країни.
27.08.2025 00:17
 
 